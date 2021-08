Fico: Mám Sulíka v paži, ale nech ukáže, ako zabráni zvyšovaniu cien energií

VIDEO: Fico o Čaputovej, Hegerovi a Sulíkovi: Majú problém s celým svetom, len o Slovákoch nehovoria.

Schôdza by sa mala konať najneskôr v posledný augustový deň. „Ak raz boli garantované nejaké ceny a viete, čo covid robí s ekonomikou a ďalšími oblasťami, tak vláda musí makať,“ vyhlásil predseda strany Smer Robert Fico na margo ohlasovaného zvýšenia cien energií.

Podľa neho do utorka 24. augusta nazbierajú dostatok podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa malo hovoriť o cenách energií v roku 2022 a k postupu Slovenska po dokončení plynovodu Nord Stream 2.

„Návrh uznesenia, ktorý sme pripravili a ktorý bude predložený do Národnej rady na mimoriadnu schôdzu, žiada od vlády predložiť okamžite vecný a časový harmonogram krokov, ktoré vláda podnikne v priebehu mesiaca september, s cieľom podstatne eliminovať ťažké sociálne dosahy výrazného zvýšenia cien tepla, plynu, elektriny pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022,“ podotkol Fico.

Rovnaký scenár Smer žiada aj pri ochrane záujmov Slovenska v súvislosti s ukončením projektu Nord Stream 2.

„Stále len počúvam tú paničku z prezidentského paláca, večne má problémy s Bieloruskom, večne má problém so všetkým. Heger má problémy s celým svetom. Len ich nepočujem rozprávať o Slovenkách a Slovákoch,“ kritizoval Fico prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Pustil sa aj do ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorého „nevidel, ani nepamätá“. „Je to minister, čo sa on má čo vyhovárať, že má dovolenky. Čo mňa zaujíma, koľko kilometrov pochodil po nejakých horách a či schudol alebo neschudol. Mám ho v paži, celého Sulíka,“ rozohnil sa Fico.

Žiada, aby prišiel do parlamentu a povedal, ako „chce zabrániť zvyšovaniu cien plynu, elektriny a tepla pre domácnosti“. „Nech prídu a ukážu to v Národnej rade. My sme kontrolný orgán vlády Slovenskej republiky,“ pripomenul bývalý viacnásobný premiér súčasnému vedeniu krajiny.

