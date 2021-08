Na súd s Kováčikom prišiel aj Fico. Hovorí o komplote

Fico na pojednávanie prišiel ako verejnosť. Ako uviedol pre médiá, celú záležitosť považuje za politický proces a frašku. Jediným svedkom proti Kováčikovi je podľa neho „udavač" Ľudovít Makó, z ktorého médiá robia celebritu.

Fico doplnil, že dúfa v prípade Kováčika vo víťazstvo spravodlivosti. „Toto trestné konanie je zmanipulované. Ja to komplot voči jeho osobe," dodal Fico.

Kováčik čelí obžalobe za podporu zločineckej skupiny takáčovcov, prijímanie úplatku a vynášanie utajovaných informácií.

Samosudkyňa Pamela Záleská na štvrtok predvolala vypovedať podnikateľa Jána Buocika. Rovnako by sa malo vo štvrtok a piatok rozhodovať o Kováčikovej žiadosti o prepustenie z väzby.

Svedčiť súd predvolal aj niekdajších členov zločineckej skupiny takáčovcov Csabu Dömötöra a Mateja Zemana. Obaja čelili kvôli manipulovaniu trestných stíhaní obvineniu z krivej výpovede.

VIDEO: Príchod Csabu Dömötöra na súd s Dušanom Kováčikom

Dömötörovi za priznanie ku krivej výpovedi Okresný súd Bratislava III 5. augusta schválil dohodu o vine a treste, na základe ktorej dostal podmienečný trest vo výške 32 mesiacov.

Zeman, ktorý sa k členstvu v skupine takáčovcov priznal a čelí niekoľkým trestným stíhaniam, už proti Kováčikovi vypovedal 7. júla ako vôbec prvý svedok. Ten však nebol 20. júla zadržaný policajnou inšpekciou spolu s Dömötörom a odvtedy je na úteku.

Po Zemanovi bolo následne vyhlásené policajné pátranie. Napriek tomu, že je na úteku, svoju neúčasť na štvrtkovom pojednávaní sudkyni riadne ospravedlnil.

Vymyslel si to Petrov

Csaba Dömötör patril podľa polície minimálne od roku 2004 do roku 2008 do výjazdovej zložky skupiny takáčovcov a od roku 2008 do svojho zadržania plnil funkciu ochranky jednému z vrchných členov Ivovi Ružičovi.

„Mateja Zemana poznám, je to môj kamarát už asi 15 rokov. Pracoval som pre neho až dokým nás nezadržali,“ povedal Dömötör. Asi šesť rokov pozná aj bývalého príslušníka SIS Františka Böhma. Bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.

S podnikateľom Petrom Petrovom, s ktorým bol obvinený za krivé výpovede, sa poznám asi od roku 2014. Zoznámil ho s ním Matej Zeman.

Dömötör otvorene popísal, že jeho účasť pri odovzdaní úplatku pre Kováčika, o ktorom svedčili Makó aj Zeman, bola celá vymyslená.

„Peter Petrov ma naviedol na to, aby som išiel vypovedať na NAKA, aby Mateja Zemana prepustili z väzby. Povedal mi, čo mám povedať. Že sme niesli úplatok do reštaurácie Towers,“ priznal.

„Zavolal mi Petrov, či za ním nedojdem do posilňovne Astra. Povedal mi, že by som mal ísť vypovedať, aby Zemana pustili z väzby,“ rozpráva Dömötör.

Či Zeman konal na niekoho pokyn, sa vyjadriť nevedel. „Povedal, aby som šiel vypovedať, že sme Makóovi a Bohmovi niesli úplatok do reštaurácie Towers. Stále trval na tom, že musím pamätať na svoje malé dieťa a dávať si pozor, aby ma nezavreli,“ zdôraznil.

Všetky jeho výpovede pred vyšetrovateľmi organizoval tiež Petrov. „Petrov mi vybavoval stretnutia na NAKA: Zavolal, aby som tam išiel, že ma už čaká operatíve z NAKA a potom som porozprával, čo mi Petrov povedal,“ rozprával svedok.

Kedy sa tento výsluch uskutočnil, si Dömötör už nepamätá. „Došiel som s operatívcom za vyšetrovateľom. Pán vyšetrovateľ Ďurka prišiel a povedal som mu, ako to bolo v tej reštaurácii Towers,“ priblížil Dömötör.

Dömötör popísal, že Petrov mu nadiktoval príbeh tak, ako ho Zeman vypovedal aj na prvom pojednávaní s Kováčikom.

„Išlo o tom, že som Zemana viezol z firmy, kde sme si nechali telefóny. Mal so sebou obálku, kde ako mi povedal bolo 100 tisíc eur, stretol sa s Makóom a Böhmom a odovzdal im ju. Ja som ale do vnútra nevidel,“ spomína svedok.

Obžalovaný

Kováčik pôsobil vo funkcii špeciálneho prokurátora od roku 2004 dovedna takmer tri celé sedemročné funkčné obdobia až do 10. novembra 2020, kedy sa funkcie vzdal. Urobil tak v nádväznosi na zadržanie z 22. októbra 2020 v rámci akcie Božie mlyny.

Obvinili ho zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, zneužívania právomocí verejného činiteľa ako aj ohrozenia utajenej a vyhradenej skutočnosti. Od svojho zadržania je vo väzbe.

Podľa obžaloby Kováčik za 50-tisíc eur pomohol bossovi bratislavskej mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomírovi Kudličkovi k prepusteniu z väzby. Po prijatí peňažnej záruky Špecializovaným trestným súdom 18. júla 2017 už prípad neputoval na Najvyšší súd. Na Kováčikov pokyn totiž prokuratúra proti 100-tisícovej kaucii nepodala sťažnosť. Rovnako mal vynášať utajované informácie pre vtedajšieho šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta Makóa.