Koziak: Mičovského kritika je pre OĽaNO väčší problém ako nezvládnutá pandémia

Ako si vysvetľujete kritiku exministra Mičovského? Môže ísť o výsledok akéhosi vnútrostraníckeho boja v hnutí OĽaNO?

Neviem, či by som to nazval priamo vnútrostraníckym bojom. Hlasy, ktoré by naznačovali, že v rámci OĽaNO prebieha vnútrostranícky boj, sú celkom slabé a bezvýznamné. Neexistuje nič také výraznejšie, čo by tomu nasvedčovalo. V každom prípade to, s čím prišiel exminister Ján Mičovský, je veľmi závažné z pohľadu fungovania OĽaNO. Mičovský priamo naráža na niečo, čo by malo byť v DNA OĽaNO a na základe čoho získalo obrovskú podporu voličov. OĽaNO sa totiž predovšetkým profilovalo ako antikorupčné hnutie. Akonáhle sa odkloní od tejto základnej témy, ktorú sa snažilo celú svoju existenciu hlásať a fakticky aj kvôli čomu uhralo taký vysoký volebný výsledok, tak OĽaNO v podstate stratí zmysel svojej existencie. Takže z tohto pohľadu je mimoriadne závažné a dôležité, čo bývalý minister urobil.

Aký môže mať dosah na OĽaNO to, že bývalý nominant napáda základný pilier hnutia?

Efekt to môže mať. Všetko však závisí od toho, ako sa s tým OĽaNO vysporiada. V tomto prípade ide skutočne o veľmi závažné obvinenia a výroky, ktoré bývalý minister priniesol. A treba povedať tiež to, že nie je prečo Mičovskému neveriť, pretože práve záležitosti lesného hospodárstva zvládal obstojne, určite sa vyzná vo vnútorných nastaveniach ministerstva a pozná zákulisie toho, čo kritizuje. Ukazuje sa teda, že nestrieľa slepými nábojmi a že je veľmi dobre informovaný. Tá kritika je potom o to závažnejšia, keďže nejde o nejaké slepé alebo neopodstatnené obvinenie. Je to upozornenie od človeka, ktorý určite danú problematiku dobre pozná, a v ktorej je zorientovaný. A to je pre OĽaNO problém.

Čo s tým môže urobiť hnutie? Ako by malo reagovať?

Pokiaľ OĽaNO a predovšetkým Igor Matovič ako šéf hnutia k tomu nezaujme veľmi rýchlo jasný a principiálny postoj, tak to môže mať skutočne veľmi neblahé účinky na to, ako budú voliči hnutie OĽaNO vnímať. A to predovšetkým tí voliči, ktorí OĽaNO volili, a ktorí ešte stále zvažujú, že OĽaNO by mohlo byť ich vyvolenou politickou stranou. A to práve kvôli ich protikorupčnému étosu, ktorým sa toto hnutie snaží po celý čas svojej existencie prezentovať na prvom mieste. Takže pokiaľ nepríde veľmi rýchla, zásadná a zrozumiteľná reakcia zo strany predsedu hnutia Igora Matoviča, tak OĽaNO môže mať práve kvôli tejto veci veľmi závažný problém. Ešte by som dodal, že by šlo o oveľa závažnejší problém než komunikačné prešľapy Igora Matoviča na poste predsedu vlády a ešte závažnejšie problémy ako nie celkom dobre zvládnutá pandémia v niektorých aspektoch. Toto však môže mať na budúcnosť OĽaNO veľmi zásadný dosah. Im už totiž potom prakticky nezostane nič, na čo by mohli svojich voličov lákať. Od začiatku sa totiž profilovali ako antikorupčné hnutie. A preto pokiaľ nebude vedenie principiálne konať v záležitostiach, ktoré sa týkajú priamo ich politických nominantov, tak to bude zásadný problém, ktorý bude veľmi rýchlo a intenzívne nabíjať zbrane opozícii. Je to veľmi zlá situácia, do ktorej sa momentálne OĽaNO dostalo vzhľadom na to, s čím prišiel bývalý minister Mičovský.

Nemalo OĽaNO skôr a zásadnejšie reagovať na Mičovského obvinenia?

Myslím si, že o týchto veciach OĽaNO vedelo. O týchto veciach však Mičovský hovoril a minimálne v kuloároch OĽaNO sa určite nejakým spôsobom spomínali. Zároveň Mičovský nepracoval na tomto ministerstve sám, takže je tam dosť ľudí, ktorí o týchto veciach museli vedieť. Okrem toho tam musia byť aj ľudia, ktorých sa tieto problémy priamo týkali. Exminister v tom liste spomína nejaký antikorupčný tím, ktorý bol rozpustený. O týchto veciach museli v OĽaNO veľmi dobre vedieť. A zrejme to celé skutočne dospelo do štádia, že exminister nevidel iné východisko, než zverejnenie svojho názoru v podobe otvoreného listu na facebooku. Som teda náchylný veriť tomu, že v OĽaNO o týchto veciach vedeli. Nie je dôvod si myslieť, že by o tom nevedeli, keďže sa tento problém týka viacerých ľudí. Takže je možné, že exminister Mičovský sa rozhodol spraviť ráznejší krok, pretože predtým nevidel adekvátnu reakciu na podozrenia, ktoré v rámci OĽaNO komunikoval. Je to zrejme istá eskalácia problému, o ktorom v OĽaNO s veľkou pravdepodobnosťou vedeli a ktorý jednoducho neriešili. Takže tu treba Mičovskému zatlieskať a pochváliť ho, aj napriek kritickým chybám, ktoré sa spájali s jeho pôsobením v rezorte. Zrejme však zostal verný antikorupčnému étosu a je cítiť istý politický idealizmus z listu, ktorý napísal. Z tohto pohľadu ten otvorený list vnímam tak, že to nie je niečo, čo by hnutiu malo škodiť. Skôr chce upozorniť na to, že toto sú hodnoty, na ktorých sme sa snažili hnutie budovať, a ak sa im spreneveríme tak zle bude, prídeme o voličov a bude to definitívny koniec OĽaNO. Z tohto pohľadu by sa takto mal politik určite správať.