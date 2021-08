S hasením požiarov na gréckom ostrove Eubója už pomáhajú aj slovenskí hasiči

Skupina tvorená z 31 hasičov a desiatich kusov techniky už niekoľko hodín zasahuje priamo v teréne. Na grécky ostrov Eubója prišli slovenskí hasiči v utorok o jednej hodine ráno miestneho času. Ihneď po vylodení boli gréckymi kolegami nasmerovaní na plochu pre rozloženie tábora.

Toto stanovište však nebolo „zdravotne bezpečné vzhľadom k silnému zadymeniu a lietajúcemu popolu. Z tohto dôvodu si hľadali iné zázemie, ktoré im bolo poskytnuté v miestnej telocvični približne 10 kilometrov od najbližších požiarov,“ priblížil slovenský rezort vnútra, ktorý dodal, že v súvislosti so stravou a pohonnými látkami zostávajú príslušníci HaZZ stále úplne sebestační.

Agentúra AP v utorok informovala, že na ostrove Eubója celkovo pôsobí 873 hasičov a 229 kusov techniky. Okrem slovenských mužov pomáhajú Grékom aj zbory z Ukrajiny, Rumunska, Srbska a Poľska. Leteckú podporu poskytujú tímy zo Švajčiarska a Egypta.

Ešte v nedeľu ráno vyrazilo do Grécka celkovo 75 slovenských hasičov s 30 kusmi techniky. Uviedol to slovenský minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto súvislosti informovalo, že ide o bezprecedentne najväčší tím vyslaný do zahraničia na podobnú akciu.

Grécko podľa tamojšieho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa zápasí s prírodnou katastrofou nevídaných rozmerov. Mitsotakis v pondelkovom televíznom prejave uviedol, že v priebehu niekoľkých dní vypuklo v celej krajine 586 požiarov. „Tieto posledné dni patria k najťažším pre našu krajinu za uplynulé desaťročia,“ povedal. „Ide o prírodnú katastrofu nevídaných rozmerov,“ dodal Mitsotakis.

Požiare vznikli podľa agentúry AP v dôsledku silných horúčav. Teploty vystúpili až na 45 stupňov Celzia. Plamene pustošia rozsiahle územia na ostrove Eubója a aj na ďalších miestach po celej krajine. Premiér Mitsotakis prisľúbil kompenzáciu všetkým postihnutým.