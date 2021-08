Škola klope na dvere. Otvoria sa?

„Naša obec má 18-percentnú zaočkovanosť,“ hovorí riaditeľ základnej školy v Sirku v okrese Revúca Ľubomír Jambrich. Majú tam početnú rómsku komunitu. „Mnohopočetné rodiny. Každé dieťa chodí do inej triedy a hrozí, že nám zavrú celú školu,“ upozorňuje.

V minulom školskom roku, keď boli školy zatvorené plošne, sa mnohí žiaci učili len prostredníctvom pracovných listov. Jambrich zdôrazňuje, že viac ako 95 percent z detí nemalo prístup internetu. Teda ani k dištančnému vzdelániu. Aj preto momentálne organizujú už tretí turnus letnej školy.

Podľa nového školského covid automatu budú od septembra otvorené školy vo všetkých okresoch bez ohľadu na ich farbu. Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky, ktoré trvá tri a viac dní, vrátane víkendov a sviatkov, bude žiak musieť predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiak alebo študent s príznakmi má zostať doma. Do karantény by mali ísť len konkrétne triedy, v ktorých sa objaví človek pozitívny na COVID-19. Zo štvordňovej karantény majú výnimku tí, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19 v predchád­zajúcich 180 dňoch.

V minulom školskom roku boli mnohí žiaci doma niekoľko mesiacov, učili sa dištančne. Podľa školskej psychologičky Elišky Kostelníkovej práve izolácia negatívne ovplyvnila nielen vzťahy medzi deťmi, ale aj medzi učiteľmi a deťmi, schopnosť detí sústrediť sa, chuť a ochotu sa učiť. „Videli sme po návrate do škôl u mnohých detí apatiu, nezáujem, u viacerých úzkostné prejavy. Robili im ťažkosti veci, ktoré predtým zvládali bez problémov,“ upozorňuje Kostelníková. Predpokladá, že sa deti naučili menej, pretože učitelia mali oveľa menší priestor učivo dovysvetliť a použiť praktické pomôcky. „Preverovanie vedomostí bolo neefektívne, deti našli mnohé cestičky, ako pri skúšaní a písomkách podvádzať,“ hovorí psychologička. Preto dúfa, že prezenčné vyučovanie sa v školách podarí zachovať celý rok. V Sirku riaditeľovi školy pomáha aj vajda. Spolu chodia do osady a vysvetľujú opatrenia. „Problém je, že sa nechcú očkovať. Snažíme sa ich presvedčiť, v tom nám pomáhala aj pani farárka, ale ide to len pomaly,“ doplnil riaditeľ Jambrich. Aj vďaka príspevkom za vzdelávacie poukazy, či dotácie priamo z ministerstva školstva majú dostatok dezinfekčných prostriedkov. „Mnohým deťom kupujeme aj rúška,“ povedal Jambrich.

Protipólom je Základná škola Jána Hollého s materskou školou v Maduniciach v okrese Hlohovec. Jej riaditeľka Jana Pisárová tiež hovorí, že učiteľov a žiakov o všetkom informujúce cez webové stránky školy, ale aj hláseniami v obecnom rozhlase. Vďaka príspevkom ministerstva kúpili aj germicídne žiariče. „Deti aj rodičia sa tešia na nový školský rok, veríme, že doma budeme ostávať len minimálne. Prakticky všetci kolegovia sú zaočkovaní,“ priblížila Pisárová. Psychologička Kostelníková pripomína, že učitelia aj rodičia by v tomto školskom roku ešte mali venovať zvýšenú pozornosť problémom detí a poskytovať im pomoc. Niekto bude mať veľké medzery v učive, pre niekoho bude možno náročné obnoviť vzťahy so spolužiakmi v takej kvalite, ako predtým. „V tomto všetkom vedia pomôcť učiteľom a rodičom podporné tímy na školách – psychológovia, špeciálni pedagógovia a asistenti učiteľa,“ dodáva.

K protipandemickým opatreniam, ktoré sa musia dodržiavať vo všetkých okresoch bez rozdielu farby v Covid automate, patrí povinný ranný filter, teda meranie teploty, v materských školách a odporúčaný aj vo všetkých ostatných druhoch škôl. Ministerstvo školstva tiež odporúča rozdeliť ranný nástup do školy do niekoľkých časových úsekov, aby sa zabránilo premiešavaniu veľkých skupín ľudí z rôznych tried. Hromadné podujatia ako účelové cvičenia alebo didaktické hry sa nebudú konať, prípadne majú byť robené osobitne pre jednotlivé triedy. Žiak, ktorý mimo školy príde do kontaktu s niekým pozitívne testovaným, ostáva v karanténe, no na jeho spolužiakov a učiteľov sa karanténa nevzťahuje.

Problém môže nastať v prípade, ak je infikovaný učiteľ, ktorý učí vo viacerých triedach. „V tom prípade tie, v ktorých učil dva dni pred pozitívnym otestovaním, musia ísť do karantény,“ upozorňuje štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová. Platí to aj pre kolegov, s ktorými bol v úzkom kontakte a nie sú zaočkovaní. Ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnú o prerušení vyučovania v triede a žiak do 11 rokov ostáva doma, prípadne ak dieťa podľa potvrdenia lekára vyžaduje celodenné ošetrovanie, rodič má nárok na pandemickú OČR. Rodič sa môže rozhodnúť ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole aj bez udania dôvodu počas piatich po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. V tom prípade ale nemá nárok na pandemickú OČR.

Školský semafor

Kým v Covid automate je päť farieb, školský covid semafor má len tri.

Zelená fáza predstavuje stav, keď v škole nie nikto pozitívne testovaný na koronavírus, no jedna alebo viac osôb je v karanténe, pretože mimo školy prišli do kontaktu s niekým infikovaným. Vyučovanie sa v tomto prípade uskutočňuje bez obmedzenia, no za prísnych protipandemických opatrení.

Ak je v škole minimálne jedna osob pozitívna na COVID-19, dostane sa do oranžovej fázy. V tom prípade riaditeľ môže prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach a počas karantény musí zabezpečiť dištančné vzdelávanie.

Červená fáza nastáva, ak regionálny úrad verejného zdravotníctva v prípade viacerých potvrených prípadov ochorenia rozhodne, že ide o epidemický výskyt. Úrad môže zatvroriť jednu alebo viacero tried, prípadne z dôvodu ohniska nákazy aj všetky triedy.