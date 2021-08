Poletí do Kábulu opäť špeciál? Za prvý let ocenili vojakov aj veľvyslankyňu USA

Slovensko je v prípade potreby pripravené vyslať ďalší špeciál do Afganistanu. Podľa ministra obrany Jaroslav Naďa to však treba dobre zvážiť.

Let do Kábulu je podľa Naďa „relatívne vážne bezpečnostné riziko“ a môže sa stať, že po pristátí nebude koho vyzdvihnúť, keďže hnutie Taliban oznámilo, že nebude púšťať civilov na letisko. Navyše, mnohí ľudia, ktorí sú aj na slovenských zoznamoch, mohli už odletieť z ASfganistanu lietadlami z iných krajín.

VIDEO: Armáda je podľa ministra Naďa pripravená v prípade potreby vyslať špeciál do Afganistanu.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) v stredu ozrejmili, že Slovensko naďalej pokračuje v záchrannej akcii, ktorej cieľom je evakuovať z Afganistanu ľudí s blízkou reálnou väzbou na Slovensko. Podľa Hegera ide o desiatky osôb.

Pomôcť týmto ľuďom je potrebné aj podľa prezidentky Zuzany Čaputovej: „Vieme, že situácia je mimoriadne vážna, ostávajú možno posledné hodiny na evakuáciu. Je skupina ľudí, ktorá je preverená zo strany slovenských orgánov. Uvidíme, či sa vôbec podarí urobiť ešte nejaký evakuačný krok zo strany Slovenska alebo aspoň vybaviť a požiadať našich partnerov, iné krajiny EÚ, ktoré ešte evakuujú aj ďalších občanov, aby pomohli aj týmto ľuďom,“ uviedla v stredu.

VIDEO: Čo sa dialo v Afganistane? Pozrite si, čo hovorí vojak, ktorý bol na záchrannej akcii.

Vyznamenania za let do Afganistanu

Prvý let nemeckej armády dostal z nepokojného afganského Kábulu sedem ľudí, Rumunsku sa podarilo odviezť len jedného svojho občana a prvý evakuačný let Holandska sa vrátil naprázdno. Slovenskej armáde sa podarilo na prvý pokus evakuovať plánovaných 24 ľudí. Od ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) si za to príslušníci ozbrojených síl prevzali mimoriadne ocenenie. Za pomoc pri evakuácii dostala medailu aj veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Slovensku Bridget Brinková a slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor. O evakuáciu na Slovensko má stále záujem približne 250 ľudí.

Za zabezpečenie úloh spojených s evakuáciou občanov SR a Afganistanu na Slovensko ocenil v utorok minister Naď celkovo 33 príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl a tri civilné osoby medailou za humanitárnu pomoc. V priestoroch rezortu obrany pri slávnostnom ceremoniáli oceneným osobne poďakovali aj predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).

VIDEO: Vyznamenanie vojakov za evakuačnú akciu z afgánskeho Kábulu.

Medailu získalo celkovo 32 vojakov, konkrétne príslušníci velenia Generálneho štábu, štábu strategického plánovania, štábu pre podporu operácií, Vzdušných síl, Veliteľstva síl pre špeciálne operácie, Národného centra vojenskej dopravy a spolu s nimi aj jeden civilný zamestnanec Vzdušných síl. Korčok zároveň odovzdal zlatú plaketu ministra za významný prínos k napĺňaniu cieľov zahraničnej politiky Slovenska kapitánovi vojenského leteckého špeciálu a veliteľovi zásahového tímu.

„Nebojím sa povedať, že naši vojaci dosiahli v tejto operácii taký malý zázrak. Jednoznačne potvrdili svoju profesionalitu, odbornosť a odhodlanie pomáhať občanom Slovenskej republiky. Je to obrovský úspech, za ktorý im úprimne ďakujem,“ vyhlásil Naď.

„Išli ste asi na najnebezpečnejšie miesto sveta. Rozhodli ste sa do toho ísť s rizikom a vedomím, že misia môže dopadnúť akokoľvek. Vy ste hrdinovia, ktorí sa nezastavili ani pred tou najväčšou hrozbou, pretože vám záležalo na životoch, ktoré ste išli zachrániť, na poslaní, ktoré ste dostali,“ prihovoril sa oceneným aj predseda vlády.

Chaos na letisku

Jeden z ocenených vojakov priblížil aj samotný priebeh akcie na kábulskom letisku. „Našou úlohou bolo identifikovať, vyextrahovať všetkých ľudí a dopraviť ich bezpečne do lietadla a následne na Slovensko. Letisko je zabezpečené a pod kontrolou amerických jednotiek spolu s ostanými aliančnými partnermi,“ priblížil ocenený príslušník 5. pluku špeciálneho určenia.

Mimo územia letiska už ale bolo všetko inak. Situácia bola kritická, vážna a chaotická. „Bolo to veľmi komplikované, pretože sme museli vyjsť z letiska a ísť do davu utečencov, ktorí sa tlačili na letisko. Tam sme ich museli v tom dave identifikovať, čo nebolo jednoduché vzhľadom na to, že sme nevedeli, kto sú tí ľudia a mali sme iba ich mená. O pomoc nás žiadali všetci, ale mali sme zoznam a museli ísť podľa neho. Boli použité aj zbrane, ale viac vám k tomu nemôžem povedať,“ opísal ocenený vojak.

Ako dodal, v tejto vážnej situácii sa len ťažko odmietali ľudia žiadajúci o pomoc. Kapacita lietadla bola totiž obmedzená. Šéf rezortu zahraničia informoval, že v Afganistane ostali len dvaja slovenskí občania. Jedna občianka ubezpečila, že má pripravené vlastné evakuačné alternatívy. „V ostatných dňoch sa nám prihlásila ďalšia občianka. Je to manželka príslušníka členského štátu NATO, odchod z krajiny bude riešiť po strane manžela,“ spresnil.

Na Slovensko chcú prísť ďalší

Korčok informoval, že vojská USA by mali podľa dohody odovzdať kontrolu nad kábulským letiskom a odísť z Afganistanu k 31. augustu. Vláda zvažuje, že v prípade potreby vyšle do krajiny ďalší špeciál. Alternatívou je však aj spoločná akcia s krajinami EÚ a aliancie. O evakuáciu totiž prejavilo záujem zhruba 250 ľudí s prepojením na Slovensko.

„Sú to rôzne skupiny. Jedna z nich sú priami alebo vzdialení príbuzní občanov, ktorí majú afganský pôvod, ale získali tu v ostatných rokoch štátne občianstvo. Druhá masívna skupina sú tí, ktorých prijímame od rôznych organizácií – vzdelávacie inštitúcie, univerzity. Vzhľadom na množstvo projektov pomoci pre Afganistan vznikli za uplynulé roky desiatky kontaktov, ktoré sa k nám hlásia cez mimovládky,“ priblížil Korčok. Ubezpečili, že Slovensko každú žiadosť individuálne posúdi aj z hľadiska bezpečnosti.

Na vytvorenie programu pomoci ohrozeným afganským ľuďom s prepojením na Slovensko žiadajú vládu občianske združenia Mareena a Liga za ľudské práva. Túto verejnú výzvu podporili aj organizácie ako Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, Pápežské misijné diela na Slovensku, Proti prúdu (vydavateľ Nota Bene), Slovenská humanitná rada či Slovenská katolícka charita. Ich petíciu pod názvom Ponúknime bezpečie ľuďom z Afganistanu už podpísalo takmer päťtisíc ľudí.

Evakuácia so zbraňami

Militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa ho odvtedy v obave o svoj život snažia opustiť. Slovenský vojenský špeciál na svoju misiu v Afganistane odletel utajene v pondelok 16. augusta cez Tadžikistan, kde čakal na povolenie pristáť v Kábule. Nákladné lietadlo Spartan bolo na ceste 55 hodín, pričom prípravy na let trvali 27 hodín. Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristál v noci zo stredy na štvrtok 19. augusta.

Z Kábulu Spartan priviezol 20 osôb, zvyšné štyri prileteli českým špeciálom do Prahy. Podarilo sa tak evakuovať všetky osoby, ktoré o to požiadali. Okrem 16 slovenských občanov či ich rodinných príslušníkov bolo desiatkou príslušníkov 5. pluku špeciálneho určenia evakuovaných aj osem afganských spolupracovníkov, ktorí požiadali o azyl a boli umiestnení do karantény v záchytnom tábore v Humennnom. Najmladším pasažierom bolo desaťmesačné dieťa.

Ako oznámil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS), členské štáty EÚ a NATO požiadali Slovensko o prijatie ďalších desiatich Afgancov, ktorí spolupracovali so spojeneckými misiami. Keďže sa však kapacita letu naplnila, na Slovensko neodleteli.

Podobne ako Slovensko vykonalo evakuačné misie aj množstvo iných krajín. Česko, ktoré má na rozdiel od Slovenska v Kábule aj ambasádu, stihlo medzičasom v Afganistane otočiť tri lietadlá a prepraviť aj 170 Afgancov. Keďže kábulské letisko v tom čase obklopovali tisícky ľudí, ktorí sa snažili dostať z krajiny, muselo ho kontrolovať približne 4,5 tisíca amerických vojakov. Napriek tomu však tieto misie neboli vždy úspešné.

V rámci prvého z plánovaných evakuačných letov nemeckej armády sa v pondelok 16. augusta dostalo z Kábulu iba sedem ľudí. Na evakuáciu pritom čakalo okolo 60 zamestnancov veľvyslanectva, 88 ďalších ľudí s nemeckým občianstvom a tiež Afganci, ktorí pracovali pre nemeckú armádu a úrady. Nikto z nich sa však na letisko nedostal a lietadlo muselo odletieť. Úspešné nebolo ani Rumunsko, ktoré v rámci prvého letu evakuovalo len jedného svojho občana. Najhoršie dopadol prvý evakuačný let Holandska, ktorý v utorok odletel bez jediného Holanďana či Afganca na palube.