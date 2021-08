Exriaditeľ Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra Szabó sa priznal k prijímaniu úplatku

Portálu aktuality.sk to potvrdili tri od seba nezávislé zdroje. Ak by obvinený Adrián Szabó s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, kauza môže čoskoro skončiť na súde. Zákon umožňuje uložiť obvinenému podmienečný trest, takže bývalý šéf inšpekčnej služby by nemusel skončiť vo väzení.

Najvyšší súd SR 14. júna poslal Adriána Szabóa do väzby. Bývalý šéf úradu inšpekčnej služby vtedy obvinenia popieral.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní v období rokov 2016 až 2020 neoprávnene poskytoval informácie k trestným kauzám bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi. Informácie sa týkali prípadov ako lustrácie novinárov, komunikácie z aplikácie Threema alebo kauzy Technopol.

Za to prijal údajne finančnú hotovosť vo výške aspoň 20-tisíc eur, niekoľko mobilných telefónov alebo televízor. Vo veci je okrem Adriána Szabóa a Bernarda Slobodníka, ktorý proti nemu vypovedá, obvinený aj bývalý policajt Marián K.