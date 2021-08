Kaliňák v Ide o pravdu: Som militantný vaxer. Niekoľko vyšetrovateľov sa spreneverilo prísahe

Som zaočkovaný. Ale je to vec, ktorej sa ľudia majú právo báť, tvrdí exminister vnútra a člen predsedníctva strany Smer Robert Kaliňák v relácii Ide o Pravdu.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Roberta Kaliňáka v relácii Ide o pravdu.

„Som zaočkovaný. A to preto, že som sa celý život veľmi rýchlo očkoval. Už som COVID-19 mal, no ak by som sa infikoval znova, chcem chorobu prekonať ľahšie. Plne ale rešpektujem ľudí, ktorí sa nechcú dať očkovať, veď neočkovaný človek ma nijako neohrozuje,“ zdôraznil.

Napriek tomu však považuje za legitímny aj postoj svojho predsedu Roberta Fica. „On sa nechce dať očkovať, lebo si myslí, že by mu to mohlo po jeho zdravotných ťažkostiach uškodiť. Som militantný vaxer, ale nikdy svoj názor nenatláčam inému a neoznačujem nikoho za tupelo. Takíto ľudia sú sami duševne zaostalí, ak majú komplex, ktorý ich núti niekomu nadávať. Je to vec, ktorej sa ľudia majú právo báť,“ poznamenal exminister.

Napriek tomu, že ešte pred vlaňajšími parlamentnými voľbami politiku opustil, stále je členom predsedníctva strany. „Som zakladajúci člen Smeru. So Smerom som sa narodil a pri ňom aj ostanem,“ ubezpečil Kaliňák.

Obroda strany

„Prešli sme výraznou turbulenciou v súvislosti s odchodom Petra Pellegriniho a mnohí už nad nami zlomili palicu. Smer aj Robert Fico sa zásadným spôsobom obrodili. Smer bojuje za práva ľudí a percentá sa stabilizovali na dvojcifernej úrovni. Smer je dnes v prieskumoch tretia najsilnejšia strana,“ skonštatoval.

Stabilizácia voličskej podpory však môže súvisieť aj s radikálnejšou rétorikou. Opozičná strana Smer chystá ako odpoveď na najnovšie kroky kabinetu Eduarda Hegera (OĽaNO) v súvislosti s neuznaným referendom veľký protivládny protest presne na Deň ústavy 1. septembra. Konať sa bude v Košiciach pred Ústavným súdom a svoju účasť už avizovali kotlebovci či skupina nezaradených poslancov okolo Milana Mazureka. „Smer sa podľa mňa vôbec neradikalizuje. Vyhlásili sme protest a keď sa k nemu chce niekto pridať, čo máme robiť,“ vysvetlil.

Medzi hlavné tváre radikalizácie Smeru je zaraďovaný aj poslanec Ľuboš Blaha. „Má iný názor ako ja. Ja ho ale plne rešpektujem. On je autentický. Je gigantický rozdiel medzi tým, či mi nevadia jeho názory a či s nimi súhlasím. Som esenciálny demokrat. Samozrejme, máme opačné názory aj na očkovanie,“ reagoval.

Za posledný rok sa razantne zvýšil počet trestných stíhaní a obvinení bývalých štátnych funkcionárov nominovaných Smerom, ale aj podnikateľov, ktorí ich mali korumpovať. Niektoré obvinenia vzbudzujú pochybnosti o zákonnosti postupov orgánov činných v trestnom konaní, najmä v súvislosti s manipuláciou výpovedí obvineným Petrom Petrovom. „Posledné informácie o kupovaných svedkoch a krivých výpovediach hovoria, že obavy môže mať aj ten, kto nič neurobil,“ skonštatoval.

Nevie, kto je Petrov

Petrov pred vyšetrovateľmi svedčí aj o schéme na ministerstve vnútra, kde malo pri veľkých tendroch dochádzať ku korupcii. Kaliňák takéto podozrenia odmieta. Projekty na modernizáciu techniky dobrovoľných hasičov, o ktorých Petrov vypovedá, považuje Kaliňák naďalej za úspešné.

„Petrov má zjavne nejaké svoje daňovooptimalizačné schémy, ktoré používal. Neviem, kto to je. V živote som jeho meno predtým nepočul,“ zdôraznil Kaliňák. „Bolo medalizované, že niekto organizoval pre podnikateľov daňovooptimalizačnú schému. Nás ako ministerstvo nezaujímalo, čo robia podnikatelia s peniazmi od nás,“ vysvetlil.

Smer niektoré trestné stíhania kritizuje až tak, že to mnohí označujú za zastrašovanie vyšetrovateľov. Ich prácu Kaliňák ako trojnásobný minister vnútra pozná, napriek tomu tvrdí, že má dôvod im neveriť. „Niekoľko z tých vyšetrovateľov sa spreneverilo prísahe a zákonu,“ povedal Kaliňák.

„To sú také strašne zásadné pochybenia, ktoré sú nepochopiteľné. Potom prídete k tomu, že tam musí byť, samozrejme, politický motív,“ zdôraznil. Zároveň spochybňuje aj viaceré priznania, ktoré boli podľa neho vynútené väzbou.

Preto schvaľuje aj účasť Roberta Fica na súdnom pojednávaní s obžalovaným špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. „On sa o tom so mnou nepotrebuje radiť. Keby sa ma opýtal, rozhodne by som s tým súhlasil, pretože je to monsterproces,“ uviedol.