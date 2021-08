Za ľudí: Covid automat by mal myslieť aj na tých, ktorí sa očkovať nemôžu. OĽANO stojí na strane odborníkov

Hnutie OĽANO vždy stálo a bude stáť na strane odborníkov. Uviedlo to na otázku, ako strana reaguje na nový COVID automat. Koaličná strana tvrdí, že bude podporovať riešenia, ktoré ochránia životy a zdravie ľudí na Slovensku bez ohľadu na to, či im to "prinesie alebo uberie politické body".