Do interiéru len s rúškom, všade. Ani očkovaní nemajú výnimku

Nech by sa Covid automat prepol do akejkoľvek farby, povinnosť mať prekryté dýchacie cesty v interiéri zostáva. V okrese zelenej a oranžovej farby stačí mať rúško, v červenej, bordovej a čiernej je povinné mať vnútri respirátor.

Ani zaočkovaní sa podľa Úradu verejného zdravotníctva medzi sebou nemôžu dohodnúť, že si v interiéri dajú rúška dole. „Vyhláška stanovuje povinné prekrytie horných dýchacích ciest vo všetkých interiéroch. Túto povinnosť nie je možné zrušiť dohodou,“ vysvetľuje Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva.

Minister zdravotníctva pripomína, že rúška sú potrebné, lebo aj očkovaní ľudia môžu šíriť koronavírus. Podotkol však, že pre ďalších zaočkovaných nepredstavujú epidemiologické riziko. „Očkovanie síce šíreniu nezabráni, ale uchráni pred ťažkým priebehom ochorenia,“ dodal minister.

Výnimky

Povinnosť mať prekryté dýchacie cesty sa netýka detí do šesť rokov, umelcov počas práce, tlmočníkov, autistických pacientov alebo osôb so stredným a s ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Rúško nemusia mať ani športovci v interiéri, ľudia vo wellness či pri kúpaní a netreba ho mať ani pri fotení alebo natáčaní.

Výnimka sa vzťahuje aj na zamestnancov, ktorí sú na pracovisku sami. Zároveň majú zamestnanci možnosť dohodnúť sa so zamestnávateľom na tom, že namiesto respirátora budú nosiť rúško.

„Ide o profesie, pre ktoré by nosenie respirátora predstavovalo z hľadiska pracovných podmienok alebo spôsobu práce problém. Ide najmä o prevádzky s vysokou teplotou či vlhkosťou – vysoké pece, pekárne, kuchyne a podobne. Tam môžu zamestnanci nosiť aj rúško, prípadne šatku,“ priblížil Eliáš.

Hygienici dodávajú, že prekryté horné dýchacie cesty nebudú musieť mať pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra a so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia. „Výnimku budú tiež mať učitelia žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie,“ uvádzajú hygienici.

No napríklad nemocnice od návštev vyžadujú respirátor.

„Každej vstupujúcej osobe meria pracovník nemocnice teplotu. Zároveň upozorní každého na nutnosť mať v priestoroch nemocnice prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2,“ spresnila Monika Krišková, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura. Na návštevu v nemocnici treba mať súhlas. Naďalej platí, že počas pandémie sú návštevy zakázané a výnimky majú najmä kňazi podávajúci sviatosť pomazania chorým a umierajúcim. Navštevovať bude možné aj osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko choré a umierajúce.

„Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo majú negatívny výsledok testu,“ priblížil Eliáš. PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu a antigénový test nesmie byť starší ako 24 hodín od odberu.

Respirátor chráni viac

Hygienici neodporúčajú ľudom nosiť viac vrstiev rúšok. Nosenie dvoch masiek môže podľa nich ľuďom poskytnúť falošný pocit bezpečia. „Pripomíname tiež, že koronavírus môže do tela prenikať aj sliznicou oka, čiže sa nemožno spoliehať na ochranu iba pomocou zdvojeného rúška,“ vysvetľujú hygienici. Podľa nich platí, že ak sú masky nasadené nesprávne a vzduch uniká po ich okrajoch, sú znečistené alebo vyrobené z nekvalitného materiálu, ani dvojitá ochrana nemusí byť efektívna.

„Zdvojené nosenie chirurgických rúšok môže dokonca znížiť ich účinnosť – materiál jednorazového rúška má veľmi dobré filtračné vlastnosti a ich slabinou býva najmä to, že nemusia dobre priliehať k tvári,“ upozorňuje Eliáš.

Zdvojenie masiek môže zvýšiť odpor pri dýchaní a nechtiac viesť k tomu že cez medzery bude unikať ešte viac nefiltrovaného vzduchu.

„Hlavnou úlohou rúšok je však zachytávať kvapôčky s vírusom a tým zabrániť šíreniu nákazy z infikovanej osoby na ostatných. Nedá sa preto vylúčiť riziko, že zdvojené rúška nemusia dostatočne dobre spĺňať ich primárnu funkciu,“ dodal.

Preto je lepšie podľa Úradu verejného zdravotníctva spoľahnúť sa na respirátor. Použitie FFP2 respirátorov možno odporučiť v situáciách s vyšším rizikom infekcie – ak sa človek ocitá v spoločnosti väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore.

„Ako príklad možno uviesť cestu taxíkom či hromadnou dopravou, alebo návštevu rušných predajní a služieb so zvýšeným pohybom osôb. Zdôrazňujeme, že ak má respirátor výdychový ventil, musí byť navyše prekrytý chirurgickým rúškom,“ upozorňuje Eliáš.

No podľa epidemiológa Martina Pavelku z Inštitútu zdravotných analýz je odpoveď na to, ako sa pred koronavírusom najefektívnejšie chrániť, viac ako jasná. „Najlepšia ochrana proti delta variantu je očkovanie. Žiadne rúško, žiaden respirátor, efektívna je len vakcína. Rúška a ani respirátory samy osebe nie sú stopercentné. Samozrejme, majú význam, lebo znižujú priechod niektorých častíc, no nestačí to,“ podotkol Pavelka.