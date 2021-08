Progresívci chcú vylučovať Smer. Je vraj príliš pravicový

Mimoparlamentným progresívcom sa nepáči politika najsilnejšej opozičnej strany Smer, a žiadajú ju preto vylúčiť z európskych socialistických štruktúr. Progresívci síce neuvádzajú úplne korektné dôvody, ale Smer má ako sociálna demokracia aj podľa politológa Jozefa Lenča problém s hodnotovou orientáciou.

Vylúčenia strany Smer zo Socialistickej frakcie v Európskom parlamente a Strany európskych socialistov sa domáhajú dvaja podpredsedovia Progresívneho Slovenska (PS) a europoslanci Michal Šimečka a Martin Hojsík. Títo dvaja členovia skupiny liberálov spoločne iniciovali list vedeniam týchto dvoch socialistických inštitúcií, v ktorom volajú po vyvodení dôsledkov zo spolupráce strany Smer „s fašistickými stranami Kotleba – ĽS NS a Republika, s ktorými spoluorganizujú 1. septembra protest proti očkovaniu“.

„Čoskoro nás čaká výročie najvýznamnejšieho protifašistického vzopätia na Slovensku – Slovenského národného povstania. Je absurdné, že práve s fašistickými stranami sa len tri dni po tomto výročí plánujú predstavitelia strany Smer – sociálna demokracia postaviť na jedno pódium a brojiť spoločne proti očkovaniu. Rétorika vrcholných predstaviteľov strany Smer-SD, vrátane predsedu Roberta Fica, sa čoraz viac približuje rétorike krajnej pravice,“ napísali europoslanci vo štvrtok na svojich profiloch.

Na túto ich iniciatívu zareagoval Robert Fico, ktorý ju označil za urážku, krivé obvinenie a klamstvo. „SMER – SD treba vylúčiť zo Strany európskych socialistov (PES), lebo vraj spolu s Kotlebom a Uhríkom organizujeme protest proti očkovaniu 1. septembra v Košiciach. Na tomto tvrdení je správny len dátum a miesto. SMER – SD organizuje 1. septembra 2021, mimochodom v Deň Ústavy SR, keď je štátny sviatok, štandardný Ľavicový deň v rekreačnej oblasti pri Košiciach,“ ohradil sa Fico.

Vylúčte klamárov

Smer naozaj už pri ohlásení protestu 28. júna oznámil, že bude v najbližších týždňoch podporovať všetky zákonné protesty a iné prejavy nesúhlasu s vládnou politikou. Ako vtedy dodali, „SMER – SD vyzýva všetky opozičné strany, aby tento občiansky protest podporili“.

Už o deň neskôr ale predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík oznámil, že k protestu sa pridávajú. „Dohodli sme sa s Robertom Ficom na spoločnom masovom proteste. Áno, dokázali sme rokovať, prekonať drobné rozdiely a zjednotiť sa v podpore spoločného protestu. Nejdeme politikárčiť a súťažiť o to, kto tam bude mať viac straníckych vlajok. Budeme tam všetci spolu, slušne – ako občania za občanov. Ide nám o slobodu, o Slovensko a o jeho záchranu. Všetko ostatné musí ísť bokom!“ napísal Uhrík na svojom verejnom profile.

Fico toto Uhríkovo vyhlásenie ale nepriamo označil za nepravdu. „Slušným a primeraným spôsobom poukážeme na deštrukciu právneho a sociálneho štátu. Nie je žiadny organizačný výbor, nie je žiadna dohodnutá politická spolupráca s nikým. SMER – SD nemôže niesť zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia iných. SMER – SD sa ostro ohradzuje proti vymysleným obvineniam, ktoré sa liberálnymi médiami šíria ako vyliaty Dunaj len preto, lebo sa boja verejného hlasu. Každý, kto sa chce správať slušne, je na stretnutí o 16. h v Košiciach vítaný. SMER – SD s nikým nič neorganizuje, je to jeho prirodzená iniciatíva na Deň Ústavy SR. To je všetko,“ zdôraznil Fico.

Progresívci používali vo svojich statusoch o vylúčení Smeru spoločnú fotografiu podpredsedu Smeru Ľuboša Blahu s predsedom ĽS NS Marianom Kotlebom z júlového protestu pred parlamentom. Otvoreným listom preto zareagoval aj Blaha. Ten píše rovno predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu, v ktorom svojím typicky nevyberaným štýlom upozorňuje, že títo dvaja progresívni europoslanci „zneužívajú svoje postavenie europoslancov, aby na Slovensku rozsievali hoaxy, dezinformácie a šírili nenávisť“.

Blaha preto vraj očakáva nejaké disciplinárne opatrenie. „Ak liberálni poslanci Európskeho parlamentu takisto šíria preukázateľné dezinformácie, je to veľmi zlá reklama pre Európsku úniu. Bezpochyby by ste mali, ako predseda EP, bezodkladne zasiahnuť. Som presvedčený, že je vo vašom záujme, aby slovenskí europoslanci z liberálnej frakcie neničili povesť vašej inštitúcie. Možno by bolo na mieste, aby liberálna frakcia vylúčila dvoch klamárov spomedzi svojich radov, pretože ich podvodná činnosť vážne ohrozuje kredibilitu európskych inštitúcií,“ zdôraznil Blaha.

Iracionálna snaha

Takúto formu politickej súťaže považuje politológ Jozef Lenč za zbytočné prenášanie vnútropolitického boja na európsku pôdu. „Ak sa takéto otvorené listy dostanú do pozornosti európskych politikov, bude to vypovedať o Slovensku. Nemyslím si, že je to správne a prinesie to niečo pozitívne pre Slovensko alebo pre tých politikov, ktorí si takto cez Európsky parlament vymieňajú názory na to, čo sa deje na Slovensku,“ zhodnotil Lenč.

Preto ani neočakáva úspech takejto iniciatívy. „Z toho, čo sme doteraz v rámci európskych frakcií videli pri vylučovaní politických strán, môžeme povedať, že je to proces veľmi zdĺhavý a vajatavý. Smeru sa to už týkalo, keď išli v roku 2006 do vlády s SNS a HZDS. Vtedy to bola iniciatíva priamo európskych socialistov. Nemyslím si, že nejaké výzvy europoslancov z iných frakcií na vylúčenie politickej strany a jej poslancov môžu mať úspech. To je ako keby opozičná strana v našom parlamente vyzývala koalíciu, aby zo svojich radov vylúčila nejakú koaličnú stranu a zbavila sa jej poslancov. Takáto snaha mi príde dosť iracionálna a pomerne ojedinelá,“ poznamenal politológ.

Zároveň však Lenč dáva sčasti progresívcom za pravdu. Smer a rétorika jeho čelných predstaviteľov sa posúva. „To, že Smer nie je moderná, európska sociálna demokracia 21. storočia, priznal aj sám Smer, keď sa nazval slovenskou sociálnou demokraciou. Tým dal najavo, že ideologickým ukotvením je výraznejšie nacionalistický a konzervatívnejší než sociálna demokracia vo všeobecnosti. Zdá sa, že v posledných mesiacoch, najmä po neúspechu vo voľbách a sčasti aj pri COVID kríze, sa Smer rétoricky dostáva ešte bližšie k rôznym krajne pravicovým a konšpiračným stranám. Tie výhrady voči Smeru, ktoré sa snažili artikulovať aj poslanci európskeho parlamentu, teda majú nejaké svoje rácio,“ upozornil Lenč.