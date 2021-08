Matovič: Jednu šikovnú štátnu tajomníčku Ministerstva kultúry strieda druhá

Jednu šikovnú ženu strieda na poste štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR druhá. O personálnej výmene vo vedení rezortu kultúry, ktorú v stredu schválila vláda, to po rokovaní kabinetu povedal minister financií a líder OĽANO Igor Matovič.

"Pani Kumanovú mám rád, myslím si, že je to veľmi šikovný človek, ale rovnako musím povedať, že mám rád Vierku Leščákovú, takže si myslím, že veľmi dobrú štátnu tajomníčku strieda veľmi dobrá štátna tajomníčka,“ povedal Matovič. Zdôraznil, že nebude vstupovať do nominácie strany Za ľudí a rozhodnutia jej predsedníčky Veroniky Remišovej, ktorá výmenu iniciovala. "Koaličná dohoda hovorí jasne o tom, že si nekádrujeme navzájom nominácie,“ upozornil Matovič. Dodal, že personálnu zmenu odsúhlasili všetci prítomní ministri na vláde.

O politických nomináciách, ktoré sú v právomoci strany Za ľudí, hovorila v súvislosti so zmenou svojej štátnej tajomníčky pred i po rokovaní vlády aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Odmietla súčasne špekulovať o kontexte personálnej výmeny. "Nebudem sa miešať do vnútrostraníckej témy strany Za ľudí,“ zdôraznila.

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková na sociálnej sieti uviedla, že Kumanová bola doteraz najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe a jedinou Rómkou, ktorá sa zúčastňovala na rokovaniach vlády, keď zastupovala ministerku kultúry. „Je mi ľúto, že tento post dnes opúšťa. Hlboko si vážim a som vďačná za jej spoluprácu najmä pri príprave Stratégie pre rovnosť, inklúziu a participáciu Rómov do roku 2030. Vďaka jej zainteresovanosti a osobnému nasadeniu sa do uznesenia vlády dostala aj úloha pre ministerstvo kultúry vypracovať do konca roka 2021 Víziu rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a akčný plán,“ spresnila Bučková.

Štátna tajomníčka Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Kumanová v stredu končí vo svojej funkcii. Návrh na jej odvolanie a zároveň menovanie jej nástupkyne Viery Leščákovej schválila v stredu vláda.

O odvolanie Kumanovej, ktorá sa v rámci rezortu venovala prioritne menšinovej a regionálnej kultúre, požiadala Milanovú vicepremiérka Remišová. Jej oponenti v strane to vnímajú ako trest za Kumanovej názor, súvisiaci so zmenou vedenia Za ľudí.