Cez prázdniny sa otvorí 453 škôl. Bude sa učiť aj praxovať

Ministerstvo školstva tento rok podporí 419 základných a 34 stredných škôl, ktoré budú od 9. do 27. augusta v týždenných cykloch dobiehať učivo zameškané počas prerušenej prezenčnej výučby v minulom školskom roku. Školy sa plánujú sústrediť na kľúčové predmety ako slovenčina a matematika, ale pre žiakov chystajú aj rôzne záujmové aktivity. Letné školy majú podobne ako minulý rok pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy, a ponúknuť deťom zmysluplné voľnočasové a výchovno-vzdelávacie aktivity. „Veľký dôraz sa bude klásť najmä na upevňovanie vedomostí a zručností. Povinná vzdelávacia zložka musí byť v súlade so školským vzdelávacím programom a doplňujúcu časť zameranú na rozvoj zručností prostredníctvom voľnočasových, socializačných a pohybových aktivít,“ uviedlo ministerstvo školstva.

Aj výlety ku koňom

Zapojiť sa plánuje aj Základná škola na Školskej ulici v Poltári. „Budeme vyučovať predmety matematická, čitateľská a finančná gramotnosť,“ povedala pre Pravdu riaditeľka školy Eva Dirbáková. „Máme v škole deti, ktoré sa nemohli dištančne vzdelávať, lebo nemali dostupnú techniku. Spolupracujeme aj s komunitným centrom,“ spresnila Dirbáková. V popoludňajších hodinách škola chystá pre žiakov zábavné hry a podobne ako minulý rok výlety ku koňom na ranč Megi pri Poltári. „Deti tam chodia v skupinách, každá na jeden celý deň. Majú tam zdravotnú výchovu aj opekačku,“ dodala riaditeľka. Do projektu sa podľa nej zapojí 54 žiakov prvého stupňa a 20 žiakov druhého stupňa plus 12 učiteľov. Vo Vlčanoch v okrese Šaľa budú v týždni od 16. augusta v letnej škole vzdelávať 40 žiakov prvého stupňa, ktorí budú rozdelení do dvoch skupín. „Doobeda budeme vyučovať predmety ako slovenský jazyk a matematika, poobede budú telovýchovné, výtvarné a hudobné aktivity,“ hovorí riaditeľka školy Jana Zajacová. Škola sa do projektu zapojila aj minulý rok. „Máme veľmi dobré skúsenosti, deti sa učili aj tvorili. Tiež chodili do prírody a boli veľmi spokojné,“ zhodnotila Zajacová.

Žiakom chýbajú zručnosti

V porovnaní s minulým rokom sa do projektu môžu zapojiť aj stredné odborné školy a konzervatóriá, aby žiakom vynahradili praktické vyučovanie a umeleckú prax, ktoré sa počas druhej vlny pandémie mohli konať len v obmedzenej miere. Podľa rezortu školstva sa zapojí 34 stredných škôl. Jednou z nich bude aj Stredná odborná škola stavebná v Žiline. „Žiakom prvého a druhého ročníka chceme poskytnúť náhradu praktického vyučovania, pretože počas pandémie nemali možnosť nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti elektroinštalácií, montážnych prác a práce s drevom. Ani murárske a inštalatérske zručnosti,“ uviedol pre Pravdu riaditeľ školy Josef Ilčík. „Nadobudnutie základných praktických zručností má pre budúce uplatnenie týchto žiakov veľký význam,“ upozornil. Preto budú žiaci dva augustové týždne absolvovať vzdelávacie aktivity, ktoré budú u žiakov prvých ročníkov trvať denne šesť hodín a u žiakov druhých ročníkov sedem hodín. Do projektu sa zapojí 26 žiakov. Alena Majeríková, manažérka Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok, hovorí, že počas školského roka museli na konzervatóriu učiť tanečné predmety aj dištančne. „Žiaci sa nahrávali a posielali nahrávky svojim učiteľom, ktorí ich hodnotili a opravovali,“ opisuje komplikovanú výučbu. „Potom po Veľkej noci sme využili možnosť výučby v malých skupinách 3 + 1,“ vysvetľuje. Výučbu klasického tanca sa podľa nej celkom podarilo vynahradiť, ale v modernom tanci žiaci rok stratili. „Za pár týždňov v lete sa to nedá dobehnúť,“ tvrdí. Aj u nich však chystajú letnú školu, od 16. augusta sa začína kemp zameraný na klasický tanec aj moderný tanec a tiež posilňovacie aktivity. „Týmto sa budú venovať aj v kempe od 23. augusta, no už sa budú pripravovať aj na choreografiu,“ uzavrela Majerníková. Upevniť si svoje vedomosti a zručnosti v letných školách plánuje celkovo 18 031 žiakov základných škôl a 1 024 stredoš­kolákov na celom Slovensku. Nadväzujú na projekt doučovania Spolu múdrejší, ktorý bude pokračovať aj v septembri. Podľa rezortu školstva sa školy viac zameriavajú na tento typ vzdelávania, pretože počas školského roka sa zdá učiteľom doučovanie efektívnejšie. Na projekt Spolu múdrejší ministerstvo vynaloží 344 500 eur zo štrukturálnych fondov a 769 500 eur zo štátneho rozpočtu. Minulý rok počas prázdnin sa do projektu Letné školy zapojilo 244 škôl.