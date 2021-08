Spustili registráciu na verejné podujatia návštevy pápeža

V piatok sa spustila registrácia na verejné podujatia septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku. Informoval o tom bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Ľudia sa môžu registrovať na štyri miesta, a to do Košíc na Luník XI, na košický štadión, do Prešova a Šaštína.

Ľudia, ktorí sa zaregistrujú na webe navstevapapeza­.sk, dostanú lístok s QR kódom, ktorý si musia priniesť na podujatie. K registrácii spustili aj call centrum. Na podujatia môžu ísť len plne zaočkované osoby.

Po zaregistrovaní príde účastníkovi do 24 až 48 hodín potvrdzovací e-mail spolu s linkom, na ktorom si môže overiť, v akom stave je jeho registrácia. Tá bude podliehať kontrole Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktorý na základe rodného čísla overí podmienku zaočkovanosti.

„Zároveň máme povinnosť od úradu verejného zdravotníctva zabezpečiť trasovanie kontaktov v prípade, že sa na podujatí vyskytne infekčná osoba,“ povedal Štefan Dobák z technickej sekcie prípravného tímu s tým, že na základe QR kódu budú môcť zistiť, v ktorom sektore sa infekčná osoba nachádzala. Spolu so vstupenkou si treba priniesť aj osobný doklad.

Návštevník môže k sebe doregistrovať deti do 12 rokov, pričom rodiny s deťmi do 12 rokov budú mať vyčlenené samostatné sektory. Na podujatiach bude aj sektor so zvýšenou asistenciou. Dobák upozornil, že nezaočkované deti nad 12 rokov nemajú možnosť ísť na podujatie. Dodal, že nie je obmedzené, kto môže zaregistrovať deti do 12 rokov a nie je obmedzený ani počet týchto detí.

Ľudia, ktorí sa nemôžu zaočkovať a chcú sa zaregistrovať na podujatie, sa majú obrátiť na call centrum.

„Návšteva Svätého Otca je pre veriacich jedinečná príležitosť zažiť atmosféru stretnutia s nástupcom svätého Petra. Takáto vec sa podarí možno raz za generáciu,“ povedal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý povzbudil ľudí, aby na stretnutia prišli.

Spolu s pápežom pricestuje podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martina Kramaru na Slovensko 80 zahraničných novinárov a k piatku majú prihlásených zatiaľ 80 slovenských novinárov. Okrem počtu 350-tisíc ľudí, ktorý sa očakáva v Šaštíne, je vrchný limit v Prešove a Košiciach približne 50-tisíc ľudí. Kramara dodal, že základná kapacita na košickom Luníku IX je 15-tisíc osôb.

Pápež František na septembrovej (12. – 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Ľudia sa môžu zaregistrovať do Prešova na slávenie Božskej liturgie, na stretnutie na košickom Luníku IX, na košickom štadióne Lokomotíva, a tiež na svätú omšu do Šaštína.