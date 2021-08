Obcou Petkovce sa prehnalo tornádo, na mieste zasahujú hasiči

Obcou Petkovce v okrese Vranov nad Topľou sa vo štvrtok večer prehnalo tornádo, poškodilo niekoľko domov. Pre TASR to uviedol starosta obce Pavol Hybala. Na mieste zasahujú hasiči.

„Nahlásené bolo poškodenie štyroch rodinných domov, ktorým zobralo strechu. Polámané sú stromy, strhané je elektrické vedenie. Cestná komunikácia je neprejazdná,“ povedala pre TASR operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

„Bolo vidno, ako sa točí vír a všetko dvíha hore. Plechy zo striech odnieslo možno 100 metrov. Prešlo to len spodnou časťou obce. Trvalo to možno minútu, ale demolovalo to všetko, je tu spúšť,“ povedal starosta s tým, že podľa jeho vedomostí k zraneniam nedošlo.

Kde všade došlo k škodám, zatiaľ nevedel povedať, keďže ešte nestihol prejsť celú obec. Zatiaľ vie o štyroch domoch, z ktorých strhlo strechu úplne, ďalšie tri sú poškodené.