Na oslavy SNP pustia do areálu pamätníka tisíc ľudí

Dvojdňové celoštátne oslavy 77. výročia Povstania odštartujú v areáli Múzea SNP v sobotu 28. augusta večerným koncertom banskobystrickej Štátnej opery. Po predstavení múzeum už tradične rozdá ceny organizáciám či jednotlivcom, ktoré podporujú jeho činnosť.

Nedeľu 29. augusta rozdelili organizátori na dve polovice – dopoludňajšiu časť osláv a popoludňajšie sprievodné aktivity s kultúrnym programom. „Z titulu pandemických opatrení sme sa rozhodli neselektovať ľudí na očkovaných, testovaných a tých, čo vírus prekonali. Jednoducho nechceme deliť spoločnosť. Ideme v základnom režime, čiže maximálny počet návštevníkov hromadného podujatia je tisíc,“ hovorí Dalibor Lesník z Múzea SNP. Upozornil, že celý areál v nedeľu uzavrú do jednej zóny – s jediným vstupom od Kapitulskej ulice.

Ruže 35 národov

Oficiálna časť osláv bude od jedenástej hodiny určená pre pozvaných hostí, priamych účastníkov Povstania, ktorých má prísť tento rok sedem, predstaviteľov diplomatických zastúpení a členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. „Doobeda môže prísť maximálne tisíc ľudí a poobede priebežne takisto. Po prepočítaní pozvaných, teda najvyšších ústavných činiteľov, veľvyslancov a ďalších, ktorí k nám prichádzajú každoročne, nám to vychádza, že na oficiálnej časti sa zúčastnia len spomínané osoby,“ povedal Lesník. Verejnosť sa do trinástej hodiny dostane do areálu len na pozvánku, no celý ceremoniál bude odvysielaný verejnoprávnou televíziou.

Po príchode hostí sa začne program o jedenástej hodine preletom leteckej techniky našich ozbrojených síl. Tento akt odštartuje kladenie vencov, ktoré sa uskutoční v pietnej sieni pamätníka. Kvôli pandemickým opatreniam sa rozhodli, v spolupráci so všetkými protokolmi – prezidentským, Úradu vlády a ostatnými ministerskými, že položených bude zhruba desať vencov.

„Klasicky prvým začneme od ešte žijúcich veteránov, nasleduje prezidentský veniec, od predsedu parlamentu, premiéra a ostatných. Jednotlivé veľvyslanectvá kládli v predchádzajúcich rokoch vlastné vence, no aby sme to ozvláštnili a najmä skrátili, v poradí siedmy bude jeden spoločný. Do neho jednotliví veľvyslanci vložia ruže. V ich zastúpení máme zatiaľ potvrdených 35 národov,“ ozrejmil Lesník.

Partizánska hymna

Začiatok slávnostného zhromaždenia odštartuje vztýčenie vlajky čestnou strážou a slovenská hymna, ktorú zaspieva za sprievodu vojenskej hudby Banskobystričan René Bošeľa. Potom sa ľuďom prihovoria traja najvyšší ústavní činitelia. Jedným z rečníkov bude aj senátor Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie a zároveň predseda Skupiny priateľstva so Slovenskou republikou Viačeslav Timčenko. Slovo tiež dostane priamy účastník SNP a známy Banskobystričan Vladimír Strmeň, ktorý zaspieva aj partizánsku hymnu.

Zaznie i modlitba, ktorú prednesie židovský rabín Mischa Kapustin. „Aj z toho dôvodu, že 9. septembra 1941 si pripomíname okrúhle výročie prijatia Židovského kódexu na Slovensku,“ hovorí Lesník. Oficiálnu časť ukončí René Bošeľa, ktorý zanôti skladbu Slovenský raj, Slovensko moje. Počas nej dôjde k zoskoku parašutistov.

Potom sa hostia presunú na recepciu do Národného domu. Tí, ktorí si donesú svoje vence a v prvej časti osláv ich do spomenutej desiatky nezahrnuli, sa budú môcť opätovne zaradiť a položiť ich v pietnej sieni.

Po trinástej hodine začnú do areálu púšťať verejnosť, kde budú pripravené sprievodné aktivity. Ľudia si môžu obzrieť dobový vojenský tábor, ukážky modelov zo Slovenska či bezplatne vstúpiť do expozície múzea. V kinosále bude beseda s účastníkmi protifašistického odboja a premietnu dokumentárne filmy.

Približne o pol druhej odštartujú pestrý kultúrny program zložený z rôznych hudobných žánrov. Vystúpi Ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková a ženská spevácka skupina Trnki, Martin Harich, Marcel Palonder v sprievode bratov Bugalovcov a celé to zavŕši koncert kapely Čendeš.

Organizátori upozorňujú, že v nedeľu budú od šiestej do pätnástej hodiny uzavreté ulice – Kapitulská, Švantnerova, Cikkerova a Kuzmányho. Zároveň žiadajú aj o rešpektovanie zákazu parkovania v týchto zónach.