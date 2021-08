Matovič o SNP: Slováci ukázali, že ľudskosť je viac ako pôžitky z kolaborácie s nacistickým Nemeckom

Slováci ukázali, že hrdosť, odvaha a ľudskosť sú viac, ako pôžitky z kolaborácie s nacistickým Nemeckom. Uviedol to líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič na pietnom akte v Bratislave vo svojom príhovore veteránom SNP.

Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO v tlačovej správe informoval, že význam odkazu SNP si predstavitelia hnutia dôstojne pripomínajú na viacerých miestach Slovenska.

Matovič poukázal na to, že národ formuje svoj charakter práve v kritických situáciách. „Som hrdý na našich predkov, ktorí nám pripomenuli, že dôstojným národom sme vtedy, ak sa vieme s rovným chrbtom postaviť potupe a zlu, a to aj s nasadením vlastných životov,“ povedal.

Praje všetkým, aby nikdy nezabudli na to, čo sa stalo a aby nikdy nezabudli, že SNP symbolicky naďalej trvá. Vysvetlil, že každý jeden deň sa bojuje o charakter, slobodu a o to, aby aj do budúcna Slováci mohli zostať dôstojným národom.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vyhlásil, že SNP predstavuje najlepšiu tradíciu Slovákov v odpore voči nenávistnej a extrémistickej ideológii. „Vďaka statočnosti bežných ľudí v oných kritických časoch mohlo Slovensko na konci vojny hrdo stáť na strane víťazov,“ dodal.

Parlament 22. júna žijúcim účastníkom národného boja za oslobodenie schválil mimoriadne jednorazové zvýšenie finančného príspevku o 630 eur. Zákon do parlamentu predkladal predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa.

Príspevok je hradený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry. „Toto je to najmenej, čo pre našich hrdinov môžeme urobiť. Narozdiel od bývalej vlády, ktorá im len sľubovala, my reálne konáme,“ zdôraznil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).