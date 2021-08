V zime môžu bez teplých búnd zamrznúť. Krajčír chce pomôcť ľuďom bez domova

Oravčan Patrik Pavlík prevádzkuje krajčírstvo v Bratislave a snaží sa získať zdroje na pomoc týmto ľuďom. V rámci projektu Nedotknuteľní plánuje so svojimi spolupracovníkmi ušiť sto búnd navrhnutých tak, aby zahriali v tých najchladnejších mesiacoch.

„Do Bratislavy som prišiel minulý rok a v októbri som v meste natrafil na dvoch ľudí. Chcel som im pomôcť s taškami, no dozvedel som sa, že nikam nesmerujú. Išlo o otca s dcérou, ktorí sa pred dvoma rokmi ocitli na ulici, keď on prišiel o prácu. Obaja na ulici dostali infekciu očí a v podstate oslepli,“ opisuje Pavlík skúsenosť, po ktorej začal rozmýšľať, ako takýmto ľuďom pomôcť. Vonku už bola zima a sychravo, preto sa rozhodol, že pre bezdomovcov bude šiť zimné bundy. „Cieľom je ale aj šíriť povedomie o probléme ľudí bez domova, vytvoriť iniciatívu Nedotknuteľní, do ktorej by sa dokázali zapojiť a pomôcť aj iné firmy, nielen neziskové organizácie,“ hovorí.

Foto: archív P.P. Patrik Pavlík a pán Kuruc Patrik Pavlík a pán Kuruc. Je jedným z ľudí, ktorým môžu pomôcť teplé zimné bundy.

Bundy pre ľudí bez domova budú podľa plánu vodeodolné, s hrubými vypchávkami. Rukávy obopínané patentom, golier zapínajúci sa až za záhlavím a zdvojené viazanie pod krížmi majú zabezpečiť ochranu pred vetrom a vodou. Okrem toho bude bunda vybavená kovovým zipsom so širokým bežcom na uľahčenie manipulácie počas mrazivých večerov a vreckami na odloženie vecí. „Kvalitné zimné oblečenie, žiaľ, chýba mnohým ľudom na ulici a pre chýbajúcu teplú bundu či kvalitné topánky trpia omrzlinami. Práve takáto iniciatíva nám pomôže byť o niečo lepšie pripravení na zimné týždne a posunúť teplé bundy čo najväčšiemu počtu ľudí,“ povedala pre Pravdu Zuzana Kuľhová z organizácie Depaul Slovensko, v ktorej poskytujú služby pomoci ľuďom bez domova.

V rámci projektu Nedotknuteľní chce Pavlík s kolegami vyzbierať 14-tisíc eur. „Myslím si, že zimné bundy nám veľmi pomôžu,“ hovorí pán Kuruc, ktorý sa ocitol na ulici pred rokom, keď prišiel o prácu. „V minulosti som pracoval na stavbe Mosta Lafranconi a vo viacerých stavebných firmách, avšak od minulého roka sa mi nepodarilo zamestnať. Mám 62 rokov, ale kým vládzem, chcem pracovať,“ dodal.

Neziskové organizácie pomáhajúce ľuďom bez domova odhadujú, že len hlavnom meste je štyri- až päťtisíc takýchto ľudí. „Prežívajú nielen v nocľahárňach a zariadeniach, aké zriaďuje napríklad Depaul, ale aj v rôznych chatkách v lesíkoch a podobne,“ priblížila Mária Tothová z Depaul. Organizácia prevádzkuje najväčšiu nízkoprahovú nocľaháreň v strednej Európe, do ktorej podľa Tothovej ročne prichádza dvetisíc ľudí bez domova.

Na projekt možno prispieť na adrese: www.startlab.sk/…-bez-domova/?…