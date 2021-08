Remišová odmietla odvolávanie za iný názor, Kumanovú má nahradiť Leščáková

Rozhodnutie o výmene na pozícii štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR patrí v zmysle koaličnej dohody do kompetencie strany Za ľudí. Vyhlásila to predsedníčka strany a ministerka investícií Veronika Remišová. Odmietla, že by doterajšiu štátnu tajomníčku Zuzanu Kumanovú odvolali za odlišný názor. Zmenou na poste sa má podľa Remišovej podporiť vzdelávací rozmer kultúry. Potvrdila, že funkcie sa má ujať podpredsedníčka Za ľudí Viera Leščáková.