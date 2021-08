Do mesiaca môže byť opäť núdzový stav. So zákazom ciest medzi okresmi

Zatiaľ sa Slovensko farbí dozelena a dooranžova. No už koncom septembra sa môžu niektoré okresy dostať do bordovej až čiernej fázy. To znamená, že v nich budú platiť najprísnejšie opatrenia. No platiť by mal aj núdzový stav.

Covid automat, ktorý vláda schválila 10. augusta, predpokladá, že v okresoch so zhoršenou epidemiologickou situáciou – teda v bordových a čiernych – má platiť núdzový stav. V druhej pandemickej vlne Slovensko žilo do 15. mája 225 dní v núdzovom stave. V celej krajine platil zákaz vychádzania. Aj do práce sa chodilo len na výnimku hlavného hygienika, pričom podmienkou bol najviac sedemdňový antigénový test.

Ten kontrolovali aj pri vstupe do niektorých obchodov či na terasy reštaurácií, alebo pri vstupe na pracovisko. „Keď nie je vyhlásený núdzový stav, nemožno podmieňovať vstup na pracovisko negatívnym výsledkom testu na COVID-19 alebo potvrdením o očkovaní,“ priblížila možnosti Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva. Ako dodala, „takúto vyhlášku môže Úrad verejného zdravotníctva vydať počas núdzového stavu v nadväznosti na vydané uznesenie vlády“.

Covid automat od stupňa ostražitosti, čo je oranžová farba, ráta s pravidelným testovaním nezaočkovaných. Test môže byť podmienkou vstupu do niektorých obchodov, kostolov či kina. Od druhého stupňa ohrozenia, teda od bordovej farby, ráta s obmedzením pohybu s výnimkami od 21. do 5. hodiny. Zakazuje cestovanie, ktoré nie je odôvodnené základnou životnou potrebou.

Takže Covid automat ráta s tým, že núdzový stav sa zavedie vo chvíli, keď sa jeden okres dostane do bordovej farby. V praxi to znamená, že v okrese musí narásť sedemdňová incidencia nových prípadov infekcie COVID-19 minimálne na 150. Aby bol automat naprieč všetkými okresmi jednotný, berie sa sedemdňová incidencia na stotisíc obyvateľov.

Núdzový stav však vláda nemusí vyhlásiť v celej krajine. „Dá sa to aj tak, že núdzový stav sa bude týkať len postihnutého alebo bezprostredne ohrozeného územia. Týkať sa môže aj celej republiky, ale vláda môže spresniť, že to bude okres,“ vysvetľuje pre Pravdu ústavný právnik z Univerzity Komenského Vincent Bujňák.

Ak by vláda vyhlásila núdzový stav hoci len v jednom okrese, platiť môže najviac 90 dní. „Pri predĺžení by už vláda potrebovala dodatočný súhlas Národnej rady,“ pripomína Bujňák a dodáva, že súhlas parlamentu je potrebný aj v prípade opätovného núdzového stavu vyhláseného z tých istých dôvodov, ak od skončenia predchádzajúceho neuplynulo 90 dní.

Vláda môže núdzový stav predlžovať vždy o 40 dní, a to aj opakovane. Poistkou je okrem súhlasu Národnej rady aj možnosť jeho preskúmania Ústavným súdom. Vláda by však mohla vyhlásiť núdzový stav pre celú republiku a núdzový stav korigovať formou vyhlášok hlavného hygienika.

„Núdzový stav môže byť vyhlásený len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas. V prípade, že by išlo o jeden bordový okres a všetky zvyšné by boli na tom epidemiologicky omnoho lepšie, nemusela by byť splnená podmienka nevyhnutného rozsahu,“ spresnil Bujňák.

Podľa neho sa oprávnení navrhovatelia – prezidentka, generálny prokurátor či skupina 30 poslancov – počas prvej a druhej vlny obracali na Ústavný súd len veľmi striedmo.

„Lehota na podanie podnetu na preskúmanie ústavnosti je však v tomto prípade len päť dní. Ak ho nepodajú, potom sa musí čakať na uplynutie núdzového stavu,“ ozrejmil Bujňák. Myslí si však, že táto možnosť napadnutia núdzového stavu by mala byť využívaná aktívnejšie a možnosť podať návrh by malo mať viac orgánov, „pretože vláde sú potom známe mantinely nevyhnutnosti“.

Ako dodal, hoci je v Covid automate zmienka o núdzovom stave, ešte to neznamená, že automaticky aj bude vyhlásený. Vláda musí v tomto smere najskôr prijať samostatné uznesenie.

Aktuálne je z pohľadu incidencie na tom najhoršie okres Ilava, kde podľa údajov Inštitútu zdravotných analýz zaznamenali za posledných sedem dní 53 prípadov novoinfikovaných na stotisíc obyvateľov. To podľa analytikov z platformy Dáta bez pátosu znamená, že by sa okres v ďalšom rozdelení okresov mal dostať do červenej farby.

Ak by však počet novoinfikovaných prekročil 89 prípadov na stotisíc obyvateľov, z aktuálnej zelenej farby by sa hneď prefarbil na bordovo.

Okresy však môžu získať žolíka, ktorý im automaticky zlepší pandemické hodnotenie o jeden stupeň. To však len za podmienky, že miera zaočkovanosti obyvateľov nad 50 rokov presiahne 65 percent. Ilavskému okresu však zatiaľ chýba 13 percent, aby mohol takéhoto žolíka použiť. No ani tento žolík by neochránil okres od bordovej farby. Pomohol by mu len nedostať sa do čiernej.