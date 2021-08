Obetuje koalícia Kovaříka, aby zachránila Mikulca?

Obvinenie policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z marenia spravodlivosti prišlo nečakane. Aspoň pre laickú verejnosť. Tí zainteresovaní prekvapení veľmi neboli.

„Vojna v polícií a napätie vo vzťahu k prokuratúre narastá, a toto je výsledok,“ konštatoval v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Pripustil, že zasahovanie Kovaříka do činnosti inšpekčnej služby bolo neštandardné, ale problém vidí inde. Je to v rozdelení kompetentných na dve línie, pričom prvú tvorí podľa komentátora denníka Pravda trojica minister Roman Mikulec (OĽaNO), prezident Peter Kovařík a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

„Koalícia bude robiť všetko na udržanie spomínanej trojky. Odchod Kovaříka by mohol vážne otriasť koalíciou, a nevylúčil by som ani jej rozpad,“ upresnil Repa.

Situáciu podľa neho komplikuje pripravované odvolávanie Mikulca v parlamente, ktoré žiada opozícia. Problémom je nedostatok podporných koaličných hlasov pre ministra vnútra, keďže hlasovať za jeho udržanie vo funkcii odmieta hnutia Sme rodina. „Bol by to veľmi riskantný krok, nie je isté, či by ho Mikulec politicky prežil,“ dodal komentátor. Ako alternatívu na upokojenie situácie pripúšťa aj dobrovoľný odchod obvineného policajného šéfa.

V podcaste si vypočujete kritiku personálnych zmien, ktoré urobili ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) a minister Milan Krajniak (Sme rodina). Odvolanie štátnej tajomníčky rezortu kultúry Zuzany Kumanovej označil Repa za „Remišovej ďalší krok vedľa“. Jej snaha upevniť si pozíciu líderky strany, ktorá sa zbavila ďalšej oponentky, podľa neho naopak vzbudí len negatívne reakcie verejnosti a poškodí renomé strany.

Rovnako negatívne komentuje Marián Repa aj výmenu na poste riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. „Sme rodina má výstižný názov, oni sa skutočne správajú ako jedna rodina, ktorá sa vie postarať o každého svojho člena,“ ironizuje Repa nástup Karola Zimmera za šéfa ústredia.

Slovenskí europoslanci Martin Hojsík a Michal Šimečka (obaja PS), žiadajú vylúčenie Smeru zo skupiny eurosocialistov v Európskom parlamente. Ficovu stranu obviňujú zo spolupráce s krajnou pravicou, a to v súvislosti s prípravou protestov opozície na Deň Ústavy SR.

„Útok progresívcov nepovažujem za šťastný. Ak je problém, mali by si ho riešiť eurosocialisti sami v Bruseli,“ konštatoval Repa.

Podarilo sa Smeru oslabiť Hlas? Získa Robert Fico späť stratené pozície? Vypočujte si podcast s komentátorom denníka Pravda Mariánom Repom.