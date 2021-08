Mikulec začal riešiť Kovaříka

VIDEO: OĽaNO bráni Romana Mikulca, hovorí o cirkuse opozície. (30. 8. 2021)

Tlak na Mikulca sa vystupňoval po obvinení policajného prezidenta Petra Kovaříka z marenia spravodlivosti. Mikulec síce tvrdí, že mu stále dôveruje, nevylúčil však, že Kovařík sám odstúpi alebo ho dočasne postaví mimo služby. Stretnúť sa mali ešte v pondelok a ako avizoval, svoje rozhodnutie oznámi v krátkom čase.

„Bola zvolaná mimoriadna schôdza na moje odvolanie. Prišiel som a bol som pripravený čeliť či už otázkam, alebo rozhodnutiu Národnej rady,“ vyhlásil minister s tým, že dôvod na svoje odvolanie nevidí. „Na odchod sa necítim, lebo mám v rukách rezort, ktorý som zdedil po 12-ročnom plienení a drancovaní mojich predchodcov,“ zdôraznil Mikulec, ktorý si už odvolávanie vyskúšal v júni. Vtedy za návrh Smeru hlasovalo len 53 zo 135 prítomných poslancov. Na odvolanie ministra je pritom potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Národnej rady.

Napriek tomu, že Mikulec na schôdzu prišiel a prišli aj jeho kolegovia z OĽaNO, oni už pripravení čeliť otázkam neboli. Nikto z nich sa totiž pri úvodnej prezentácii neprihlásil ako prítomný. Rovnako sa neprezentovali ani poslanci strán SaS a Za ľudí. Parlament sa tak stal takouto obštrukciou neschopný uznášania a mimoriadna schôdza sa otvoriť nemohla.

Klub OĽaNO argumentoval predsedom Smeru Robertom Ficom. „Boli sme opäť svedkami ďalšieho trápneho divadla poslanca Roberta Fica, ktorý sa všemožne snaží na seba upútať mediálnu pozornosť. Všetci súdni ľudia si vedia prečítať, že o odvolávaní Mikulca budeme rokovať v septembri na riadnej schôdzi,“ vysvetľoval predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. O mimoriadnej schôdzi, ale aj ďalších aktuálnych politických otázkach sa mali lídri štvorice vládnych strán rozprávať aj na pondelňajšej koaličnej rade.

Ich dôvody na blokovanie otvorenia schôdze však nepresvedčili. „Chápem parlamentnú obštrukciu, ak patrí k politickej taktike. Takisto sme ju využili, ale nepamätám si, kedy sa takýmto spôsobom obštruoval návrh na vyslovenie nedôvery kľúčovému ministrovi vnútra,“ reagoval na neotvorenie schôdze líder strany Hlas a nezaradený poslanec Peter Pellegrini. Vyzval tiež koaličné strany, aby „prestali slúžiť“ OĽaNO a aby umožnili rokovať o návrhu na odvolanie ministra.

Robia to isté ako predtým Smer

Podľa Šipoša motivuje predsedu Smeru Roberta Fica k takémuto správaniu strach. Tvrdí, že stopy vyšetrovania najväčších káuz vedú čoraz bližšie k Ficovi, a ten preto zvoláva schôdze parlamentu, chodí na súdne pojednávania, aby „dal jasný odkaz svojim kamarátom, ktorí začali vypovedať – držte huby“.

Z koaličných strán sa prezentovali len poslanci hnutia Sme rodina, ktorí majú voči Mikulcovi dlhodobo výhrady. Aj oni hovoria o zbytočnej obštukcii. „Myslím si, že nie je v poriadku, že sa takto blokuje otvorenie schôdze, pretože my sme to minule v opozícii kritizovali, keď to robila vtedajšia vládna koalícia, a bohužiaľ teraz sa robí to isté,“ upozornil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Opozičné strany Smer a Hlas vyčítajú ministrovi viacero vecí, od situácie v rezorte a polícii až po podozrenia z korupcie. Tvrdia, že je osobne zodpovedný aj za politicky motivovanú manipuláciu trestných stíhaní voči nominantom bývalej vlády. „Je to on, kto kontroluje a riadi tú skupinu policajtov, o ktorých hovorí správa SIS, že sa manipulujú trestné konania,“ vyjadril sa predseda Smeru Robert Fico na adresu Mikulca.

Vyčítajú mu tiež, že mal prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trojici bývalých kajúcnikov obvinených z krivých výpovedí – takáčovcov Mateja Zemana, Csabu Dömötöra a levického podnikateľa Petra Petrova. Policajná inšpekcia vykonala 20. júna akciu, pri ktorej ich chcela zadržať. Pre pochybnosti o oprávnenosti zásahu ju mal policajný prezident Peter Kovařík na 40 minút prerušiť.

Policajnej inšpekcii sa tak podarilo zadržať len Dömötöra, ktorý bol za krivú výpoveď už aj právoplatne odsúdený na 32-mesačný podmienečný trest. Zvyšní dvaja sa dali na útek. Petrova zadržali 13. augusta a Zeman sa údajne nachádza v Chorvátsku.

V súvislosti so zmarením zásahu bolo Kovaříkovi 26. augusta vznesené obvinenie zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Ešte v ten deň bol aj vypočutý a zároveň podal proti obvineniu sťažnosť, keďže obvinenia odmieta.

V sobotu uznesenie o vznesení obvinenia uniklo na verejnosť, čo Kovařík označil za snahu zdiskreditovať ho. Vyzval preto prokuratúru, aby začala trestné stíhanie pre neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi a pre zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Minister považuje uniknutie uznesenia o obvinení Kovaříka za „nie celkom férové“, skôr za účelové. Dá sa to podľa neho považovať za zlyhanie prokuratúry. „Budeme čakať na ďalšie kroky Generálnej prokuratúry,“ skonštatoval. Tvrdí, že Kovařík má napriek obvineniu naďalej jeho dôveru a verí, že nezneužil právomoc verejného činiteľa ani nemaril spravodlivosť. „Nedošlo k prerušeniu ani zastaveniu policajnej akcie, došlo len k prerušeniu činnosti zásahovej jednotky, ktorá bola nasadená v rozpore s internými predpismi Policajného zboru,“ poznamenal Mikulec.

Mimo služby?

Minister Mikulec uviedol, že sa s policajným prezidentom stretne ešte v pondelok a budú sa rozprávať o ďalšom postupe. Svoje rozhodnutie oznámi v krátkom čase, avizoval. Jedným z riešení je podľa neho aj postavenie Kovaříka mimo služby, no na to musia byť splnené podmienky. Podľa Mikulca nie je vylúčené, že Kovařík sám odstúpi, no nechcel o tom špekulovať.

„Budeme sa o tom rozprávať a rozhodnem sa vzhľadom na to, že aj postavenie mimo činnej služby príslušníka Policajného zboru má zo zákona určité pravidlá. Ak budú naplnené podmienky na to, aby bol postavený mimo činnej služby, samozrejme, aj toto je jedno z riešení,“ povedal na tlačovej konferencii v Národnej rade. Na dočasné pozastavenie výkonu funkcie Kovaříkovi verejne vyzýva aj koaličný poslanec Pčolinský.

Kovařík by mal prísť celú situáciu okolo pozastaveného zásahu vysvetliť aj do parlamentu. Stať by sa tak mohlo už na budúci týždeň. „Pán Kovařík má právo sa brániť a bude zvolaný výbor, aby nám tieto veci vysvetlil a podľa toho uvidíme. Chcel by som mať ten výbor čo najskôr. Pravdepodobne sa uskutoční v utorok 7. septembra,“ uviedol predseda brannobezpečnos­tného výboru Juraj Krúpa (OĽaNO).

Na Kovaříkovo obvinenie majú vplyv aj pokračujúce spory medzi Národnou kriminálnou agentúrou a policajnou inšpekciou, ako aj medzi Krajskou prokuratúrou Bratislava a špeciálnou prokuratúrou. Tie mal v pondelok vysvetľovať generálny prokurátor Maroš Žilinka priamo hlave štátu.

O stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou ale veľa neprezradil. „Mali sme veľmi otvorený a veľmi vážny rozhovor…,“ skonštatoval Žilinka a svoj príspevok na verejnom profile doplnil citátom Alberta Einsteina: „Čo je správne, nie je vždy populárne. A čo je populárne, nie je vždy správne.“

Obsah stretnutia bližšie komentovala len prezidentská kancelária. „Prezidentka na pracovné stretnutie pozvala generálneho prokurátora Maroša Žilinku ešte minulý týždeň v súvislosti s viditeľne napätými vzťahmi medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom,“ priblížil hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Generálny prokurátor Žilinka podal 13. augusta disciplinárny návrh proti špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi. Disciplinárneho previnenia sa mal dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. „Prezidentka konštatovala, že za celkový obraz a dôveru v túto inštitúciu zodpovedá primárne hlava Generálnej prokuratúry,“ dodal Strižinec.