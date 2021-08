Slovensku sa nedarí získať povolenie na pristátie špeciálu v Kábule

Slovensko podľa neho nemá v Kábule vlastnú ambasádu, preto je problematická aj logistika a komunikácia na mieste súvisiaca s evakuáciou. Minister zároveň odmietol „politikárčenie“ v súvislosti so situáciou v Afganistane.

Zložitá operácia

„S premiérom Eduardom Hegerom, ministrom obrany Jaroslavom Naďom (obaja OĽANO), našou diplomaciou a velením ozbrojených síl robíme maximum pre to, aby sme vyslali vojenský špeciál do Kábulu. V situácii, ktorá vládne na tamojšom letisku, ktoré bolo dočasne uzavreté, a preto sa nám, napriek maximálnemu úsiliu, nateraz nepodarilo získať povolenie na pristátie, je táto operácia mimoriadne zložitá,“ skonštatoval v stanovisku rezortu Korčok. „Napriek tomu robíme všetko pre to, aby sme našich občanov dostali domov v najkratšom možnom čase a prípadne, ak to kapacita transportu dovolí, pomohli aj iným,“ doplnil.

Niektorí domáci politici podľa Korčoka popierajú, že Afganistan bola aj slovenská misia. Vyzval ich, aby „nešliapali“ po hrdinstve, profesionálnej službe a životoch slovenských vojakov. „Všetci vidíme, lebo máme oči a uši otvorené, čo sa v Afganistane deje. Preto otvorene hovorím o zlyhaní, chybách pri taktike odchodu z Afganistanu a rovnako nijako nespochybňujem, že ciele operácie nie sú naplnené. Je však úbohé a tragické zároveň, ako sa niektorí naši politici okamžite vezú na súčasnom vývoji. Hovoria, akoby sme tam ani neboli s našimi tisíckami vojakov, ktorí tam nasadzovali život a traja z nich tam svoje životy aj nechali. Počúvame, akoby sa nás netýkal dôvod, prečo došlo k misii v Afganistane,“ reagoval šéf slovenskej diplomacie.

Nič sa nemení

Korčok konštatoval, že táto misia nemohla nebyť vzhľadom na to, čo spáchali teroristi al-Káidy s krytím Talibanu v roku 2001 a následnom terore v Londýne, Madride a ďalších miestach v Európe. „Na tomto sa nič nemení ani dnes, 20 rokov po začiatku misie, keď si každý jej skončenie predstavoval úplne inak,“ dodal.

Radikálne hnutie Taliban neočakávane prevzalo v nedeľu (15. 8.) moc v Afganistane, čo mu uľahčilo aj stiahnutie amerických a ďalších zahraničných vojakov z krajiny. Náhle zmenená situácia však vyvolala paniku medzi Afgancami, ktorí sa masovo snažia ujsť z vlasti.