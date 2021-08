Záchranár Dobiáš: Priamy zásah blesku vás ugriluje. V búrke si čupnite, vypnite mobil

Čo spraví s človekom zásah blesku?

Ak trafí človeka priamo, tak ho v sekunde „ugriluje“. Keď blesk trafí do zeme, tak v okruhu niekoľko desiatok metrov vznikne tlaková vlna ako pri výbuchu bomby. Tá ľudí len odhodí, a je otázne, ako dopadnú. Ak na tvrdý povrch, vtedy sa môžu zraniť. Blesk nemusí spraviť nič, ale môže aj v sekunde človeka spáliť. Keď udrie blesk, tak jeho okolí sa extrémne ohreje vzduch a dokáže vytvoriť teplotu vyššiu ako 20-tisíc stupňov, pričom Slnko má na povrchu približne päť- až osemtisíc. Zásah bleskom ide často po povrchu tela a spôsobí jeho „opálenie“. Hlboké popáleniny môžu byť na hlave, krku a pleciach. Typické je aj skrútenie vlasov bez popálenín. Smrť je najčastejšie spôsobená zastavením srdca a dýchania.

Ako často človeka zasiahne blesk? Má šancu na prežitie?

V Európe je výskyt zásahu bleskom asi 0,1 na 100-tisíc obyvateľov za rok. Prežívanie po zásahu bleskom je okolo 50 percent. Pri zastavení srdca je účinná resuscitácia. Pri dlhodobom zastavení krvného obehu a dýchania sa zvyšuje riziko trvalého poškodenia mozgu, vegetatívnych stavov a mozgovej smrti. Vyskytujú sa poruchy rytmu, krvácanie do mozgu a poranenia chrbtice a miechy. Pri kontakte s elektrickým prúdom v domovej sieti dochádza často k poruchám srdcového rytmu a zastaveniu srdcovej činnosti. Pri vysokom napätí k veľkoplošným popáleninám až tretieho stupňa so šokom. Blesk s mnohonásobne vyšším napätím a intenzitou spôsobuje úraz. Jeho „úder“ totiž trvá iba 0,0001 až 0,003 sekundy. Toto extrémne krátke pôsobenie spôsobí ťažké popáleniny len zriedka.

A čo ak je človek v stane?

V stane záleží na tom, či sa ľudia dotýkajú výstuže. Záleží aj na tom, či je tráva mokrá. Po vlhkej zemi sa môže elektrický výboj šíriť. No čím silnejší blesk, tým väčšie riziko. Napríklad keď padne drôt vysokého napätia, vtedy sa môže elektrický výboj šíriť aj po suchej zemi, keď prúd môže preskočiť aj dvadsať metrov.

Je stanovanie v búrke život ohrozujúce?

Ideálne to nie je, ale keď častokrát sa takémuto scenáru nedá vyhnúť. Búrka je nebezpečná, ak je bližšie ako tri kilometre, keď je čas medzi bleskom a hrmením desať sekúnd. V tom prípade treba pamätať, že sa človek nemá dotýkať tyčiek. Nesmie sa zabudnúť na vypnutie mobilu a všetkého, čo má anténu. Vypnuté zariadenia treba zabaliť do stredu batoha. Platí, že žiadne kovové predmety, ako napríklad dáždnik, bicykel či udica, by nemali byť v stane ani v jeho blízkosti. Ideálne je čupnúť si na zem v dvojmetrových vzdialenostiach, tak aby keď to trafí jedného, blesk nepreskočil na viacerých. Pri búrke nesmie byť človek najvyšším objektom. Ak sa stanuje na lúke, najlepšie je ísť sa schovať do lesa, kde je viacero stromov. Sólo strom je nebezpečný, lebo ten blesk priťahuje. Pri búrke treba opustiť vrcholky hôr. Počas búrky sa nekúpeme alebo nezdržujeme na brehu. Veľmi nebezpečné sú zaistené horolezecké cesty, ktorých oceľové laná, reťaze, rebríky tvoria obrovský bleskozvod.