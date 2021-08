Koalícia sa tvári, že Kovaříka podrží. Možno

Niekoľkomesačné napätie medzi viacerými zložkami polície vyvrcholilo do obvinenia policajného prezidenta Petra Kovaříka z marenia spravodlivosti. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý ho do funkcie vymenoval, zatiaľ nezvažuje, že by Kovaříka odvolal. Nemyslím si, že by pán prezident Kovařík zmaril nejakú policajnú akciu, ani si nemyslím, že zneužil právomoc verejného činiteľa, tvrdí minister.

Zatiaľ preto neplánuje Kovaříka postaviť mimo služby. Mikulca však v pondelok čaká odvolávanie v parlamente a zatiaľ nemá istú podporu ani celej koalície.

Kovařík je obvinený zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Podľa bratislavskej krajskej prokuratúry mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie nasledujúcich trestno-procesných úkonov s obvinenými osobami Matej Zeman a Peter Petrov, ktorí sú stíhaní za manipuláciu výpovedí. Kovařík bol ešte vo štvrtok v postavení obvineného aj vypočutý.

VIDEO: Minister vnútra Roman Mikulec o obvinení policajného prezidenta Petra Kovaříka.

Policajný prezident, ktorému v prípade preukázania viny hrozí od troch do ôsmich rokov väzenia, akékoľvek pochybenia odmieta. Naďalej trvá na tom, že zásah policajnej inšpekcie z 20. júla proti trojici obvinenej z manipulovania výpovedí musel preveriť kvôli použitiu príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec. Tí mali inšpekcii pomôcť zadržať niekdajších členov bratislavskej zločineckej skupiny takáčovcov – Csabu Dömötöra a Mateja Zemana, ako aj levického podnikateľa Petra Petrova. Všetci traja vystupujú ako dôležití svedkovia v mnohých kauzách a je podozrenie, že za prepustenie z väzby a nižší trest si svedectvá začali vymýšľať.

Akciu inšpekcie, ktorá mala viesť k ich zadržaniu, však policajný prezident asi na štyridsať minút prerušil. Počiatočný impulz pochádzal od Mikulca, ktorý Kovaříka požiadal o preverenie okolností zásahovej jednotky z východného Slovenska.

Kým Dömötöra 20. júla pri policajnej razii zadržali, ostatní dvaja svedkovia sa dali na útek a nasledujúci deň preto po nich bolo vyhlásené pátranie. Petrova zadržala NAKA až 13. augusta a Zeman je naďalej v Chorvátsku, kde údajne požiadal o politický azyl. Dömötör sa ku skutkom priznal, za čo bol 4. augusta právoplatne odsúdený na 32-mesačný podmienečný trest.

Spravodlivosť pre všetkých?

Opozícia žiada, aby Kovařík skončil. „Vyzývam policajného prezidenta, aby odstúpil. Je nepredstaviteľné, aby vyše dvadsaťtisíc policajtov, ktorí si čestne a poctivo vykonávajú svoju prácu, viedol policajný prezident obvinený zo zločinu marenia spravodlivosti,“ vyhlásil líder strany Hlas a nezaradený poslanec Peter Pellegrini.

Najsilnejšia opozičná strana Smer tvrdí, že pokyn na prerušenie zásahu dal Kovaříkovi minister vnútra Roman Mikulec a zodpovednosť by mal teda niesť on. „Celé Slovensko vie, že pokyn na prerušenie zásahu a marenie spravodlivosti dal predsa minister Mikulec. Sám to priznal,“ uviedol na svojom profile podpredseda Smeru Ľuboš Blaha.

Strana Smer už v utorok 24. augusta podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie Mikulca podpísaný 31 poslancami parlamentu. Schôdza by sa mala otvoriť už tento pondelok. „Ten chlap patrí do väzenia, nie na čelo rezortu vnútra,“ doplnil Blaha.

Predstavitelia hnutia OĽaNO svojho ministra, ako aj jeho nominanta zatiaľ bránia. „Veríme, že na protikorupčné ťaženie a ďalší boj proti organizovanému zločinu nebude mať vzniknutá situácia žiadny vplyv. Hoci viaceré kroky krajskej prokuratúry môže vnímať verejnosť rozpačito, k jej konaniu sa vyjadrovať nebudeme,“ uviedlo hnutie. Podobne aj najmenšia koaličná strana Za ľudí, ktorá naznačuje pochybnosti o dôvodnosti Kovaříkovho obvinenia.

Zvyšné dve koaličné strany už Kovaříkovi takú jednoznačnú podporu nevyjadrujú. „Ak tieto obvinenia stoja aspoň na nejakom čiastočne solídnom základe, policajný prezident by mal dočasne prestať vykonávať svoju funkciu, aspoň kým sa ukáže, ako to vlastne je,“ uviedol v piatok predseda koaličnej strany SaS Richard Sulík. „Roman Mikulec môže rátať s podporou poslancov SaS aj mojou osobnou podporou,“ dodal Sulík.

Naopak, druhá najsilnejšia koaličná strana Sme rodina už dlhšie spochybňuje nielen Kovaříka, ale aj samotného ministra Mikulca. Súvisí to aj so zadržaním a obvinením ich nominanta v čele SIS a rodinného príslušníka jej predstaviteľov Vladimíra Pčolinského.

„Ľudia volili zmenu, aby spravodlivosť platila pre všetkých rovnako, ale vidíme tu viditeľný rozdiel,“ hovorí hnutie Sme rodina a poukazuje tiež na to, že Kovařík aj po obvinení ostáva vo funkcii. „A má najväčšiu možnosť ovplyvňovať prípady,“ dodáva.

Mikulec: Má moju dôveru

Minister svojho policajného prezidenta zatiaľ bráni. Návrh na jeho odvolanie v súčasnosti nezvažuje. „Nemám na to zatiaľ dôvod,“ zdôraznil. Policajného prezidenta môže odvolať minister vnútra iba zo závažných dôvodov. Musí však na to udeliť súhlas parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť aspoň trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov.

Vo výbore sedí celkovo 15 poslancov, teda za Kovaříkovo odvolanie by muselo hlasovať až 10 z nich. Opozícia však toľkými hlasmi vo výbore nedisponuje. Opozíciu v ňom zastupuje len nezaradená poslankyňa a exministerka vnútra Denisa Saková zo strany Hlas, predseda ĽS NS Marian Kotleba, nezaradení Ondrej Ďurica a Peter Šuca spolu s Mariánom Saloňom zo Smeru. Naopak, koalícia, ktorá Kovaříka zatiaľ podporuje, drží všetkých zvyšných desať miest.

Kovaříka na výbor už zavolali, zatiaľ však nie s cieľom jeho odvolania. „Rozhodol som sa zavolať policajného prezidenta, aby sme si to prediskutovali. Bol som s ním už v kontakte a oznámil som mu, že ho na výbor zavoláme. Súhlasil s tým. Otázka je termín výboru,“ povedal predseda parlamentného brannobezpečnos­tného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO). Pozvať chce aj povereného šéfa policajnej inšpekcie Petra Scholtza. K obvineniu sa bez oboznámenia sa s ním zatiaľ bližšie vyjadrovať nechcel.

Mikulec má však aj iné možnosti. Kovaříka by mohol dočasne postaviť mimo výkonu štátnej služby. Môže tak urobiť v prípade, že by jeho zotrvanie vo funkcii ohrozovalo objasňovanie konania, z ktorého je obvinený. Aj keď túto možnosť zatiaľ Mikulec úplne neodmieta, nezdá sa mu náležitá. Sporný zásah policajnej inšpekcie, Kovaříkovu intervenciu pri ňom, ako aj jeho obvinenie totiž vníma inak. Policajný prezident tak má naďalej ministrovu dôveru.

„Keď sa podrobne oboznámim s obvinením, budem sa zaoberať tým, či vznikli dôvody na to, aby bol prezident Kovařík dočasne postavený mimo výkonu štátnej služby. Môj názor je, že je to do určitej miery len zlá interpretácia niektorých faktov a skutočností. Je potrebné počkať si na ďalšie procesné úkony, ktoré budú vykonané. Nemyslím si, že by pán prezident Kovařík zmaril nejakú policajnú akciu, ani si nemyslím, že zneužil právomoc verejného činiteľa. Je to ale len môj osobný názor. Samozrejme, má naďalej moju dôveru,“ zdôraznil Mikulec.

Mikulec tvrdí, že činnosť špeciálneho tímu nebola rozhodnutím prezidenta žiadnym spôsobom dotknutá a Kovařík zastavil len činnosť zásahovej jednotky ako jednej z častí tímu. Takto okolnosti zmareného zásahu interpretuje aj riaditeľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra (ÚIS) Peter Scholtz.

„Z doposiaľ známych skutočností, ako aj z písomných dokumentov vyplýva, že za zmarenie akcie pravdepodobne nesie priamu zodpovednosť vedúca tímu, a preto boli aktivované všetky dostupné kontrolné mechanizmy ministerstva vnútra,“ zdôraznil Mikulec.

Vedúca špecializovaného tímu policajnej inšpekcie Diana Santusová už zodpovednosť za zásah nesie. Od prípadu ju 22. júla odstavili, kým sa jednoznačne nepotvrdí alebo nevyvráti opodstatnenosť vzniknutých pochybností. Kovařík to vysvetlil niekoľkými podaniami, ktoré spochybňujú činnosť jej špecializovaného tímu. Samotný tím však vraj v práci pokračuje.