Prečo očkovať deti? Ich izoláciu si už nemôžeme dovoliť, hovorí pediater

Prečo očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj deti? "Všetci starí rodičia chcú byť so svojimi vnúčatami," odpovedá jednoznačne pediater Branislav Chrenka.

Deti by mali byť zaočkované aj preto, aby školy zostali otvorené a bezpečné.

Očkovanie detí je podľa neho dôležité aj preto, aby sa minimalizovalo riziko pediatrického zápalového multisystémového syndrómu (PIMS), ktorý je síce vzácnou no závažnou komplikáciou covidovej infekcie u detí. Jeho príznakmi sú vysoké horúčky, červené oči, zvracanie, bolesť hlavy a svalov, opuchnuté končatiny, zväčšené lymfatické uzliny či kŕče. Aj po vyliečení v nemocnici môže mať dieťa istý čas problémy s koncentráciou, so spánkom, so srdcom a obličkami či s dýchaním. Môžu mu brnieť končatiny, vypadávať vlasy a vyskytnúť sa ďalšie problémy.

„V neposlednom rade si už nemôžeme dovoliť takú izoláciu detí ako v prvej a druhej vlne pandémie. Vidíme enormný nárast výskytu psychických porúch u detí a adolescentov, vyšší počet samovražedných pokusov, zvýšený výskyt depresií a úzkostných porúch,“ zhrnul pre Pravdu Chrenka.

Tieto problémy môže byť dôsledkom ďalšieho zatvárania škôl. Deti podľa Chrenku potrebujú kontakt s rovesníkmi a očkovanie je jediná cesta, ako tento kontakt udržať.

Rezort školstva upozornil, že hoci sa školy v septembri otvoria, pri nízkej zaočkovanosti žiakov, učiteľov, ale aj rodičov by sa mohli opäť zatvárať už koncom mesiaca, pretože ľudia budú musieť ísť do karantény. Podľa Chrenku treba zaočkovanosť zvýšiť predovšetkým informovaním, motiváciou a dobrým príkladom. „Treba rozprávať aj o rizikách, vyvracať mýty a hoaxy,“ hovorí pediater.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií k 30. júlu sú aspoň jednou dávkou vakcíny zaočkované dve tretiny učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. V každom slovenskom okrese je zaočkovaná viac ako polovica zamestnancov škôl, výnimkou je Kysucké Nové Mesto, kde je to zatiaľ len 49 percent. V celej krajine je počet zaočkovaných učiteľov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v školstve na úrovni 66 percent. Z celkového počtu 128-tisíc zamestnancov v školstve sa tak pre očkovanie zatiaľ rozhodlo približne 84 500 pracovníkov.

Najvyššiu zaočkovanosť učiteľov a zamestnancov škôl majú podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) okresy Dunajská Streda (77 percent), Šaľa (73 percent), bratislavské okresy (v priemere 72 percent). Po Kysuckom Novom Meste je najnižšia zaočkovanosť zamestnancov škôl v okresoch Detva (54 percent), Gelnica (55 percet), Čadca (55 percent) a Ilava (56 percent). Ministerstvo spustilo kampaň Za otvorené školy, počas ktorej bude minister Gröhling cestovať po Slovensku a vysvetľovať výhody očkovania.