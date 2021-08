Vojna policajtov pokračuje. Vyšetrovateľka píše priamo prezidentke

Santusová už špeciálny tím nevedie, dôvodom mala byť akcia proti vyšetrovateľom NAKA. Tú počas samotnej akcie nechal skontrolovať policajný prezident Peter Kovařík, neskôr minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) priznal, že to bolo na jeho podnet.

„Odmietam vytváranie obrazu o konflikte v bezpečnostných zložkách štátu, čoho dôkazom je napokon aj zloženie uvedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ako aj bezproblémová spolupráca s inými bezpečnostnými zložkami,“ píše Santusová. Aj napriek tomu, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic označuje tento tím ako „antitím“.

Odposluch priamo u vyšetrovateľov?

Santusová píše, že ju zarazilo konanie dočasne povereného riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Petra Scholtza. Jeho „cieľom od nástupu do uvedenej funkcie bolo získavať informácie o priebehu tímom vedeného trestného konania a toto konanie mariť akýmkoľvek spôsobom“. Ako príklad uvádza, že členovia špeciálneho tímu nemohli robiť nadčasy, lebo vraj neboli na ne peniaze.

„Vyústilo to až do stavu, že nakoniec sám menovaný dočasne poverený riaditeľ úradu ústne úkoloval vrátnikov v budove situovanej na adrese Mlynské Nivy 61 v Bratislave, aby ho o každom príchode príslušníkov Policajného zboru mimo pracovnej doby telefonicky ihneď informovali a to v akomkoľvek čase (takéto niečo sa v rámci Úradu inšpekčnej služby nikdy nedialo a nikdy nebolo nikomu bránené v tom, aby slobodne pracoval),“ pokračuje v liste Santusová.

Do jej kancelárie chcel nechať Scholtz namontovať technický prostriedok „vyhotovujúci zvukovo-obrazové záznamy“. Santusová dodáva, že to odôvodňoval „ochranou predmetného spisu, aby ho niekto neukradol“. Santusová si myslí, že naozajstným dôvodom bolo sledovanie výsluchov svedkov či porád tímu.

„Operatívne poznatky zabezpečené tímom zároveň poukazujú však aj na ďalšie závažné skutočnosti a to napríklad na to, že menovaný (Scholtz – pozn. red.) koordinoval moje odvolanie z pozície vedúcej špecializovaného vyšetrovacieho tímu v spolupráci s vybranými príslušníkmi národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru, ktorí môžu mať dôvodné obavy z postupu vyšetrovania špecializovaným vyšetrovacím tímom, pričom sa jedná práve o podozrivé osoby,“ myslí si Santusová.

Podľa nej si dokonca dohadovali postup pri iniciovaní jej polygrafického vyšetrenia na detektore lži. Santusová píše, že disponuje informáciou, že Scholtz s ďalšími vyšetrovateľmi NAKA pripravil dokument, ktorý zabezpečuje vedenie trestného konania voči nej a ďalším členom tímu. Hovorí dokonca o „účelovom dozore Úradu špeciálnej prokuratúry“. Tvrdí, že má informácie o chystanom obvinení jej i jej spolupracovníkom. Pripravujú ho vyšetrovatelia z pracovnej skupiny Očistec, teda tí, ktorých tím vyšetruje.

Slepá dôvera v kajúcnikov

„Práve zistenia mnou vedeného špecializovaného vyšetrovacieho tímu poukazujú na slepú dôveru niektorých vyšetrovateľov PZ v inštitút tzv. kajúcnika a rezignáciu na vykonávanie akýchkoľvek iných dôkazov po zabezpečení svedeckých výpovedí tzv. kajúcnikov. Práve jedna z týchto osôb a to Csaba D. priznala svoju vinu a usvedčila z uvedeného konania ďalších dvoch obvinených Petra P. prezývaného "Tiger“ a Mateja Z. prezývaného „Zemák“. Podotýkam, že menovaní sú aj napriek enormnej snahe mnou vedeného vyšetrovacieho tímu v súčinnosti s mobilnou zásahovou jednotkou Policajného zboru Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance stále na úteku, a to výlučne v dôsledku účelového prerušenia akcie smerujúcej k ich zadržaniu zo strany prezidenta Policajného zboru, ktorý pravdepodobne s poukazom na mediálne odprezentované informácie konal v spolupráci s ministrom vnútra Slovenskej republiky," pokračuje Santusová.

Reč je o akcii, pri ktorej sa podarilo zadržať len Csabu Dömötöra, Peter Petrov a Matej Zeman sú v pátraní. Zeman pritom svedčil na súde s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom a tento týždeň mal prísť svedčiť tiež.

„Poznatky zadovážené vo forme dôkazov práve špecializovaným vyšetrovacím tímom preukazujú, že jedinou motiváciou osoby Peter P. na jeho už dlhodobú spoluprácu v tak neštandardnom rozsahu s orgánmi činnými v trestnom konaní je predovšetkým jeho obrovská snaha o vyhnutie sa trestnému stíhaniu vo veci jeho ekonomickej trestnej činnosti páchanej v enormnom rozsahu a to žiaľ preukázateľne aj v spolupráci s niektorými príslušníkmi Policajného zboru,“ poukazuje na svojich kolegov Santusová.

Čudné odvolanie

Okrem toho upozorňuje, že ešte v čase, keď špecializovaný tím viedla, bol do jej funkcie rozkazom ustanovený iný vyšetrovateľ. „Až deň deň po vydaní tohto rozkazu som bola z tímu vylúčená ja a to bez uvedenia akéhokoľvek relevantného dôvodu,“ dodáva.

Z listu ďalej vyplýva, že vedúcim tímu sa stal Adrián S., ktorý však už bol v minulosti zdiskreditovaný, preto sa začal hľadať nový šéf tímu. „Dokonca mám vedomosť, že s touto ponukou stať sa vedúcim špecializovaného vyšetrovacieho tímu bol oslovený aj môj aktuálny vedúci oddelenia vyšetrovania, ktorý túto ponuku samozrejme odmietol tiež, keďže nie je rádovým vyšetrovateľom PZ, ale funkcionárom v rámci odboru,“ píše Santusová.

Napísala prezidentke aj premiérovi

„Laicky a v skratke si dovolím tvrdiť, že sme sa ako tím pod mojím vedením dostali ďalej ako to „niekomu“ vyhovuje a zámerom konania určitých osôb je len to, aby som v tejto činnosti nepokračovala, pričom je úplne jedno, kto iný to bude, podstatné je len to, aby som to nebola ja, keďže z logiky veci je zrejmé, že zorientovať sa v tejto náročnej a spletitej problematike nie je vôbec jednoduché a vyžaduje to množstvo času a odhodlania a to predovšetkým, ak s danou vecou niekto nepracuje od samého začiatku, resp. ak s danou vecou ešte neprišiel ani do kontaktu a nepozná obsah tohto už teraz pomerne rozsiahleho vyšetrovacieho spisu,“ argumentuje.

Santusová by chcela pokračovať vo vyšetrovaní a v liste žiada o pomoc podpredsedu parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Poslala ho aj prezidentke, predsedovi Národnej rady, premiérovi a ďalším poslancom parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Dodáva, že informáciami a dôkazovým materiálom disponuje aj bratislavský krajský prokurátor a generálny prokurátor.