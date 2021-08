Fico: OĽaNO chce Kažimíra nahradiť Miklošom

OĽaNO sa pustilo do guvernéra Národnej banky Slovenska. Petra Kažimíra vyzýva, aby odstúpil, inak ho odvolajú. Okrem iného mu obyčajní vyčítajú, že je bývalý člen strany Smer.

Jej šéf im však odkazuje, nech sa neprsia, lebo chcú namiesto Kažimíra dosadiť Ivana Mikloša. Ekonomický expert vládneho hnutia OĽaNO Peter Kremský vyzýva Kažímíra, aby sa „postavil čelom k výpovediam bývalých funkcionárov, ktorí vypovedajú o korupcii na ministerstve financií a finančnej správe“.

"Peter Kažimír bol v rokoch 2012 až 2019 ministrom financií SR v dvoch vládach Róberta Fica, ako aj vláde Petra Pellegriniho. Zároveň bol v rokoch 2010 až 2019 podpredsedom strany Smer.

Funkcionári Finančnej správy ako Ľudovít Makó, František Imrecze, Daniel Čech, Lenka Wittenbergerová alebo vtedajší štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc boli jeho nominanti, ktorých do funkcií navrhoval a schvaľoval," vymenúva Kremský ľudí, ktorí sú aktuálne v pozícii kajúcnikov, resp. obvinených, ktorí sa priznávajú ku korupcii.

Podľa poslanca hnutia OĽaNO je Kažimír podozrivý, že „ako minister roky toleroval, kryl alebo dokonca podporoval obrovskú korupciu“. „Je čas, aby sa k tomu jasne vyjadril a vyvodil politickú zodpovednosť,“ tvrdí Kremský s tým, že guvernér Národnej banky Slovenska by sa mal vzdať svojho postu.

Ak tak neurobí do konca augusta, tak Kremský na parlamentnom výbore pre financie a rozpočet „podá návrh na prijatie uznesenia, ktorým vládu výbor vyzve na Kažimírovo odvolanie“.

Kažimír na Kremského výzvu odpovedal stručne: „Rozumiem politickému marketingu, ale z podstaty výkonu svojej funkcie nebudem reagovať na politické útoky a výzvy niektorých politikov.“

Líder strany Smer Robert Fico sa ozval tiež. Odkazuje obyčajným, že otázky, ktoré sa týkajú Kažimíra, patria Petrovi Pellegrinimu, ktorý pred rokom, krátko po parlamentných voľbách, založil svoju vlastnú stranu – Hlas. „Títo dvaja páni boli hlavní zosnovatelia zrady v Smere,“ vyhlásil Fico o Pellegrinim a Kažimírovi.

Napriek tomu však Fico konštatuje, že obvinenia Kremského sú vymyslené a majú jediný cieľ. „Zbaviť P. Kažimíra funkcie guvernéra NBS a dosadiť tam I. Mikloša, ktorý sa bez hanby do tejto funkcie tlačí ako slon do drogérie. Je to ten istý scenár, ako vymyslené obvinenie D. Kováčika s cieľom posadiť na jeho stoličku právoplatne odsúdeného páchateľa Lipšica,“ napísal líder najsilnejšej opozičnej strany na sociálnej sieti.

Odporúčame poslancovi Kremskému, aby výzvu na odstúpenie adresoval ministrovi Mikulcovi, ktorého podozrenia z korupcie sú podopreté dôveryhodnými svedkami, na rozdiel od nájomných udavačov, uzavrel Fico v statuse.