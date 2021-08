Deti by už nemali v škole prepadávať. Tak o tri roky

Čísla by mali byť známe až po 15. septembri, zatiaľ ich rezort ani neodhaduje. Ešte v júni Pravda informovala, že podľa Centra vzdelávacích analýz môže ísť o tisícky žiakov. Minister Branislav Gröhling (SaS) však tvrdí, že by to nemali byť celé triedy. Ak by sa tak stalo, jeho rezort školstva bude robiť intenzívne kontroly v konkrétnych školách.

Počet tých, ktorí musia opakovať ročník, klesá. Ale len veľmi pozvoľne. Každý rok sa ich počet zníži približne o jedno percento. Kým v roku 2016 prepadlo takmer 12-tisíc detí, v roku 2019 to bolo 10,5-tisíca. „V čase pandémie v roku 2020 sme apelovali na učiteľov, aby vykonávali rôzne opatrenia a prepadlo čo najmenej detí. Na základných školách ich bolo tritisíc,“ hovorí minister školstva.

Ohrozené sú mladšie deti

Najmenej sa pritom darilo tým najmenším. Šesťdesiat percent prepadnutých detí bolo minulý rok na prvých stupňoch základných škôl, preto sa ministerstvo chce vo svojej stratégii zamerať práve na ne. Stratégia sa má začať realizovať v nadchádzajúcom školskom roku a je plánovaná do roku 2023/2024. V prvej fáze budú na školách identifikovať žiakov, ktorí sú ohrození školským neúspechom. „Budeme spolupracovať aj s ministerstvom práce, aby sme zachytili problémy v rodinách, ktoré deťom zabraňujú v úspešnom ukončení ročníka alebo školskej dochádzky,“ tvrdí Gröhling.

„Index ohrozenosti školským neúspechom ponúka školám evidenciu viacerých rizikových faktorov, napríklad to, že žiak vymešká viacero hodín, je z málo podnetného prostredia, prechádza v rodine ťažkým obdobím alebo sa mu rapídne zhoršia výsledky. Tiež to, že žiak nemal šancu plnohodnotne sa zapájať do on-line dištančného vzdelávania,“ vysvetlila štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová.

V druhej etape budú podľa Síthovej prostredníctvom rozhovoru so žiakom odhaľovať dôvody ohrozenosti a následne škola určí podporné opatrenia, ako žiakovi pomôcť. Základom je doučovanie. „Žiak tiež môže navštevovať školský klub detí, absolvovať stretnutia s logopédom alebo so školským psychológom. Triedny učiteľ s riaditeľom vyhodnotia účinnosť opatrení a v prípade potreby budú spolupracovať s komunitným centrom, poradenskými zariadeniami či neziskovým sektorom,“ doplnila Síthová. Na to však mnohé školy nemajú dostatok personálu a učitelia sú aj tak preťažení. „Dekanom pedagogických fakúlt som už navrhoval, aby študentom štvrtých ročníkov boli uznané skúšky a išli do praxe pomôcť so všetkými potrebnými opatreniami,“ hovorí Gröhling.

Zakážu opakovanie?

Na ministerstve uvažujú aj o úplnom zrušení opakovania ročníka, nechcú to však urobiť bez relevantných údajov. Gröhling tvrdí, že počas nasledujúcich troch rokov chcú zbierať údaje o stave v školstve a potom rozhodnúť o tom, či sa opakovanie ročníka zruší.

„Nechceli sme plošne zakázať opakovanie teraz, pretože v školách sa naozaj môžu vyskytnúť žiaci, ktorí opakovať z nejakého dôvodu potrebujú,“ hovorí minister. Otázne je, či sa to o tri roky zmení. Podľa Gröhlinga by mali o opakovaní ročníka rozhodnúť ešte v tomto volebnom období. „Verím, že nielen my, ale aj naši nasledovníci na ministerstve školstva budú pokračovať v tomto záväzku,“ vyjadril sa.