Peter Kovařík končí ako policajný prezident

Kovařík odchodom reaguje aj na obvinenie z marenia spravodlivosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Obvinenie sa týka zastavenia akcie špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby, pri ktorej sa podarilo ujsť Matejovi Zemanovi a Petrovi Petrovi. Tí sú spolu s Csabom Dömötörom podozriví z krivých výpovedí v niekoľkých toxických kauzách.

Kovařík voči obvineniu podal sťažnosť a žiada doplnenie dokazovania.

„Preveroval som zákonnosť zásahu,“ vysvetľoval Kovařík, podľa ktorého nebol zásah špeciálneho tímu Úradu inšpekčnej služby celkom v poriadku.

„Presadzujem dodržiavanie predpisov vo vnútri policajného zboru, preto si myslím, že som bol oprávnený,“ odpovedal na otázku, či mal právo zastaviť zásah.

Podľa neho šéfka zásahu vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby Diana Santusová oklamala svojich nadriadených. Santusovú neskôr z vedenia tímu odvolali.

Svoj záujem o zásah zdôvodňoval informáciami, že sa chystá zadržanie 14 vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov. „Ak by mala byť zásahovka použitá voči vyšetrovateľom a prokurátorom, musel by som o tom informovať ministra vnútra, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť,“ povedal Kovařík.

Podľa neho sa však takýto zásah nechystal a tak o tom informoval aj ministra vnútra. A tak postupoval aj pri zásahu špeciálneho vyšetrovacieho tímu. „Behom 15 minút, keď som nebol schopný zistiť žiadnu informáciu o zásahu, tak som ho dal preveriť,“ objasňoval. Podľa neho zásah začal o šiestej ráno a on o prerušení rozhodol o ôsmej. „Dal som pokyn, aby zásahovky stáli pred objektami a strážili zadržanú osobu,“ dodal s tým, že nevidí žiadnu nezákonnosť vo svojom konaní. „Vnímam tú situáciu tak, že ja si svoju pravdu obhájim,“ vyhlásil.

„Nemienim nič zatajovať, nič zakrývať,“ tvrdí Kovařík s tým, že vyšetrovateľom odovzdal aj svoje telefóny a prístupové kódy k nim.

„Vnímam to ako rastúce napätie medzi jednotlivými inštitúciami. Ale vojnou by som to nenazýval,“ myslí si. „Už som to povedal: Čím vyššie pôjdeme, tým vyššie budú tlaky,“ poukázal Kovařík na vyšetrovanie niektorých káuz.

O svojom rozhodnutí Kovařík hovoril aj s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO). „Ja som prišiel s návrhom, že odídem. Necítil by som sa komfortne, keď som obvinený a mám riadiť policajný zbor,“ povedal Kovařík.

Tvrdí, že od ministra cítil podporu. „Cítim tlaky vo vzťahu ku mne. Moje meno a moja osoba sú katalyzátorom vo vzťahu k policajnému zboru a zásahom voči demonštrantom,“ poukázal na kritiku polície počas demonštrácií v hlavnom meste. Nechce však komentovať, kto ho kedy kritizoval.

Po Kovaříkovom odchode z funkcie volala najmä opozícia.