Úradníčka Vargová: Matovič si zo mňa urobil nástroj osobnej politickej pomsty

„Buď si tupelo a neočkuješ sa, alebo nie si tupelo a očkuješ sa,“ uviedla Vargová, čím vzbudila pozornosť ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Ten jej vyjadrenie nazval 4. augusta absurdnou kampaňou a verejne požiadal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (OĽaNO), aby ju odvolal. Rezort zdravotníctva sa k tejto kauze nevyjadril. Ako sa na kauzu díva samotná Vargová, ktorá z ministerstva odchádza, pretože bude študovať na Oxforde?

Neľutujete, že sa s ministerstvom zdravotníctva lúčite v tomto duchu?

Samozrejme, že toto nebol spôsob, ktorým som chcela svoj odchod oznamovať. Na ministerstve som zanechala mnoho úsilia a určite je pre mňa sklamaním, že toto je reakcia vedenia krajiny na moju prácu.

Čítajte viac 'Neočkovaní sú TUPELO'. Matovič kritizuje štátnu úradníčku od Lengvarského

Myslíte si, že ste ako štátny úradník mali zvoliť iný typ komunikácie? Boli vaše vyjadrenia podľa vás cez čiaru?

Cez čiaru bol vulgárny a osobný útok ministra Matoviča na moju osobu. Rovnako ako bolo neprijateľné, že si zo mňa opäť urobil nástroj osobnej politickej pomsty. Do včerajšieho dňa (do stredy 4. augusta – pozn. red.) som nebola a nemyslím si, že by som mala byť, verejne exponovaná osoba. Obmedzovanie práva na súkromie majú vo vyššej miere znášať politici, som presvedčená o tom, že úradníci nie. Išlo o súkromné vyjadrenie súkromného názoru, možno skôr frustrácie zo stavu v čase, keď v uliciach Bratislavy ľudia odmietajúci očkovanie pľuli bežnej verejnosti do áut a správali sa vyslovene hulvátsky a násilne. Môj status nikdy nemal byť mojím oficiálnym stanoviskom a nikdy nebol určený takému širokému publiku. To z neho urobilo až konanie ministra Matoviča.

Napísali by ste ten status inak, keby ste vedeli, že minister financií bude preto na vás útočiť?

Kvôli ministrovi Matovičovi by som status určite nemenila. Keby som však vedela, že bude adresovaný širšej verejnosti, určite by som ho formulovala inak. Je normálne sa inak vyjadrovať medzi kamarátmi, na sociálnych sieťach a keď na človeka mieri kamera.

Boli ste na tzv. koberčeku alebo vás to čaká?

Nebola som a nemám zatiaľ takú informáciu.

Plánujete sa po dokončení štúdií vrátiť do slovenskej štátnej správy?

Rada by som sa po štúdiu vrátila na Slovensko a pokračovala v snahách o zlepšovanie toho, čo tu máme. Či o to bude záujem, to sa uvidí. Nebojím sa o svoje uplatnenie, ale určite by mi bolo ľúto, ak by sa ukázalo, že štátna služba je tu len pre pritakávačov.