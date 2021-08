Oranžový východ: Zákazníkov zatiaľ nekontrolujú. Do terénu vyrazia hygienici

Po novom sa prevádzky môžu rozhodnúť, či budú obsluhovať iba zaočkovaných, alebo očkovaných, testovaných a po prekonanom covide (OTP), alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných. Podľa toho je aj presne určené, koľko zákazníkov môže byť v prevádzke.

Napriek oranžovej farbe to Košičanov neodradilo a vyšli si v pondelok do reštaurácií na obed. Podľa vyhlášky mali byť všetky reštaurácie, kaviarne, cukrárne či pivárne označené, ktoré kategórie zákazníkov budú do svojich prevádzok púšťať. V meste ich bolo označených zhruba 50 percent.

„Bola som sa najesť tu, v neďalekej reštaurácii. Na dverách majú oznam, že budú púšťať OTP. Keďže som zaočkovaná, pokojne som si sadla. Obsluha sa ma však ani neopýtala, či mám so sebou nejaký doklad o očkovaní,“ hovorí pani Zuzana. „Sme na dovolenke a boli sme si dať jedno pivko. Je tu dnes fakt horúco,“ konštatuje s úsmevom Milan z Rožňavy. „Viem, že Košice sú oranžové. Nie sme zaočkovaní. Preto sa pôjdeme zajtra preventívne aj s priateľkou otestovať. V nemocnici to už bude za päť eur. Nik však od nás zatiaľ žiadny doklad nežiadal,“ hovorí.

Majitelia sa radšej nevyjadrujú

Oslovili sme aj viacero majiteľov reštaurácií a nielen v Košiciach. Skoro nik na položenú otázku – ako a pre ktorú skupinu obyvateľov budú mať otvorené, neodpovedal. Ozval sa majiteľ jednej gelnickej reštaurácie. „Momentálne máme zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek. Problém budeme riešiť po ich skončení a podľa aktuálnych poznatkov a skúseností iných,“ povedal. Ďalší iba skonštatoval: „Keď sa niekde vyjadríme, aké opatrenia budeme robiť, vzápätí hygienici riešia podnet od nejakého antivaxera a hneď sú u nás.“

„Rozhodli sme sa pre ‚zlatú‘ strednú cestu, do našich podnikov budeme púšťať zákazníkov označovaných ako OTP. Nie sme veľmi stotožnení s tým, že by sme púšťali len jednu skupinu ľudí alebo by sme mali mať pre rôzne skupiny rôzne otváracie hodiny. Je to chaos. Už týmto krokom prídeme o istú klientelu. Nechceme prísť o tržby a zisky, ale aj tak podstupujeme riziko, že viacerí štamgasti k nám prestanú chodiť, keďže nebudú očkovaní, testovaní či po prekonaní ochorenia. Určite sa môžu aj uraziť. Nám však záleží na tom, aby si u nás mohli ľudia posedieť, a tiež aby mal náš personál prácu,“ vysvetľuje Ján Gregorčík, manažér košických reštaurácií Hostinec a Camelot.

„Zákazníkov musíme kontrolovať, aj keď si myslím, že to je neodkontrolova­teľné. Ale ak sa chceme vyhnúť pokutám, tak kontrolovať budeme musieť. Čítačky na QR kódy z Covid pasov a testov nemáme a neviem o tom, že by bola spustená nejaká oficiálna aplikácia,“ dodal na záver manažér. V čase našej návštevy ešte nemali otvorené.

Chystajú kontroly

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach bude na dennej báze robiť kontroly za účasti policajtov.

„Bude to aj vrátane víkendov. Momentálne má naša riaditeľka operatívnu poradu s policajtmi. Všetko sa teraz plánuje. Kontroly si naplánujeme a urobíme ich toľko, koľko budeme vládať. Každé zariadenie je špecifické. Prevádzky musia byť viditeľne označené. Viac vám teraz neviem povedať,“ uviedla Eva Gajancová z odboru Hygieny a výživy regionálneho úradu v Košiciach. Na otázku, či budú kontrolovať aj návštevníkov, Gajancová neodpovedala. „My budeme kontrolovať, či prevádzkovatelia si plnia opatrenia dané im vyhláškou,“ dodala.

Košice nemali byť oranžové

Na otázky, prečo sú Košice aj s okolím od pondelka oranžové, odpovedala regionálna hygienička, že je to zložitá matematika a okrem stúpajúcej incidencie a počtu infikovaných uviedla aj údaje o zaočkovanosti všetkých okresov Košice-mesto a okresu Košice-okolie. Podľa facebookového statusu združenia analytikov Dáta bez pátosu bolo jej vyjadrenie veľmi nepresné. „Nebol by problém, ak by to len uviedla, ale zjavne o tieto dáta oprela aj rozhodnutie ‚nechať Košice oranžové‘, napriek tomu, že ich mohla nechať zelené. Ovplyvní to život asi 400-tisíc ľudí,“ uvádzajú analytici. „V Košiciach je zaočkovanosť rizikovej skupiny obyvateľov nad 50 rokov na úrovni 57 percent, v okolí Košíc len 34 percent,“ citujú hygieničku Dáta bez pátosu.

Problémom je podľa nich aj to, že okres Košice-okolie nevychádzal oranžový, ale vďaka 6 pozitívnym vychádzal jasne zelený s incidenciou 5 na 100-tisíc obyvateľov za 7 dní pri takmer tisícke PCR a AG testov. Je to minimálna pozitivita – pol percenta. „Rovnako nie je pravda, že ide o zložitú matematiku. Matematické vzorce vložené do Covid automatu vedia situáciu v Košiciach prezentovať veľmi rýchlo, jednoducho a pochopiteľne,“ tvrdia. Problém mohla podľa nich spôsobiť skutočnosť, že sa v Košiciach objavilo 5. augusta ohnisko s 20 pozitívnymi – pravdepodobne deť­mi.