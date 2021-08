Korčok: V Afganistane evidujeme do 250 ľudí prepojených na Slovensko

Slovensku sa hlási do 250 ľudí, ktorí by chceli odísť z Afganistanu. Ide o príbuzných slovenských občanov s afganským pôvodom, ako aj ľudí pôsobiacich v rôznych inštitúciách spolupracujúcich so SR. Na utorkovom brífingu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Ak by to bolo potrebné, SR vie podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) vyslať do krajiny ďalší špeciál.