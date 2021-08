Do 9 oranžových okresov sa vracajú rúška. Očkovaní budú 'najslobodnejší'

Menej farieb, viac zodpovednosti na prevádzkovateľoch reštaurácií, kúpalísk a hotelov či organizátoroch hromadných podujatí. Nový Covid automat, ktorý už berie do úvahy nielen infekčnosť delta variantu vírusu, ale aj mieru zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov, by mal byť jednoduchší. Namiesto toho však aktuálnu situáciu zamotáva.

Od pondelka budú podľa COVID automatu všetky okresy okrem deviatich v zelenej farbe, teda v stupni monitoringu. V praxi to znamená, že kompletne zaočkovaní budú môcť väčšinu aktivít vykonávať bez obmedzenia, s miernymi obmedzeniami musia rátať neočkovaní či netestovaní na nový koronavírus. Vyplýva to z nového COVID automatu, ktorý v utorok schválila vláda.

„Chceli sme tým, čo sú zaočkovaní, umožniť normálne fungovať,“ objasňuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Slovensko sa teda bude od budúceho pondelka 16. augusta riadiť už štvrtou verziou Covid automatu. Využívať bude päť farieb, resp. okresy budú patriť do piatich fáz. Doteraz ich bolo až sedem.

Regionálne opatrenia platné od 16.08.2021 Zoznam okresov × Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia státie do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb Športové podujatia podmienky platné pre hromadné podujatia Kultúrne podujatia v interiéri najviac 500, v exteriéri najviac 1000 ľudí Oslavy, večierky, svadby, kary v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Bohoslužby státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, netreba negatívny test Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) bez obmedzení Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene bez obmedzení Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia sedenie len na 50 % kapacity, max. 500 exteriér, max. 250 interiér s výnimkami, na státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri Športové podujatia podmienky platné pre hromadné podujatia Oslavy, večierky, svadby, kary v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Bohoslužby sedenie: do 50 % kapacity, maximálne 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, najviac 500 osôb; státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, netreba negatívny test Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) max. 50 % kapacity Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri na hromadných podujatiach kapacita v interiéri obsadená na 25 percent - najviac 250 osôb, v exteriéri na 50 percent - najviac 500 osôb, najviac 10 ľudí, na státie v interiéri 50, v exteriéri najviac 100 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov plus plus negatívny výsledok testu PCR do 72 a AG do 14 hodín svadby, kary, oslavy, večierky najviac 50 ľudí v interiéri, 100 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb povolené bohoslužby v interiéri sedenie na 25 percent kapacity, v exteriéri 50 percent kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri. Na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. dovolená je konzumácia alkoholu na verejnosti fitnescentrá maximálne 20 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele maximálne 30 percent kapacity na 1 sektor, resp. maximálny počet osôb do 500 umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 30 percent kapacity lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti. S väčšou kapacitou najviac 50 percent kapacity športové podujatia sedenie v interiéri do 25 percent kapacity, najviac však 250 ľudí. V exteriéri do 50 percent kapacity, najviac 500 ľudí. Iné pravidlá sú pri státí, a to v interiéri do 50 osôb a v exteriéri do sto ľudí, povinný negatívny PCR test do 72 hodín alebo AG test do 24 hodín obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať v interiéri 4 osoby pri stole, rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov plus negatívny výsledok testu PCR do 72 a AG do 14 hodín obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 10 osôb fitnescentrá maximálne 15 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele maximálne 10 osôb alebo minimálne 15 m2 na osobu umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti, s väčšou kapacitou najviac 25 percent kapacity športové podujatia do 25 percent kapacity hľadiska, najviac 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri, povinný negatívny PCR test do 72 hodín alebo AG test do 24 hodín obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať okienkový predaj, otvorené terasy - rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 10 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, maximálne 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 10 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, oslavy sú zakázané fitnescentrá maximálne 10 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele sú zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti, s väčšou kapacitou najviac 25 percent kapacity obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz, terasy s 2-metrovými rozostupmi medzi stolmi múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe maximálne dve osoby alebo členovia spoločnej domácnosti nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri na hromadných podujatiach najviac 6 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky zakázané fitnescentrá zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 6 osôb lanovky a vleky otvorené vleky, kabínkové lanovky zatvorené obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie nariadený home office všade, kde to je možné ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe iba členovia spoločnej domácnosti Nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri

Zelené budú okresy, v ktorých je najlepšia epidemiologická situácia. Ak sa bude týždenná incidencia, teda výskyt novoinfikovaných, pohybovať od 10 do 50, začne v okrese svietiť oranžová. Prvý stupeň ohrozenia má stále červenú farbu. Vyhlási sa v okresoch, kde za sedem dní pribudne 50 až 150 novoinfiko­vaných. Bordová farba bude v okresoch, kde týždenne pribudne 150 až 250 novoinfiko­vaných. No ak ich bude viac ako 250, platí čierna alebo III. stupeň ohrozenia.

Ak bude v niektorom okrese epidémia naberať na sile, nové opatrenia sa budú prijímať rýchlejšie. Ak by prudko klesal počet pacientov, aj opatrenia sa budú uvoľňovať rýchlejšie. „Pomôže nám to skôr reagovať na epidemiologickú situáciu, a tým pádom budú prísnejšie opatrenia trvať kratšie,“ ozrejmil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Očkovanie

Nový Covid automat zohľadňuje počet obyvateľov okresu nad 50 rokov, ktorí sú zaočkovaní. „Vďaka zaočkovaniu viac ako 95 percent zraniteľnej populácie a skupiny nad 50 rokov dokázali efektívne eliminovať hospitalizácie a mortalitu,“ ozrejmil Mišík. Tvrdí, že je to práve skupina starších ako 50 rokov, ktorí tvorili viac ako 90 percent úmrtí a hospitalizácií, čím predstavujú najväčšie riziko pre zdravotnícky systém.

Napríklad ak bude mať okres zaočkovaných 65 percent ľudí nad 50 rokov, upraví sa jeho úroveň o jeden stupeň nadol, teda prísnosť opatrení klesne o jeden stupeň. Ak má okres zaočkovaných 75 percent ľudí nad 50 rokov, pôjde nadol o dva stupne. To znamená, že aj keby mal mať región červenú farbu, vďaka zaočkovanosti by mohol byť aj naďalej zelený.

Dnes by tak o jeden stupeň nadol mohli klesnúť okresy Bratislava, Dunajská Streda, Senec a Pezinok. Tieto regióny by sa už vďaka zaočkovanosti nemali dostať do najprísnejšej čiernej fázy.

Do hodnotenia však ešte môže vstúpiť regionálny epidemiológ a ten môže aj takýto okres zaradiť medzi najhoršie.

Podniky, služby a podujatia

Rozhodnutie o opatreniach, ktoré budú platiť v jednotlivých prevádzkach, ponechal rezort zdravotníctva priamo na majiteľoch. Na výber dostanú z troch možností. Buď pustia len zaočkovaných a nebudú musieť hľadieť na kapacitné obmedzenia, alebo obslúžia aj očkovaných, testovaných aj tých, čo covid prekonali, a v tom prípade budú platiť kapacitné obmedzenia. Najprísnejšie však budú v prípade, keď do prevádzky pustia nezaočkovaných.

Prevádzkovateľ musí vopred deklarovať, v akom režime otvorí, no môže ho počas dňa aj meniť. Napríklad dopoludnia môže reštaurácia obsluhovať len plne zaočkovaných a popoludní všetkých. Tieto skupiny sa však nesmú miešať, inak môžu hygienici udeliť reštaurácii pokutu.

Minister Lengvarský tvrdí, že treba brať ohľad na to, že ak príde do podniku infikovaná zaočkovaná osoba, nepredstavuje pre ostatných riziko, pretože sú zaočkovaní.

Testovaní sa budú musieť preukázať PCR testom nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Prekonanie ochorenia COVID-19 sa bude brať do úvahy 180 dní.

„V zelenej fáze by mohli byť podniky plné aj pre hostí očkovaných, testovaných a po prekonaní covidu. No ak sa epidemiologická situácia zhorší, budú pre nich platiť iné pravidlá ako pre podniky, ktoré sú otvorené pre plne zaočkovaných,“ dodal Mišík. To znamená, že budú musieť dodržiavať rozstupy medzi stolmi a kapacita bude nižšia.

Najprísnejšie pravidlá by platili pre podniky či podujatia, kam budú mať prístup všetci bez ohľadu na to, či sú očkovaní, prekonali covid alebo sú otestovaní.

Ak budú reštaurácie len pre zaočkovaných, interiér by mohli mať otvorený ešte aj v bordovej fáze. Až v čiernej by mali zakázané aj terasy.

Naopak, reštaurácie pre všetkých by museli zatvoriť interiér už v druhej, žltej fáze a mohli by mať len terasu maximálne pre desať ľudí. V tretej, červenej fáze by už museli zatvoriť aj terasu a predávať len cez okienko.

„Špeciálne musíme pristupovať k mimoriadne rizikovým aktivitám, kde sa nedá zaručiť bezinfekčnosť osoby,“ dodal Lengvarský na margo wellness či fitness zariadení.

Medzi rizikové aktivity patria aj hromadné podujatia. Pre ne by malo platiť, že ak sú v zelenom okrese a budú len pre zaočkovaných, nedotknú sa ich kapacitné obmedzenia určujúce počet návštevníkov. No v prípade, že budú chcieť pustiť aj otestovaných, opatrenia budú prísnejšie.

Príkladom je pripravovaná návšteva pápeža Františka. Vďaka tomu, že podujatie bude len pre zaočkovaných, nebude mať obmedzený počet návštevníkov.

Na rozdiel od prevádzok predajne či obchody nemusia vyžadovať kompletnú zaočkovanosť. Stále však platí, že do obchodov, ktoré nepatria medzi základné životné potreby, ako napríklad obchody s oblečením, bude treba mať minimálne antigénový test.

V oranžových okresoch treba rúško v interiéri Pre zelené okresy bude platiť, že ľudia v nich budú môcť fungovať bez obmedzenia pohybu. V prípade hromadných podujatí sa zavedie trojaký režim. Ak sa organizátori rozhodnú povoliť účasť len kompletne zaočkovaným, počet účastníkov bude bez limitu. Ak si zvolia režim, keď na podujatie pustia okrem očkovaných aj testovaných a ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali (takzvaný režim OTP), priestor určený na státie môže byť zaplnený do 50 percent, priestor na sedenie v interiéri aj v exteriéri do 75 percent. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, na podujatí môže byť maximálne do 5000 osôb v exteriéri a do 2500 osôb v interiéri. Ak budú chcieť organizátori pustiť na podujatie návštevníkov bez ohľadu na testovanie či očkovanie, priestor na státie bude môcť byť zaplnený maximálne na 50 percent, priestor na sedenie v interiéri aj v exteriéri na 75 percent, maximálne však do tisíc osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri. Pravidlami, ktoré sa týkajú hromadných podujatí, sa riadia aj obrady, ako sobáš, krst či pohreb. V prípade svadieb, karov, osláv, večierkov či hromadného podujatia v prevádzkach verejného stravovania budú možné len dva režimy. Ak pôjde len o kompletne zaočkovaných, v interiéri bude môcť byť maximálne 400 osôb a v exteriéri 800 osôb. Organizátori budú musieť zabezpečiť tiež zoznam účastníkov. Pri režime OTP bude môcť byť maximálne 200 osôb v interiéri a 400 osôb v exteriéri. Rovnako bude nevyhnutný povinný zoznam účastníkov. V trojakom režime bude fungovať aj organizácia bohoslužieb. Ak sa na omši budú môcť zúčastniť len kompletne zaočkovaní, ich počet nebude limitovaný. V režime OTP môže byť priestor určený na státie zaplnený maximálne na polovicu, na sedenie vonku či vo vnútri na 75 percent. Pokiaľ nie je kapacitu možné určiť, povolených je 5000 osôb v exteriéri a do 2500 osôb v interiéri. V prípade, že bude omša určená pre všetkých bez ohľadu na očkovanie či test, v exteriéri bude môcť byť maximálne do tisíc osôb a do 500 ľudí bude môcť byť v interiéri. Návštevy v nemocniciach, zariadeniach sociálnych služieb či vo väzniciach budú pre kompletne očkovaných aj pre režim OTP povolené bez obmedzenia. Bez obmedzenia, a to aj bez ohľadu na očkovanie či test v zelených okresoch budú fungovať lanové dráhy, bazény, plavárne, reštaurácie, ale aj múzeá, galérie, výstavné siene či knižnice. Bez obmedzení pre všetkých budú fungovať aj ubytovacie zariadenia. Fitnescentrá môžu v zelenej farbe fungovať bez obmedzenia, ak budú do prevádzky púšťať len zaočkovaných. V prípade režimu OTP je povolených maximálne 50 osôb alebo nutných minimálne 15 štvorcových metrov na osobu. Ak sa rozhodnú byť otvorené pre všetkých, v prevádzke môže byť maximálne 25 osôb a povinnosťou bude aj zoznam účastníkov. Wellness, akvaparky či kúpele budú bez obmedzenia fungovať pre zaočkovaných aj pre režim OTP. V prípade prevádzok, ktoré sa rozhodnú byť otvorené pre všetkých, budú môcť byť zaplnené na polovicu, maximálne do tisíc osôb. V obchodoch a v službách bude potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. V taxíkoch budú potrebné rúška a pravidelné vetranie. V okresoch v stupni ostražitosti, teda v oranžovej farbe, bude potrebné nosiť rúško v interiéri a v exteriéri na hromadných podujatiach. Pohyb osôb sa neobmedzí. Pre kompletne zaočkovaných bude platiť vstup na hromadné podujatia bez limitu. Ide o osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Materiál počíta aj s možnosťou režimu očkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, teda s tzv. režimom OTP. Pre takéto osoby bude na hromadných podujatiach platiť obmedzenie kapacity na sedenie v interiéri na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, v režime OTP pôjde maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri.

Základný režim

COVID automat počíta aj s tzv. základným režimom. Pod ním sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. Pre hromadné podujatia bude platiť v interiéri sedenie na 25 percent a v exteriéri 50 percent kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50. Povinný bude aj zoznam účastníkov.

Pri vysoko rizikových aktivitách, akými sú svadby, kary, oslavy či napríklad večierky, bude pre režim kompletne zaočkovaných aj pre režim OTP povinnosťou mať zoznam účastníkov. V prípade kompletne zaočkovaných bude môcť byť maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, respektíve podľa príslušného semaforu. V režime OTP bude môcť na takýchto podujatiach byť maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri.

Návštevy v nemocniciach či väzniciach budú v prípade kompletne zaočkovaných bez obmedzení a v prípade režimu OTP budú povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa.

Pre fitness v oranžových okresoch nebude pre plne zaočkovaných platiť žiadne obmedzenie. Pre režim OTP bude platiť obmedzenie maximálne 20 osôb alebo minimálne 15 štvorcových metrov na osobu. Pre základný režim bude platiť obmedzenie na desať osôb.

Pre wellness, akvaparky a kúpele, ktoré nevyplývajú zo zdravotnej indikácie, nebude pre plne zaočkovaných platiť žiadne obmedzenie. Pre režim OTP bude platiť obmedzenie maximálne 50 percent kapacity, maximálny počet osôb bude do 1000. Pre základný režim budú tieto aktivity v stupni ostražitosti zakázané. Pri bazénoch a plavárňach bude v prípade režimu OTP platiť obmedzenie na maximálne 50 percent kapacity a v prípade základného režimu bude v oranžových okresoch môcť byť maximálne desať ľudí.

Obchody a služby budú v režime OTP a v základnom režime fungovať tak, že na predajnej ploche obchodu bude môcť byť maximálne jedna osoba na 15 štvorcových metrov.

V reštauráciách bude pre plne zaočkovaných či pre režim OTP platiť, že v interiéri budú môcť byť pri stole štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Exteriér bude bez obmedzení. Pre základný režim bude platiť, že na terasách bude môcť byť maximálne do desať osôb.

Ubytovacie zariadenia budú pre základný režim zakázané.