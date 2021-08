ONLINE: Nemocnice v USA sa plnia deťmi s kovidom

Variant koronavírusu delta je zodpovedný za to, že americké nemocnice sa opäť plnia. Počet detí v nich je rekordný.

× Monitoring Ostražitosť I. stupeň ohrozenia II. stupeň ohrozenia III. stupeň ohrozenia Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Zelená fáza Rúška Rúško v interiéri a na hromadných podujatiach (HP) aj v exteriér. Obmedzenie pohybu Bez obmedzenia. Školy Bez obmedzení. Hromadné podujatia Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania Kompletne zaočkovaní maximálne 400 osôb v interiéri a 800 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 200 osôb v interiéri a 400 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb...) Kompletne zaočkovaní podľa hromadných podujatí. OTP podľa hromadných podujatí, Základ podľa hromadných podujatí. Bohoslužby Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri 75 %. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 5000 osôb v exteriéri, do 2500 v interiéri. Základ na státie max. 50 % kapacity, na sedenie v interiéri aj exteriéri, 75 %, maximálne však do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri Obmedzenia podľa plochy priestoru. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb Kompletne zaočkovaní povolené bez obmedzenia. OTP povolené bez obmedzenia. Športové súťaže – limity pre športovcov Kompletne zaočkovaní bez obmedzení. OTP bez obmedzení. Základ maximálne 100 športovcov. Lanové dráhy Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP bez obmedzenia. Základ bez obmedzenia. Fitnes Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba, Základ max. 25 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie) Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP bez limitu. Základ max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Bazény a plavárne Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP bez obmedzenia. Základ bez obmedzenia. Obchody OTP hygienické opatrenia. Základ hygienické opatrenia. Služby OTP hygienické opatrenia. Základ hygienické opatrenia. Reštaurácie Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP bez obmedzenia. Základ bez obmedzenia. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP bez obmedzenia. Základ bez obmedzenia. Ubytovacie zariadenia Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ bez obmedzenia, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Taxi Rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Oranžová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test) Bez obmedzenia. Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením VŠ do 100 osôb alebo do 400 osôb s OTP, alebo 1000 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania Kompletne zaočkovaní maximálne 100 osôb v interiéri a 200 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 50 osôb v interiéri a 100 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb…) Kompletne zaočkovaní podľa hromadných podujatí. OTP podľa hromadných podujatí. Základ podľa hromadných podujatí. Bohoslužby Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 1000 osôb v exteriéri, do 500 v interiéri. Základ v interiéri sedenie na 25 % a v exteriéri 50 % kapacity, maximálne však do 200 osôb v exteriéri, do 100 v interiéri, na státie v exteriéri 100 a v interiéri 50, povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb Kompletne zaočkovaní povolené bez obmedzenia. OTP povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov Kompletne zaočkovaní bez obmedzení. OTP maximálny počet športovcov: 200 interiér/400 exteriér. Základ maximálne 50 športovcov, povinný zoznam účastníkov. Lanové dráhy Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP bez obmedzenia. Základ otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Fitnes Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie) Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP max. 50 % kapacity, max. počet osôb do 1000. Základ zakázané. Bazény a plavárne Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP max. 50 % kapacity. Základ max. 10 osôb. Obchody OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie Kompletne zaočkovaní v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. OTP v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení. Základ terasy do 10 osôb, otvorené minimálne 50 % stien. Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP bez obmedzenia. Základ individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP ubytovanie bez obmedzení, reštaurácie a wellness podľa príslušných odporúčaní vyššie. Základ zakázané. Taxi Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Červená fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na HP s rozšírenými výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test) Bez obmedzenia. Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti materská, základné, stredné aj umelecké školy či gymnáziá, jedálne. Aj vysoké školy, ale len zdravotnícke odbory, výkon praxe, záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením VŠ do 20 osôb alebo do 40 osôb s OTP, alebo 120 osôb plne očkovaných. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia Kompletne zaočkovaní bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 25 % kapacity, pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ maximálne 10 osôb, obmedzenia podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania Kompletne zaočkovaní Maximálne 50 osôb v interiéri a 80 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 25 osôb v interiéri a 40 v exteriéri, resp. podľa príslušného semafora, povinný zoznam účastníkov. Obrady (sobáš, krst, pohreb) Kompletne zaočkovaní podľa hromadných podujatí. OTP podľa hromadných podujatí. Základ podľa hromadných podujatí. Bohoslužby Kompletne zaočkovaní bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, väzniciach, zariadeniach soc. služieb Kompletne zaočkovaní povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov Kompletne zaočkovaní bez obmedzení. OTP maximálny počet športovcov: 75 interiér/150 exteriér. Základ zakázané. Lanové dráhy Kompletne zaočkovaní otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Základ otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes Kompletne zaočkovaní max. 50 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP max. 10 osôb alebo min. 25 m²/osoba, povinný zoznam účastníkov. Základ zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie) Kompletne zaočkovaní bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zriadenia max. 10 osôb. OTP max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. Základ zakázané. Bazény a plavárne Kompletne zaočkovaní max. 50 % kapacity. OTP max. 25 % kapacity. Základ zakázané. Obchody OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Služby OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Reštaurácie Kompletne zaočkovaní v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. Základ okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP hromadné prehliadky do 10 osôb. Základ individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Ubytovacie zariadenia Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness. Základ zakázané. Taxi Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Bordová fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test). Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami a pri vzdialenosti do 2 m. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test) Obmedzený pohyb s výnimkami od 21. 00 h do 5.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti materská, základné, stredné školy aj gymnáziá, jedálne; vysoké školy len zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ – záverečné skúšky. Prezenčne s obmedzením jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných. Dištančne skupinovo jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia Kompletne zaočkovaní bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 25 % kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, maximálne do 50 osôb. Povinný zoznam účastníkov. Základ maximálne 6 osôb, povinný zoznam účastníkov Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania Kompletne zaočkovaní maximálne 20 osôb, povinný zoznam účastníkov. OTP zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb) Kompletne zaočkovaní podľa hromadných podujatí. OTP podľa hromadných podujatí. Základ podľa hromadných podujatí. Bohoslužby Kompletne zaočkovaní bez limitu, povinný zoznam účastníkov. OTP maximálne 25 % kapacity, maximálne 50 osôb, povinný zoznam účastníkov. Základ max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb Kompletne zaočkovaní povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov Kompletne zaočkovaní bez obmedzení. OTP maximálne 50 osôb, výnimka pre profesionálne ligy. Základ zakázané. Lanové dráhy Kompletne zaočkovaní otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Fitnes Kompletne zaočkovaní max. 20 osôb alebo min. 15 m²/osoba. OTP zakázané. Základ zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie) Kompletne zaočkovaní max. 10 osôb iba pre zákazníkov wellness zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané. OTP zakázané. Základ zakázané. Bazény a plavárne Kompletne zaočkovaní max. 25 % kapacity. OTP max. 10 osôb. Základ zakázané. Obchody OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie Kompletne zaočkovaní v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení. OTP okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz), terasy 2 metre rozstupy medzi stolmi, otvorených minimálne 50 % stien. Základ okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene Kompletne zaočkovaní bez obmedzenia. OTP individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. Základ zatvorené. Ubytovacie zariadenia Kompletne zaočkovaní bez limitu. OTP ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe. Ubytovanie dlhodobého charakteru. Reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie. Wellness podľa podmienok pre wellness. Základ zakázané. Taxi Max. 2 osoby na jeden rad vrátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Opatrenia pre okres Automatické opatrenia podľa rizika Covid Automat v4 ponúka prevádzkovateľom zariadení a organizátorom podujatí flexibilne si vybrať z troch protokolov (1) základ, (2) OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní), alebo (3) kompletne za očkovaní. Každá z možností ponúka iný set prevádzkových podmienok s inými maximálnymi limitmi, avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné Prevádzkovateľ, alebo organizátor, si musí v danú dobu vybrať len jednu možnosť. Kombinovanie možností, alebo navyšovanie nie je prípustné. Základ Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania OTP Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Kompletne zaočkovaná osoba Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo (2) 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Kompletný zoznam pravidiel - Čierna fáza Rúška (neberie sa do úvahy očkovanie ani test) Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri s výnimkami. Obmedzenie pohybu (neberie sa do úvahy očkovanie ani test) Obmedzený pohyb s výnimkami od 5.00 h do 1.00 h (nevyhnutnosť núdzového stavu). Obmedzenie neesenciálneho cestovania (nevyhnutnosť núdzového stavu). Zákaz cestovania medzi okresmi (nevyhnutnosť núdzového stavu). Školy Prezenčne podľa školského semafora na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti materské, základné a stredné školy, gymnáziá, školské jedálne a vysoké školy – zdravotnícke odbory, výkon praxe. Prezenčne individuálne jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ – záverečné skúšky. Dištančne skupinovo jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ. Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP. Hromadné podujatia Kompletne zaočkovaní maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP zakázané. Základ zakázané. Svadby, kary, oslavy, večierky, hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania Kompletne zaočkovaní zakázané. OTP zakázané. Obrady (sobáš, krst, pohreb) Kompletne zaočkovaní podľa hromadných podujatí. OTP max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Základ max. 6 osôb s výnimkou pohrebov. Bohoslužby Kompletne zaočkovaní maximálne 100 osôb, povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení. OTP max. 1 osoba na 15 m², povinný zoznam účastníkov. Základ max. 1 osoba na 25 m², povinný zoznam účastníkov. Návštevy v nemocniciach, vo väzniciach, v zariadeniach soc. služieb Kompletne zaočkovaní povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. OTP povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa. Športové súťaže – limity pre športovcov Kompletne zaočkovaní bez obmedzení. OTP len profesionálne ligy. Základ zakázané. Lanové dráhy Kompletne zaočkovaní otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia. OTP otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor. Základ zakázané. Fitnes Kompletne zaočkovaní zakázané. OTP zakázané. Základ zakázané. Wellness, akvapark, kúpele (bez zdravotnej indikácie) Kompletne zaočkovaní zakázané. OTP zakázané. Základ zakázané. Bazény a plavárne Kompletne zaočkovaní max. 10 osôb, organizované skupiny podľa športového automatu. OTP zakázané. Základ zakázané. Obchody OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ iba esenciálne obchody max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Služby OTP max. 1 zákazník na 15 m² predajnej plochy obchodu. Základ iba esenciálne služby max. 1 zákazník na 25 m² predajnej plochy obchodu, vyhradené hodiny pre seniorov. Reštaurácie Kompletne zaočkovaní okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). OTP okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Základ okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz). Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene Kompletne zaočkovaní individuálne prehliadky/1 návštevník na 15 m² plochy. OTP zatvorené. Základ zatvorené. Ubytovacie zariadenia Kompletne zaočkovaní zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. OTP zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovania v súvislosti s výkonom povolania a ubytovania dlhodobého charakteru. Základ zakázané. Taxi Max. 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi. Krajiny s najvyšším počtom prípadov Prehľad krajín s najvyšším počtom pozitívnych prípadov celkovo

na 100-tisíc obyv. Krajina Spojené štáty americké US Peru PE Veľká Británia GB Španielsko ES Irán IR Brazília BR Rusko RU Francúzsko FR Turecko TR Mexiko MX Aktívne prípady v krajine Nové prípady v krajine Prípady spolu v krajine Úmrtia v krajine Kritický stav v krajine Počet obyvateľov 6 653 787 71 135 37 435 835 637 439 20 061 333 172 543 1 935 494 1 497 2 132 834 197 340 1 573 33 484 527 1 313 343 29 520 6 241 011 130 894 882 68 284 715 722 353 0 4 693 540 82 470 1 922 46 775 041 591 049 29 700 4 389 085 97 208 7 252 85 193 222 585 795 31 142 20 350 142 568 833 8 318 214 248 197 541 639 22 144 6 579 212 169 683 2 300 146 004 480 455 875 24 427 6 449 863 112 612 1 807 65 435 079 416 223 19 949 6 059 806 53 005 633 85 352 701 415 482 22 758 3 068 329 247 414 4 798 130 445 825 Krajina Peru PE Fidži FJ Honduras HN Spojené štáty americké US Veľká Británia GB Španielsko ES Cyprus CY Kostarika CR Gruzínsko GE Fínsko FI Aktívne prípady na 100-tis. Nové prípady na 100-tis. Prípady spolu na 100-tis. Úmrtia na 100-tis. Kritický stav na 100-tis. Počet obyvateľov 5 780,3 4,5 6 369,6 589,3 4,7 33 484 527 2 632,7 34,7 4 400,8 40,7 4,4 903 705 2 021,4 18,7 3 137,1 83,1 6,6 10 080 368 1 997,1 21,4 11 236,2 191,3 6,0 333 172 543 1 923,3 43,2 9 139,7 191,7 1,3 68 284 715 1 544,3 0,0 10 034,3 176,3 4,1 46 775 041 1 437,4 32,9 8 931,0 37,5 7,6 1 217 182 1 418,2 0,0 8 322,7 101,3 7,4 5 146 090 1 353,6 140,2 11 989,8 160,1 0,0 3 980 596 1 261,2 13,8 2 107,9 17,9 0,4 5 550 349 zdroj: disease.sh Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy

8:25 Počet detí hospitalizovaných s ochorením COVID-19 v Spojených štátoch dosiahol nové maximum, v nemocniciach sa ich nachádza 1 902. Zdravot­nícke zariadenia na juhu krajiny sú na hranici svojich možností, ďalší pacienti do nich prúdia najmä po nákaze variantom delta. Ten sa šíri prevažne medzi neočkovanou časťou populácie a je za rastúcim počtom hospitalizácií v USA v posledných týždňoch, píše agentúra Reuters.

Deti v súčasnosti tvorí asi 2,4 percenta všetkých hospitalizácií s COVIDOM-19 v USA. Vakcína nie je určená deťom do 12 rokov, táto veková skupina je tak náchylnejšia k nákaze deltou.

Rýchly nárast počtu nových prípadov rozdúchal napätie medzi konzervatívnym vedením štátov a miestnou samosprávou o tom, či by deti mali mať povinnosť nosiť rúška pri svojom návrate do lavíc. Úrady zodpovedné za chod škôl na Floride, v Texase a v Arizone nariadili nosenie rúšok v školách, čím sa vzopreli rozhodnutiu republikánskych guvernérov týchto štátov, ktorí túto podmienku pre vstup do vzdelávacích zariadení odmietli.

Pätina všetkých hospitalizácií v USA pritom pripadá práve na Floridu, kde v sobotu bolo v nemocniciach 16 100 pacientov s COVIDOM-19. V štáte je obsadených už 90 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Najväčšie americké učiteľské odbory NEA tento týždeň vyjadrili podporou povinnému očkovaniu učiteľov. „Naši žiaci sa nemôžu nechať očkovať. Je našou zodpovednosťou, aby sme ich udržali v bezpečí. Udržať ich v bezpečí znamená, že každý, kto sa môže nechať očkovať, by sa mal nechať očkovať,“ uviedla stanici CNN predsedníčka NEA Becky Pringleová.

Spojené štáty teraz v priemere registrujú 129 000 nových prípadov koronavírusovej nákazy denne. Tento počet sa podľa prepočtov Reuters za uplynulé dva týždne zdvojnásobil. Počet hospitalizovaných s COVIDOM-19 je na šesťmesačnom maxime, v priemere umiera po nákaze koronavírusom 600 ľudí denne, čo je dvojnásobok oproti koncu júla.

Štáty Arkansas, Florida, Louisiana, Mississippi a Oregon tento mesiac zaznamenali rekordné počty ľudí s COVIDOM-19 v nemocniciach, čo spôsobuje enormný nápor na miestne zdravotníctvo.