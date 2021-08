Konečne sa dozvieme, aký bude nový Covid automat. Očkovanie bude dôležité

Od budúceho pondelka má platiť nový Covid automat. Bude zrejme plný zmien. Vláda sa však s jeho prijatím neponáhľa, odkladá to už od minulého týždňa.

Nový Covid automat by mal mať menej farieb a časť rozhodnutí nechá na prevádzkovateľov. Plošne by sa už naozaj nemalo nič zatvárať, viac sa bude sledovať situácia v jednotlivých okresoch. Pri určovaní farieb, a teda aj opatrení v jednotlivých okresoch sa bude brať do úvahy nielen aktuálna epidemiologická situácia, ale aj počet plne zaočkovaných nad 50 rokov.

Najprísnejšie pravidlá budú platiť v čiernych okresoch. Ak však bude v okrese viac ako 75 percent obyvateľov nad 50 rokov plne zaočkovaných, okres si zlepší farbu aj pravidlá až o dva stupne. Pri 65-percentnej zaočkovaní päťdesiatnikov a starších o jeden stupeň.

Prevádzkovatelia reštaurácií budú mať v rukách tiež pomerne veľkú moc. Sami sa rozhodnú, koho obslúžia. Ak sa rozhodnú pre plne zaočkovaných, nemali by pre prevádzku platiť takmer žiadne obmedzenia. Ak by však chceli obslúžiť aj testovaných alebo ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, už budú pre nich platiť isté obmedzenia.

Najprísnejšie však budú v prípade, ak nebudú chcieť svojich hostí kontrolovať. Počty hostí sa budú líšiť podľa farby okresu. Napríklad ak sa majiteľ reštaurácie v bordovom okrese rozhodne obsluhovať všetkých bez rozdielu, bude môcť predávať len cez okienko. Ak by jeho hostia boli len otestovaní alebo prekonali COVID-19, budú môcť sedieť len na terase. No a ak sa rozhodne pre plne očkovaných a bude svojich hostí poctivo kontrolovať, budú môcť sedieť aj v interiéri reštaurácie.

V utorok chce ministerstvo zdravotníctva predstaviť nový Covid automat a vysvetliť princípy jeho fungovania. Jednotlivé obmedzenia by mali byť potom súčasťou vyhlášok hlavného hygienika.