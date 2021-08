Sulík súhlasí s prijatím 10 Afgancov, masívne udeľovanie azylov nechce

Slovensko by malo prijať desiatich Afgancov, ktorí boli našej krajine nápomocní, no v masívnom udeľovaní azylov nie je ani náznak riešenia. Vyhlásil to predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. O prípadnom prijímaní utečencov má podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) hovoriť koaličná rada.