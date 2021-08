Hlas pokračuje v páde, SaS atakuje 15 %

Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici augusta, vyhrala by ich strana Hlas so ziskom 19,5 % hlasov.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý v období od 10. do 15. augusta robila agentúra AKO na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Podľa prieskumu by sa do parlamentu dostalo spolu sedem politických subjektov vrátane v mimoparlamen­tných – Progresívneho Slovenska a KDH.

Naopak, parlamentná strana ĽSNS a odídenci z tohto subjektu združení v hnutí Republika, ako aj koaličná strana Za ľudí by zostali pre bránami zákonodarného zbo­ru.

Podľa prieskumu by určite išlo voliť a aj vie koho 66,5 percenta opýtaných. Voliť by podľa prieskumu nešlo 16,2 % respondentov a ďalších 14,5 % nevedelo povedať, koho by volilo. Na otázku anketárov nechcelo odpovedať 2,8 % opýtaných.

Druhé miesto s takmer 15 percentami obsadila SaS, tretiu priečku by obsadil Smer s viac ako 11 percentami. Do parlamentu by sa dostal ah hnutie OĽANO, ktoré by získalo menej ako 10 percent, koaličná strana Sme rodina by získala 6,6 percenta hlasov

61 kresiel pre koalíciu

Pred bránami zákonodarného zboru by zostala aj SNS, Dobrá voľba či Aliancia.

Čítajte viac Kollár spomína prípadnú rekonštrukciu vedenia rezortu vnútra, má sa zísť koalícia

Hlas by podľa týchto výsledkov získal 38 postov v parlamente, SaS 29 a Smer 22 poslancov. OĽANO by malo 19 kresiel, PS 17 kresiel, Sme rodina by získalo 13 mandátov a KDH 12. Z údajov vyplýva, že súčasná vládna koalícia by mala 61 kresiel, zatiaľ čo vo vlaňajších voľbách získala 95 mandátov.

Vytvoriť vládu by sa trojbloku OĽANO, SaS a Sme rodina podarilo len s PS. Smer s Hlas by s ich 60 hlasmi potrebovali reálne ďalšie dve strany, aby sa dostali k moci.