Vdovec sa stará o tri deti a nevie sa dočkať spravodlivosti

August by Patrik Živojinov najradšej vymazal z kalendára. Blíži sa tretie výročie úmrtia jeho manželky Majky, ktorá v roku 2018 odišla do nemocnice v Považskej Bystrici priviesť na svet ich tretie dieťatko. Domov sa už nevrátila, a smútiaci muž je presvedčený, že to tak byť nemuselo.

Čo sa stalo v pôrodnici? Urobili tam lekári všetko, čo mohli, aby neprišiel o milovanú manželku? Mohlo to byť inak a spolu s Majkou by boli šťastní rodičia troch synov? Prípad ešte stále vyšetruje polícia. Ako sa bude ďalej vyvíjať, závisí od znaleckého posudku, na ktorý sa čakalo asi 21 mesiacov. Zúfalý otec, ktorý zrazu zostal sám na tri deti, žije popri vyšetrovaní paralelný život a bolestnú skúsenosť nedokáže uzavrieť.

Kto urobil chybu?

Útlu Majku prijali do nemocnice v Považskej Bystrici 31. júla 2018. Dieťa prenášala, na druhý deň jej preto pôrod vyvolali. Bábätko bolo väčšie. „Manželka až veľmi dôverovala lekárom. Až keď bolo veľmi zle, tak prosila o cisársky rez, hoci na ňom pôvodne netrvala,“ vracia sa Živojinov spomienkami do nemocnice. Lekár ju aj napriek prosbám nechal najskôr rodiť normálne. Pôrod ju podľa Živojinova úplne vyčerpal, a keď ju brali na cisársky rez, nevládala už ani hovoriť.

Na pooperačnej izbe sa chvíľami ledva prebrala, aj to nie úplne. Podľa Živojinova chcela vedieť, či už porodila a pýtala si ho k lôžku. Ako posledné povedala, že už nevládze a asi zomrie. „O necelé dve hodiny neskôr upadla do ťažkého hemoragického šoku. Odvtedy už bola v najťažšej kóme,“ pokračuje. Po týždni ju vrtuľníkom previezli na vyššie odborné pracovisko do Martina. Tridsaťtriročná Majka zomrela po viac ako troch týždňoch.

Podľa Živojinova vykrvácala. „Jej stav na pooperačnej izbe bol kritický. Mohlo sa to včas odhaliť, a to niekoľkými vyšetreniami, ktoré neboli vykonané,“ naznačuje. Za pravdu mu dal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktorý sa obrátil, ešte kým žila. Ten skonštatoval, že zdravotná starostlivosť nebola v súvislosti s popôrodnou starostlivosťou o jeho manželku poskytnutá správne. K hysterektómii (operačnému odstráneniu maternice), do ktorej vyvrcholila liečba popôrodného krvácania, mali v nemocnici pristúpiť skôr.

Priveľa starostí

Majkina smrť prenasleduje rodinu už tretí rok. Otec, ktorému k dvom synom pribudlo bábätko, nemal čas smútiť. Popri bežných rodičovských starostiach sa naňho zosypalo množstvo byrokracie. Rodina sa dostala do finančnej tiesne, keďže prišla o oba príjmy. Živojinov musel zostať doma s týždňovým bábätkom, ktoré potrebovalo rôzne vyšetrenia.

„Musel som riešiť, aby sme neostali na ulici,“ opisuje útrapy, ktorými musel po smrti manželky prejsť. Na spoločný byt mali hypotéku. V novej situácii ju Živojinov nedokázal splácať. „Z každej strany som musel riešiť rôzne papierovačky,“ pokračuje.

Za manželku musel ukončiť pracovný pomer, podať daňové priznanie, presmerovať na nový účet rôzne príjmy ako rodičovský príspevok či mzdu. Osobitnou kapitolou bola hypotéka. Po smrti Majky bol ich spoločný účet zablokovaný a všetky platby, ktoré naň prichádzali a mali aj odchádzať, ostali „zamrznuté“.

Väčšiu pozornosť si vyžadoval aj prostredný syn, ktorý v tom čase nastupoval do prvého ročníka. Bolo to štyri dni po maminom pohrebe. „Vyše dvoch rokov som takto musel fungovať sám,“ dodáva hlava rodiny. Dodnes nevie, čo je to odpočinok, hoci s najmenším mu veľmi pomáha mama, ktorá je však sama chorá.

Štyria chlapi v dome

Rodina sa po dvoch rokoch presťahovala z Ilavy do Serede, bližšie k Živojinovej rodine. Skôr to znemožňoval proces okolo určenia opatrovníkov detí. „Najprv sme museli ustanoviť osobitného opatrovníka, kde sme čakali na súdne schválenie. Potom som si mohol podať žiadosť na schválenie predaja nehnuteľnosti, pretože po manželkinej smrti sa byt stal aj majetkom detí,“ vysvetľuje utrápený muž.

Do toho prišla pandémia. Vianoce strávili izolovane, pretože ochoreli na COVID-19. „Presne na Silvestra sa nám skončila karanténa, a hneď nato prišiel zákaz vychádzania,“ hovorí Živojinov s tým, že to na nich veľmi zle vplývalo. Do ich života zasiahli aj odchody ďalších dvoch blízkych ľudí.

Najstarší synovia sa so stratou mamy vyrovnávajú ťažko. Keď o ňu prišli, mali sedem a šesť rokov. Chlapci potrebovali aj pomoc psychológa. „Keď idú spať, je ticho a tma, mávajú zlé myšlienky,“ hovorí Živojinov. U najstaršieho sa spustili záchvaty sprevádzané pocitom, že nemôže dýchať.

Dodnes sa deti pýtajú, prečo práve ich mama. „Aj keď to už nejako vysvetlíte, pýtajú sa to nanovo. Hocijaká odpoveď môže byť, ale znova sa pýtajú, prečo práve ona,“ prezrádza Živojinov. Hoci je presvedčený o tom, kto stojí za smrťou jeho manželky, s chlapcami sa o tom od začiatku snaží rozprávať tak, aby nemali odpor k lekárom ani k mladšiemu súrodencovi.

Aby sa mohol Živojinov postarať o tri deti, má dve zamestnania. Často myslí na manželku a spí málo. Takýto život v neustálom strese si vyžiadal svoju daň. Telo kolabuje. „Skončil som v nemocnici,“ podotkol počas jedného z našich rozhovorov. Lekári hovorili o vyčerpanosti. Našťastie to nebolo až také vážne, že by musel zostať v nemocnici. Musel sa vrátiť k deťom, ktoré sú naňho po smrti mamy veľmi viazané.

Po maminej smrti sa deti upäli na otca. „Idem do obchodu a najstarší mi hneď volá, čo sa stalo a prečo som tak dlho preč,“ uvádza ako príklad. Súvisí to aj so zlými snami, v ktorých príde aj o otca. Prostrednému synovi sa zas občas snívajú zlé sny o staršom bratovi. Ťažké chvíle prežívali v máji, keď deti v škole vyrábali darčeky pre svoje mamy. Koncom mája zas mala Majka narodeniny.

„Najhorší mesiac je august, ktorý by som najradšej vyškrtol z celého roka,“ dodáva Živojinov. Sám má v auguste narodeniny, ktoré od smrti svojej milovanej ženy neoslavuje. „Na výročie nášho sobáša a na moje narodeniny ju pitvali. Dostal som pitevný protokol, úmrtný list a vybavoval som aj pohreb. Všetko v ten istý deň,“ spomína s ťažkým srdcom na jeden z najhorších dní svojho života.

Spomalila posudok pandémia?

Od úmrtia svojej manželky vedie Patrik Živojinov rozpoltený život. Na jednej strane zápasí s každodenným kolotočom, z ktorého nemôže vystúpiť, na druhej strane musí byť vyzbrojený obrovskou trpezlivosťou. Len na znalecký posudok čakal dlhé mesiace. A čaká ďalej. Na jeden z rozhodujúcich momentov.

V priebehu júna, keď sa Pravda začala o prípad zaujímať, posudok stále chýbal. Vyšetrovateľ ho dostal približne začiatkom júla. „Od neho závisí, či trestné konanie zastaví, alebo vznesie obvinenie voči konkrétnej osobe,“ podotkol Patrik Živojinov, ktorý už posudok čítal tiež. Ak by sa aj prípad dostal pred súd, konečný verdikt by mohol prísť v čase, keď bude jeho najstarší syn takmer dospelý.

„V danom prípade stále prebiehajú procesné úkony. Viac informácií nie je možné v súčasnosti poskytnúť z dôvodu, aby nebolo zmarené alebo sťažené objasnenie a vyšetrenie veci,“ informovala Danka Adámiková, hovorkyňa trenčianskej krajskej polície. Len prvotné výsluchy zabrali podľa Živojinova niekoľko mesiacov a prípravné konanie nebolo dosiaľ ukončené.

Odhaduje, že vyhotovenie posudku trvalo asi 21 mesiacov. Keďže ide o komplikovanejší prípad, čakali, že to bude trvať približne rok. Potrebné boli vyjadrenia znalcov z viacerých odborov ako urgentná medicína (anestéziológia), gynekológia a pôrodníctvo či chirurgia. Podľa Živojinova mal byť pôvodne hotový už v septembri minulého roka. „Potom to malo byť v decembri, neskôr dali termín do konca marca tohto roka. V júni sme ešte stále nič nemali. Neskôr už termín ani nestanovili,“ priblížil.

Pravda oslovila viacerých právnikov a právnické kancelárie, aj z oblasti medicínskeho práva. Všetci sa zhodli na tom, že lehoty na ich vypracovanie sa v jednotlivých prípadoch líšia. Nikto z nich však neopísal skúsenosť, že by na posudok čakali takmer dva roky.

„Rovnako ako Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj znalecký posudok potvrdil, že starostlivosť po pôrode bola zanedbaná a mali sa spraviť ďalšie vyšetrenia,“ dodal Živojinov, ktorý posudok študoval po nociach popri výchove troch synov a dvoch zamestnaniach. Niektoré jeho časti však rozporoval a svoje postrehy zaslal vyšetrovateľovi.

Posudok v prípade Márie Živojinovovej vypracovali znalci z Inštitútu forenzných medicínskych expertíz v Bratislave. V polovici júna sa ich Pravda pýtala, v akej fáze je posudok, či jeho vypracovanie trvá dlhšie ako zvyčajne, ako do toho vstúpila pandémia, či meškajú aj iné medicínske multiposudky a či ich sprevádzajú urgencie. Neodpovedali na ne s odvolaním sa na mlčanlivosť, ktorou sú znalci zo zákona viazaní.

„Lehota, v ktorej je možné spracovať znalecký posudok, závisí od viacerých okolností. V prvom rade je to náročnosť prípadu – tá závisí predovšetkým od rozsahu podkladov, ktoré treba spracovať. V niektorých prípadoch ide o tisícky strán spisového materiálu a zdravotnej dokumentácie,“ poukázal Peter Kováč, managing partner znaleckého ústavu.

Lehotu ovplyvňuje nielen počet potrebných znalcov, ale aj ich vyťaženosť, ktorá je rôzna. „V našom prípade patríme medzi najvyťaženejšie znalecké organizácie a ústavy v rámci Slovenska,“ zdôraznil Kováč. Do vyhotovovania posudkov vstúpila aj pandémia, keďže znaleckú činnosť vykonávajú znalci z inštitútu popri svojej bežnej lekárskej praxi. „Niektorí naši znalci pracovali ako lekári v prvej línií a niektorí boli sami postihnutí touto chorobou, a to aj závažnejšími formami,“ spresnil Kováč s tým, že sa to dotklo najmä znalcov z oblasti anestéziológie, intenzívnej medicíny a urgentnej medicíny.

Vyše 20 mesiacov je priveľa, zhodujú sa právnici

Oslovení advokáti sa zhodujú, že dĺžka vypracovania znaleckého posudku je v každom prípade individuálna. Advokátska kancelária Korabova & Lovich zastupuje klientov v pomerne veľkom množstve prípadov z oblasti medicínskeho práva. „Aj v tomto čase máme živý prípad, v ktorom bol vyhotovený multidisciplinárny znalecký posudok z oblasti medicínskeho práva,“ prezradil advokát Dušan Lovich. Trvalo to viac ako pol roka, hoci došlo k predĺženiu súdom stanovenej lehoty 60 dní.

„V mojich prípadoch išlo o sedem a viac mesiacov,“ vyrátal advokát Maroš Nešták z advokátskej kancelárie AKNM. Podotkol, že ide o zložitý proces. Znalci potrebujú údaje zo zdravotnej dokumentácie, ktorých získavanie je formálne a administratívne náročné. „Niektoré odbornosti sú ťažko dostupné a trvá vôbec vyskladať skupinu znalcov pre príslušný multiposudok,“ doplnil Nešták.

Advokátska kancelária Markechova JMJ Legal sa špecializuje na zastupovanie pacientov, ktorí sa domáhajú náhrady škody na zdraví, prípadne náhrady nemajetkovej ujmy. „Odovzdanie posudku v dohodnutom termíne býva pre nás mimoriadne dôležité, keďže musíme žalobu podať včas a tak, aby nedošlo k premlčaniu nárokov ňou uplatňovaných,“ pripomenula advokátka Margaréta Markechová. V súčasnosti je podľa nej komplikované nájsť znalca na vypracovanie posudku práve v prípadoch, ktoré sa týkajú oblasti pôrodníctva a gynekológie.

Advokátsky koncipient Radoslav Tokoš z Prosman a Pavlovič advokátska kancelária doplnil, že omeškanie posudku môže spôsobiť aj nesprávne odhadnutie času, za ktorý je možné vypracovať znalecký posudok. Podľa ich skúsenosti to trvá 6 až 12 mesiacov, niekedy aj menej. „Mali sme prípad, keď sme spolupracovali s jednou znaleckou organizáciou, ktorá vypracovávala znalecký posudok jeden a pol roka, pričom trikrát zmenila termín. Po tejto skúsenosti sme spoluprácu, samozrejme, ukončili,“ dodal Tokoš.