Anketa: Aké chyby by sa už v tretej vlne pandémie nemali zopakovať?

Jakub Hložník, primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke:

Myslím si, že sme zlyhali vo vysvetľovaní významu prevencie COVID-19. Myslím tým očkovanie. Ľudí sme zbytočne bombardovali sofistikovanými údajmi, percentami, výsledkami štúdií, ktoré potvrdzujú pozitívny efekt očkovania, a potom prišlo zopár „odborníkov“, čo im predostreli jednoduché riešenia pandémie, a ľudia im uverili. Myslím, že by sme tých „odborníkov“ zo sociálnych sietí mali konfrontovať v diskusiách so skutočnými lekármi prvej línie, čiže takými, čo sa starajú o COVID-19 pacientov, prípadne tých, čo sú najväčší kritici, aj keď pacienta hospitalizovaného na COVID-19 nevideli ani cez sklo. Stačilo by ich zavolať k nám na oddelenia a zdokumentovať, ako by „liečili“. Ľudia by možno pochopili, že títo samozvaní spasitelia vedia o pandémii len to, čo si prečítajú niekde na internete. Na rozdiel od nás im nejde o ich zdravie, ale len o ich lacnú popularitu.

Andrea Letanovská, bývalá poslankyňa, primárka oddelenia anestéziológie Národného onkologického ústavu, (Spolu):

Prvým poučením by malo byť, že do manažmentu pandémie patrí menej politiky a viac vedy. Politické rozhodnutia musia vychádzať z odporúčaní skutočných odborníkov, ktorí svoju kompetenciu ukázali počas predchádzajúcich mesiacov. Dnes už vieme, ktorí politici, ale aj samozvaní radcovia by mali dať od manažmentu pandémie ruky preč. Nesmieme zavádzať opatrenia založené na chybných údajoch – nepresné antigénové testy, ktoré neidentifikovali bezpríznakových infikovaných, nesprávny zber a interpretácia pozitívnych, hospitalizovaných a ventilovaných pacientov. V minulosti to znamenalo hrubé podcenenie situácie. Jednoznačne musíme presadzovať maximálnu zaočkovanosť, pre rizikové skupiny pacientov a profesionálov povinne. Bez populizmu a zhubných ústupkov deštruktívnym náladám v časti spoločnosti. To je jediná cesta. Testovanie nie je očkovanie a negatívny antigénový test vôbec nezabráni šíreniu infekcie. Ak má test znamenať bezinfekčnosť, musí to byť PCR test a nie starší ako 48 hodín. Pri delta variante nemusí stačiť ani to. Najúčinnejší boj proti šíreniu infekcie je vysoká zaočkovanosť. V neposlednom rade musíme dbať na zachovanie funkčnosti tzv. bielej medicíny. Redukcia necovidovej zdravotnej starostlivosti musí byť minimálna a na minimálny nutný čas. Už si nemôžeme dovoliť ďalší nárast necovidových úmrtí na liečiteľné choroby.

Richard Kollár, matematik:

Nasledujúca vlna pandémie bude úplne iná ako tá, ktorá sa rozbehla pred rokom. Preto mnohé nástroje na jej potlačenie sú úplne iné ako pred rokom. Opakované omyly sa teda v princípe ani nemôžu stať, lebo minulé chyby sú už úplne bezpredmetné a musíme sa zamerať na to, aby sme sa vyhli tým novým, ktoré nás môžu postihnúť. Najdôležitejší rozdiel je v tom, že máme k dispozícii nástroj, ktorý môže pandémiu u nás v princípe ukončiť, a tým je vakcinácia. Nestačí však zaočkovať 60 alebo 75 percent populácie, ako nám ukazujú dáta z Izraela, ale potrebujeme dosiahnuť takmer stopercentnú imunizáciu spoločnosti ako napríklad Veľká Británia. Každá osoba sa skôr či neskôr stretne s novým delta variantom, je jedno, či býva na lazoch, alebo na sídlisku, na východe či západe Slovenska. A ak nie je zaočkovaná alebo neprekonala ochorenie COVID-19 so symptomatickým priebehom v predchádzajúcej vlne, tak ju môže delta vážne ohroziť. Vakcín máme na Slovensku dostatok, stačí si nájsť chvíľku a ísť sa dať zaočkovať. V tejto chvíli môžeme teda urobiť len jeden omyl – a to veriť v to, že túto imunizáciu nepotrebujeme. Mnohé krajiny sveta o tom už vedia svoje. Všetky ostatné opatrenia, semafory, sú v porovnaní s týmto úplne zanedbateľné a aj akékoľvek chyby v nich už nebudú mať zásadný vplyv na priebeh tejto nadchádzajúcej pandemickej vlny. Aj tak však ešte vypichnem jednu chybu, ktorú by sme mohli urobiť a asi ju aj urobíme, a tou je príliš skoré opätovné zatvorenie škôl. Áno, školy budú takmer určite miestom najväčšieho šírenia infekcie po ich otvorení v septembri. Ich zatvorenie však nič nevyrieši, len oddiali ich premorenie na neskôr. Pri ich zatváraní preto musíme uvažovať v dlhodobejšom časovom horizonte ako pár týždňov. Preto ich treba zatvárať len tam a vtedy, kde a keď hrozí prekročenie kapacity nemocníc. Všetky tieto výzvy sú o to ťažšie, že ich riešenie je takmer na každom z nás a nemôžeme sa spoliehať, že ich vyrieši za nás štát.

Richard Raši, poslanec a bývalý minister zdravotníctva (nez., Hlas):

Rekordne nedôveryhodný premiér Matovič nastavil od začiatku také deštruktívne postupy pri boji s pandémiou, že je dnes márne rekapitulovať, aké chyby by sme nemali opakovať. Opakujeme ich a, žiaľ, mnoho ľudí na to doplatilo a ešte doplatí svojím životom, alebo zdravím. Vláda opäť dovolenkuje a na tretiu vlnu sa dostatočne nepripravujeme. Tempo očkovania sa spomaľuje, lebo vláda nie je schopná zvýšiť dôveru ľudí v očkovanie aspoň transparentným zverejňovaním, či pozitívne testovaní a hospitalizovaní pacienti s COVID-19 boli zaočkovaní, alebo nie. Očkovanie nie je stále pre všetkých dostupné a vakcínu si stále nie je možné vybrať. A nakoniec to, čo je problémom od začiatku: vláda sa nikdy nepokúsila pri boji s pandémiou o celospoločenskú zhodu naprieč politickým spektrom. Naopak, matovičovsko-hegerovské vládnutie ľudí radikalizuje a vyháňa do ulíc, lebo nie sú schopní nájsť dohodu ani vo vlastnej koalícii, nieto prizvať k stolu aj opozíciu. Takáto vláda bude svoje chyby zákonite opakovať, darmo ju na to konštruktívne upozorňujeme.

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacienta:

Každý si musí uvedomiť osobnú zodpovednosť v boji s koronavírusom. Čím vyššie percento populácie bude zaočkované, tým rýchlejšie dosiahneme kolektívnu imunitu. Vďaka tomu predídeme nielen zbytočným úmrtiam či zdravotným komplikáciám po prekonaní ochorenia COVID-19, ale aj obmedzeniu ostatnej zdravotnej starostlivosti. Mnohí pacienti, ktorí boli pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu nútení prerušiť svoju liečbu, by tak mohli absolvovať potrebné vyšetrenia a liečbu. Pretože už dnes je zrejmé, že do konca leta sa nepodarí dobehnúť mesiace zameškaného. Verím, že sme sa z druhej vlny poučili. V nasledujúcich mesiacoch bude kľúčové zabezpečiť manažment covidovej a necovidovej starostlivosti a sústrediť sa v prvom rade na ambulantnú liečbu ochorenia COVID-19 v počiatočných štádiách. Len ak nám do nemocníc nebudú chodiť covidoví pacienti v ťažkých stavoch či doslova v hodine dvanástej, budú sa môcť zdravotníci venovať aj pacientom s inými ochoreniami.