K odvolávaniu Mikulca sa poslanci nedostali ani na štvrtý pokus

Plénum totiž nebolo uznášaniaschopné ani na ďalšie dva pokusy. V rokovacej sále sa pri prvom utorkovom hlasovaní prezentovalo iba 62 poslancov a plénum nebolo úspešné ani na štvrtý pokus, keď bolo v sále prítomných iba 63 zákonodarcov. Mimoriadnu schôdzu preto posunuli na 16. septembra.

Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný Smer a nezaradení poslanci. Plénum nebolo k tomuto bodu dvakrát uznášaniaschopné ani v pondelok 30. augusta.

„Nemôžeme čakať do septembra, kým sa uráči vládnej koalícii rokovať o Mikulcovi,“ vyhlásil Robert Fico (Smer-SD) minulý týždeň. Podľa neho je minister Mikulec podozrivý z korupcie, zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a „ je otcom myšlienky“ prerušiť zásah policajnej inšpekcie proti trom obvineným. „Je to on, kto kontroluje a riadi tú skupinu policajtov, o ktorých hovorí správa SIS, že sa manipulujú trestné konania,“ vyjadril sa šéf Smeru na adresu Mikulca.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok 30. augusta vyhlásil, že sa nebojí návrhu na svoje odvolanie z funkcie, lebo si už zvykol, že agendou predsedu Smeru-SD Roberta Fica je odvolávanie len na základe nepodložených faktov a konšpirácií.