Hlas vyzýva ministra zdravotníctva, aby stiahol návrh reformy zdravotníctva

Šéf strany vysvetlil, že potrebu reformy chápu, ministrovi ale vyčíta, „že začína odvrchu“. „Jasne vyzývam vládu, aby v tejto otázke počúvala regióny, aby mapovala situáciu, aby sa odborne rozhodovala, pretože narobí toľko chaosu v prípade nemocníc a zdravia ľudí, že tie škody budú flagrantné a nenapraviteľné,“ povedal.

Členovia strany poukázali na to, že v Liptovskom Mikuláši funguje nemocnica 160 rokov a po novom má byť jednou z 22 nemocníc, v ktorých chce Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zrušiť akútnu zdravotnú starostlivosť.

Podpredseda Hlasu a člen zdravotníckeho výboru NR SR Richard Raši uviedol, že v liptovskej nemocnici sa ročne vykoná 1100 chirurgických operácií, vyše 600 úrazovo-chirurgických zákrokov, viac než 1000 gynekolo­gických operačných zákrokov vrátane cisárskych rezov a ročne sa v nej narodí viac ako 650 detí. Zdôraznil, že v blízkosti je aj najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Upozornil, že mnohé z nemocníc, ktoré chce ministerstvo zrušiť, dostávajú veľké investície z eurofondov, ktoré bude musieť Slovensko vracať.

Podľa slov podpredsedníčky strany Zuzany Dolinkovej reforma nerieši kľúčové problémy slovenského zdravotníctva. Za jeden z najväčších považuje stabilizáciu zdravotníckeho personálu. „Viac ako 110-tisíc zdravotníkov potrebujeme podporiť tak, aby sme udržali tých, ktorých tu dnes máme a motivovali nových, aby do systému prišli. To nepôjde bez zvýšenia platov,“ dodala s dôvetkom, že financie na tento účel by sa dali získať zo zrušenia očkovacej lotérie.

Mimoparlamentná SNS v reakcii na tvrdenia Hlasu povedala, že práve zámer Pellegriniho a bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej k tzv. stratifikácii nemocníc by sa dotkol práve nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Pýta sa, prečo Hlas opätovne zavádza verejnosť klamstvami. Poukázal tiež na to, že pre túto tému v minulosti takmer padla vláda. „Keby sme my v SNS a niektorí členovia strany Smer nepovstali, tak by nemocnica v Liptovskom Mikuláši nebola v dnešnej podobe. Je to až smiešne, ako sa hlásite ku všetkému dobrému, čo bolo, a zlo hádžete na svoju materskú stranu Smer alebo Roberta Fica,“ uzavrela SNS.

Medializované vyhlásenia predstaviteľov Hlas podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej spôsobujú v regióne iba chaos, paniku a odriekanie nástupu nových lekárov do nemocníc ŽSK. „Zároveň kvôli ich zavádzajúcim tvrdeniam dochádza v nemocniciach k výpovediam lekárov, ktorí odchádzajú radšej do Českej republiky. Toto ich konanie preto vnímame ako nebezpečné strašenie verejnosti, ktorým vytvárajú dojem, že bojujú za Liptovskú nemocnicu. V skutočnosti však robia presný opak,“ vyhlásila Jurinová s tým, že v mene ŽSK ako zriaďovateľa Liptovskej nemocnice od začiatku rokuje s ministerstvom zdravotníctva o ich zámeroch optimalizácie siete nemocníc.