Virológ Klempa: Podávanie tretej dávky vakcíny by malo byť schválené čo najskôr

Podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by malo byť schválené čo najskôr, skôr než bude neskoro. Pre TASR to povedal virológ Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) a nositeľ ceny Vedec roka SR 2020 v kategórii inovátor roka. Očkovaný by podľa jeho slov nemal byť automaticky každý.