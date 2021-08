Kollár ku kauze Pčolinský: Ak to bude pokračovať, budú predčasné voľby

Hnutie Sme rodina zvažuje odchod z vlády, ak sa zopakuje to, čo sa stalo bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Uviedol to v utorok na tlačovom brífingu predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

„Ak by si niekto myslel, že by sa takéto neprávosti mali konať, tak to sa radšej bavme o tom, nech ľudia znova rozhodnú v nových voľbách,“ uviedol Kollár s tým, že pol roka hnutie upozorňovalo na nezákonnosť v kauze Pčolinský.

Video: Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár k prepusteniu exšéfa SIS Pčolinského.

„Pred viac ako polrokom sme upozorňovali na to, že by bolo veľmi zlé, ak by sa kyvadlo spravodlivosti vychýlilo z toho mafiánskeho spôsobu vládnutia Roberta Fica a presunulo sa na opačnú stranu, kde by si skupina ľudí privatizovala spravodlivosti, aj keď v mene pekného cieľa,“ povedal Kollár.

Hnutie Sme rodina sa od takýchto praktík dištancuje. Podľa Kollára je za väzbou Vladimíra Pčolinského mafia, ktorú vytvoril šéf Smeru Robert Fico. Hoci by si Pčolinský podľa neho zaslúžil rehabilitáciu, aby sa opäť vrátil do kresla šéfa SIS, myslí si, že teraz sa už on sám tam nechce vrátiť.

Čítajte viac Generálna prokuratúra: Pčolinský ide na slobodu. Chýbajú dôkazy

„Dnes tesne pred obedom nám bolo zavolané z generálnej prokuratúry, či sa vieme dostaviť po uznesenie, ktorým boli zrušené obe obvinenia,“ povedal na brífingu Pčolinského právnik Ondrej Urban. Bolo zrušené aj uznesenie o začatí stíhania k týmto trestným skutkom, pokračoval právnik.

„Dnes sa na Vladimíra Pčolinského hľadí, akoby nebol nikdy obvinený,“ podotkol. Podľa neho Generálna prokuratúra konštatuje 17 porušení trestného poriadku a 11 trestného zákona.

Tvrdí, že nikto neverifikoval výpovede kajúcnikov, dôkazy boli selektívne vyberané. Súdy v konaní o väzbe nerozhodovali o vine a treste a nehodnotili dôkazy, zdôraznil v reakcii, že Pčolinského vo väzbe nechal tak Špecializovaný trestný súd aj Najvyšší súd.

Podľa neho je lepšie, že pochybenia konštatovala generálna prokuratúra. Ak by to totiž konštatoval súd, bolo by to väčšia právna blamáž.

Milan Krajniak (Sme rodina) reagoval, že je rád, sa preskúmali dôkazy v kauze. „Od začiatku sme boli presvedčení, že jeho stíhanie bolo nezákonné. Pre nás je neprijateľné, keď sme voči niečomu bojovali v opozícii, bojovali proti nezákonnostiam, aby sme teraz boli ticho,“ vyhlásil Krajniak.

Generálna prokurátora v utorok zrušila vznesenie obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi, Ľubomírovi Arpášovi a Dane Arpášovej a tiež obe obvinenia voči exriaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému.