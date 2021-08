Meteorológovia vydali výstrahy pred silným dažďom aj búrkami

Druhý stupeň výstrahy pred intenzívnym dažďom s úhrnom zrážok 20 až 60 mm vydal pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Výstraha platí do polnoci. Pre okres Malacky, Pezinok a okresy v Trnavskom kraji okrem okresu Galanta platí výstraha prvého stupňa pred dažďom do 22.00 hod. a pre okresy Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš do polnoci. V daných oblastiach SHMÚ predpovedá výskyt dažďa s úhrnom zrážok od 20 do 40 mm a v prípade okresov Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany a Zlaté Moravce do 50 mm.

Pre celý Košický a Prešovský kraj platí od 12.00 hod. do polnoci výstraha prvého stupňa pred búrkami. V danej oblasti je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami. S búrkami môžu byť spojené aj krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť od 18 do 23 m/s (65 – 85 km/h).

Na Kysuciach očakávajú zvýšenie hladín vodných tokov

V kysuckých okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto platí hydrologická výstraha II. stupňa vydaná Slovenským hydrometeorolo­gickým ústavom. Rovnaká výstraha platí aj pre severnú časť Žilinského okresu. Dôvodom je pretrvávajúce daždivé počasie v severnej časti Slovenska.

„Vzhľadom na spadnutý a očakávaný trvalý dážď spojený s nasýtenosťou povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný," upozornili meteorológovia.

Hydrologická výstraha II. stupňa je predbežne vydaná do 6. augusta do 7.00 hodiny.