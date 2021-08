Primár Hložník: Aký je to názor, keď len urážajú?

Lipták sa preslávil tým, že obhajoval dary pre lekárov. Na neočkovanie nabádal aj starších ľudí v domove seniorov Archa, ktorí patria medzi najviac ohrozené skupiny.

„Peter Lipták tiež vystupoval bez rúška na verejných zhromaždeniach v čase, keď tým porušoval aktuálne platné nariadenia. Slovenská lekárska komora môže posúdiť konanie a verejné účinkovanie svojich členov a v prípade porušenia Etického kódexu má právo vyvodiť voči svojmu členovi zodpovednosť,“ podotkla hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Na Liptáka už v minulosti upozorňovala aj polícia. Tá uviedla, že účet na sociálnej sieti s jeho menom zverejňuje zmes „bludov a klamstiev, ktoré nemajú s realitou nič spoločné“.

Slovenská lekárska komora tvrdí, že zatiaľ sťažnosť nedostala a nie je oboznámená „so všetkými relevantnými dôkazmi“. V prípade, ak by ho disciplinárna komisia komory napomenula, hrozila by mu podľa hovorkyne komory Nancy Závodskej pokuta 1 659 eur.

Lipták zdôraznil, že je za očkovanie, ale podľa neho aktuálne používané vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na území Slovenska s výnimkou očkovacej látky Sputnik V bezpečné nie sú. Tiež poukázal na to, že z ochorenia COVID-19 vyliečil desiatky pacientov. Očkovanie detí proti koronavírusu nepovažuje za správne. Trvá na tom, že nosenie rúšok prináša zdravotné komplikácie.

Čítajte viac Ministerstvo zdravotníctva podáva sťažnosť na lekára Liptáka pre jeho výroky o pandémii

No objavila sa aj iniciatíva „Hovorme spolu“, ktorá vyzýva riaditeľa RTVS, aby vo verejnoprávnej televízii zorganizoval päť diskusií, v ktorých budú ľudia z rozdielneho názorového spektra diskutovať o COVID-19.

Iniciátori z hudobnej skupiny Maduar tvrdia, že by takáto verejná diskusia mohla „nastoliť pokoj v spoločnosti“. Svojím podpisom ich podporili aj ďalší, napríklad zabávač Milan Markovič, Jaro Slávik či hudobník Marián Čekovský.

Medzi hosťami relácie by mal byť vyštudovaný, ale nikdy neordinujúci lekár a analytik globálnych trendov Juraj Mesík, ktorý propaguje ivermektín ako účinnú a bezpečnú liečbu ľudí. Hoci ho najčastejšie predpisujú veterinári.

Primár Jakub Hložník vedie štrnásť rokov oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke. V komentári na sociálnej sieti vyzval analytika Mesíka či výživového poradcu Igora Bukovského, aby si namiesto názorov „obliekli skafandre a prišli na COVID-19 oddelenie liečiť pacientov“. Chcel s nimi za prítomnosti kamier prebrať liečbu, aby navrhli, ako by oni postupovali či nastavili dýchacie prístroje.

„Aký je to názor, keď len urážajú? O mne tvrdia, že som platený spoločnosťou Pfizer/BioNTech, ale ja som anestéziológ, čo mám spoločné s očkovaním? Mesík uviedol, že odmietame nezaočkovaných pacientov. Veď to je šírenie poplašnej správy,“ skonštatoval pre Pravdu. Dodal, že výsledkom takýchto rečí sú protesty pred bydliskami lekárov.

„Sociálne siete ukazujú, ako ľudia rozmýšľajú. Niečo si prečítajú a cítia sa byť so svojím názorom múdrejší ako človek, ktorý sa problematike venuje dvadsať rokov,“ podotkol Hložník, no dodáva, že aj prax je o ľuďoch. Slovenská lekárska komora by sa podľa neho mala vyjadriť k lekárom, ktorý šíria dezinformácie, vytrhávajú veci z kontextu a popierajú fakty.

„Majú dosah na ľudí, a to má vplyv na zdravie a životy. Jedna vec je mať názor a druhá je porušovanie protipandemických opatrení,“ prízvukuje a dodáva, že dupľom, keď je to lekár, ktorý by mal vedieť, že aj len rúško chráni pred ochorením COVID-19.

„Pandémia COVID-19 sa s chrípkovou sezónou nedá vôbec porovnávať. Na našom oddelení sme museli trojnásobne zvýšiť kapacitu lôžok. Ale to sa bavíme len o ARO, kde ležia tí najkritickejší pacienti, nemocnica však musela reprofilizovať aj iné oddelenia ako interné, gastroenterológiu, rehabilitačné oddelenie či chirurgiu.“