Lipšic reaguje na Výboha: Obvinený nám klásť podmienky nebude

Lenka Wittenbergerová, bývalá riaditeľka Finančnej správy, sa priznala ku skutku. Potvrdil to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Reagoval aj na možnosť, že by ďalší obvinený veľkopodnikateľ Miroslav Výboh mohol vypovedať cez telemost.

„Môžem potvrdiť, že Lenka W. sa k trestnej činnosti priznala,“ povedal Lipšic. Wittenbergerovú polícia zadržala v stredu počas akcie Mýtnik III. Po výpovedi ju prepustila, podľa medializovaných informácií sa však mala priznať k prijímaniu úplatkov.

Vo štvrtok ju prepustili z policajného zaistenia a Lipšic zatiaľ nekonkretizoval, či bude žiadať pre ňu či pre niekoho z ďalších zadržaných počas akcie aj väzobné stíhanie. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil v rámci kauzy Mýtnik III osem osôb. Dvom bolo vznesené obvinenie pre trestný čin podplácania, šiestim pre trestný čin prijímania úplatku.

Medzi obvinenými je aj oligarcha Miroslav Výboh, ktorý sa však nezdržiava na Slovensku. Jeho obhajca pre televíziu Joj povedal, že jeho klient je pripravený sa k obvineniu vyjadriť a vypovedať. Najpravdepodob­nejšie prostredníctvom telemostu, respektíve videorozhovoru.

Na margo tejto možnosti však Lipšic povedal, že „dostávajú odkazy od obvinených, ako si vedia predstaviť napríklad svoj výsluch“. „V trestnom poriadku neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by dávalo rozhodnutie obvineného, akým spôsobom konkrétny procesný úkon má vyšetrovateľ vykonať. Ja som presvedčený, že to je vecou orgánov činných v trestnom konaní. A tak to aj bude v každom jednom prípade,“ zdôraznil špeciálny prokurátor. „Žiaden obvinený si žiadne podmienky klásť nebude. Ani nám nebude odkazovať, akú formu procesného úkonu si vie predstaviť,“ dodal.

Na otázku, či bude na Výboha vydaný zatykač, odpovedal, že obvinený je povinný sa dostaviť na úkon trestného konania. „Ak sa nedostaví, tak trestný poriadok pozná inštitúty, ktoré vedia zabezpečiť nevyhnutnú prítomnosť obvineného,“ zdôraznil.

Medzi obvinenými je aj ďalší bývalý riaditeľ Finančnej správy František Imrecze. Ten je však obvinený aj v rámci kauzy Mýtnik I. Minulý týždeň ho práve Lipšic prepustil z väzby na slobodu. Vo väzbe bol od januára.

Prokurátor podal návrh na väzbu

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v trestnej veci Mýtnik III na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) sudcovi pre prípravné konanie návrh na vzatie štyroch osôb do väzby z dôvodu kolúznej väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

ÚŠP nekonkretizoval, na ktoré osoby obvinené v rámci stredajšej (4. 8.) akcie Mýtnik III podal návrh na väzobné stíhanie. Zatiaľ nie je známy termín, kedy sudca pre prípravné konanie ŠTS bude na neverejnom zasadnutí v Pezinku rozhodovať o väzobnom stíhaní.