Remišová vyhodila Kumanovú, lebo je z Kolíkovej frakcie

Spory o ovládnutie najmenšej koaličnej strany Za ľudí majú ďalšiu obeť. Politické čistky najnovšie zasiahli najvyššie postavenú Rómku v štátnej správe Zuzanu Kumanovú. Predsedníčka strany a ministerka informatizácie Veronika Remišová ju zbavila funkcie štátnej tajomníčky ministerstva kultúry. Nahradila ju Remišovej posledná verná podporovateľka exposlankyňa Viera Leščáková, ktorá je vyštudovaná učiteľka. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá má ambíciu Remišovú vystriedať, naznačuje, že rozkol v strane speje k vyvrcholeniu.

„Som presvedčená, že naozajstným dôvodom na odvolanie Zuzany Kumanovej ako štátnej tajomníčky ministerstva kultúry je, že mala iný názor ako pani predsedníčka na otázky, ktoré súvisia so samotnou stranou Za ľudí,“ skonštatovala po zasadnutí vlády Kolíková. Ako uviedla, rokovanie kabinetu o tomto bode radšej opustila.

Koaliční partneri si z tejto situácie ťažkú hlavu nerobia. Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) skonštatoval, že aj keď si Kumanovú váži, koaličná dohoda je v tomto jasná. Podľa neho koaličná dohoda nepustí, aby partneri nerešpektovali Remišovej rozhodnutie. Dodal, že je nutné ctiť si dohody. Preto aj samotná ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) prijala túto zmenu na svojom rezorte bez reptania. „Nebudem sa miešať do vnútrostraníckej témy strany Za ľudí,“ odkázala Milanová.

Kolíková však naznačila, že vnútrostranícka mizéria by sa už čoskoro mohla skončiť. „Verím, že v krátkom čase sa už o tom nebudeme rozprávať, lebo nebude dôvod,“ uviedla. Aké konkrétne kroky plánuje urobiť, však Kolíková nespresnila. „Budem o tom informovať. Už viackrát som povedala, že sa treba rozprávať s členmi. Bezodkladne sa to budeme snažiť zrealizovať,“ dodala s tým, že ňou žiadaný mimoriadny snem nebude.

Mnoho poslancov strany Za ľudí, ale aj viaceré krajské predsedníctva už niekoľko týždňov volajú po zvolaní mimoriadneho snemu, na ktorom by sa otvorila aj otázka nového predsedu strany. Súčasná predsedníčka Remišová to však naďalej odmieta. Umožňujú jej to stanovy strany, ktoré boli pripravené pomerne nedemokraticky pre otca zakladateľa exprezidenta Andreja Kisku.

Nespokojnosť s Remišovej prácou už stranu pripravila o trojicu poslancov – Miroslava Kollára, Andreu Letanovskú, ktorí odišli do strany Spolu a Tomáša Valáška, ktorý si zas našiel miesto v Progresívnom Slovensku. Remišovej obava o funkciu a stále slabnúca podpora však priniesla aj viacero mocensky orientovaných personálnych zmien.

Z funkcie štátneho tajomníka Remišovej ministerstva investícií na konci marca odišiel Vladimír Ledecký, ktorý zároveň prišiel aj o funkciu predsedu krajskej organizácie strany v Prešove. Na začiatku júla ho nasledoval aj Marek Antal, ktorý rovnako prišiel o funkciu predsedu krajskej organizácie strany v Košiciach.

Len mesiac predtým Remišová stiahla nomináciu Tomáša Lehotského na podpredsedu parlamentu a stiahla ho aj z funkcie riaditeľa kancelárie strany. O post prišiel tiež generálny manažér strany Za ľudí Roman Krpelan.

Rovnaké zbrane

Šéfka rezortu spravodlivosti na konci júla kontrovala odvolaním svojho štátneho tajomníka Michala Laciaka, ktorý sa tak vrátil do parlamentu. Ten však musela opustiť jeho náhradníčka a Remišovej posledná verná poslankyňa Viera Leščáková. Vyštudovaná učiteľka dejepisu, občianskej výchovy a anglického jazyka od roku 2017 pôsobí aj ako poslankyňa Prešovského samosprávneho kra­ja.

Leščáková bola teraz Remišovou za podporu odmenená funkciou štátnej tajomníčky na ministerstve kultúry. Kolíkovej frakcia to označila za pokračovanie politických čistiek za odlišný názor.

„My členovia frakcie strany Za ľudí považujeme toto odvolanie za pokračovanie politických čistiek v našej strane, ktorá opúšťa hodnoty, na ktorých ju založil Andrej Kiska. Predsedníčka strany Veronika Remišová sa dlhodobo tvári, že sa nič nedeje a že jej odchody ľudí neprekážajú. Naopak, ďalej odstraňuje z funkcií ľudí, ktorí nemajú rovnaký názor ako ona. Strana sa pod jej vedením v prieskumoch preferencií prepadla hlboko pod zvoliteľnú hranicu a zjavne je pre ňu dôležitejšie jej funkcia a osobné ambície ako strana,“ tvrdí Kolíkovej frakcia.

Voči tomu sa Remišová dôrazne ohradila. Tvrdí, že zmenou na poste štátnej tajomníčky chce podporiť vzdelávací rozmer kultúry. Ľudia podporujúci Kolíkovú takéto vysvetlenie odmietajú. „ Viera Leščáková s kultúrou nemá vôbec žiadne skúsenosti, v strane sa nikdy kultúre nevenovala. V minulosti pôsobila ako poslankyňa náhradníčka v Národnej rade vo výbore pre školstvo,“ upozornili.

Rovnako ako ostatní politici hnutia OĽaNO reagoval aj predseda hnutia a minister financií Igor Matovič. „Pani Kumanovú mám rád, myslím si, že je to veľmi šikovný človek, ale rovnako musím povedať, že mám rád Vierku Leščákovú, takže si myslím, že veľmi dobrú štátnu tajomníčku strieda veľmi dobrá štátna tajomníčka,“ reagoval Matovič s tým, že nemieni vstupovať do nominácie strany Za ľudí a rozhodnutia jej predsedníčky Veroniky Remišovej, ktorá výmenu iniciovala. „Koaličná dohoda hovorí jasne o tom, že si nekádrujeme navzájom nominácie,“ upozornil a dodal, že túto personálnu zmenu odsúhlasili všetci prítomní ministri na vláde.

Doteraz bez výhrad

Náhle odvolanie Kumanovú podľa vlastných slov mrzí najmä kvôli nedokončenej práci. Ako štátna tajomníčka mala na ministerstve na starosti sekciu eurofondov, národnostné menšiny, Slovákov žijúcich v zahraničí či štátny jazyk. Podotkla, že ministerstvo kultúry začalo aktívne participovať aj na rozpracovaní dokumentu Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. Podporu jej v liste vyjadrili aj viaceré rómske osobnosti, ktoré adresovali list premiérovi Hegerovi.

„Dôvod nebol pomenovaný ani nikdy neboli výhrady k mojej práci alebo k tomu, aké odborné názory by som tu zastávala. Aj interpretácia, že pani Leščáková príde realizovať témy, ktoré sa viac týkajú vzdelávania, tak s tým, že toto by sa malo posilniť na ministerstve kultúry, som sa predtým nestretla,“ povedala Kumanová na krátkom brífingu pred ministerstvom kultúry.

Kumanová si však nemyslí, že by bola odvolaná pre svoje konkrétne názory. „Zostávala som veľmi neutrálna v rozhodnutiach, ktoré sa diali na predsedníctve. Nemala som hlasovacie právo, ale niektoré skutky a formulácie a diskusie sú naozaj za čiarou,“ dodala.

Remišová nielenže nikdy neprejavila výhrady voči jej práci, ale opakovane ju vychvaľovala. „Zuzka sa ako etnografička a historička dlhé roky venuje tvorbe a podpore projektov v oblasti kultúry menšín. Som presvedčená, že jej bohaté skúsenosti priamo z terénu, ale aj schopnosť pripravovať a riadiť náročné projekty, budú pre rezort kultúry v tejto neľahkej dobe prínosom. Zuzka, držíme ti v tvojej náročnej misii palce!“ napísala Remišová na svojom profile ešte 20. októbra 2020.

Aj o pol roka neskôr sa Kumanovou pochválila pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. „V strane Za ľudí máme silný program na podporu Rómov, ktorý nám pomáhala tvoriť aj etnologička Zuzana Kumanová, ktorá je dnes štátnou tajomníčkou na ministerstve kultúry. Naša členka je tak najvyššie postavenou Rómkou v štátnej správe na Slovensku. Aj vďaka nej sa na ministerstve podarilo rozbehnúť viaceré projekty a zapojila sa aktívne aj do kampane Štatistického úradu na sčítanie obyvateľov a prihlásenie sa k svojej národnosti,“ napísala Remišová na svoj profil 8. apríla 2021.