Až 75 strán o nezákonnostiach. Generálna prokuratúra zmietla pri Pčolinskom prácu špeciálnej

Po anonymizovaní tohto uznesenia by jeho obsah mohol byť známy v najbližších dňoch. Podľa Pčolinského slov generálna prokuratúra v uznesení na 75 stranách rozoberá rôzne porušenia zákonov. Ondrej Urban, jeden z advokátov Vladimíra Pčolinského, priblížil niektoré detaily uznesenia. Hovorí o 17 hrubých porušeniach trestného poriadku a 11 porušeniach trestného zákona.

Pčolinského obvinili,že zobral úplatok od podnikateľa Zoroslava Kollára a že uplácal iného kajúcnika, Mariana Kučerku.

“Čo môžeme povedať a čo je veľmi podstatné, že boli zrušené obe uznesenia o vznesení obvinenia pre oba skutky, ale boli zrušené aj uznesenia o začatí trestného stíhania k obom skutkom. To je v právnickej reči, ako keby de jure a de facto bol klient rehabilitovaný za dobu takmer šiestich mesiacov, keď bol nezákonne vo väzbe a bol nezákonne obvinený. Dnes sa na Vladimíra Pčolinského hľadí ako keby nikdy nebol obvinený a nikdy nemal ísť do väzby," povedal Urban.

"V uznesení je konštatovaných 17 hrubých porušení trestného poriadku a 11 porušení trestného zákona. Je tam porušené právo na obhajobu, právo na kontradiktórnosť konania, právo toho, že od začiatku existoval len selektívny výber dôkazov, uprednostňovanie kajúcnikov, nikto neverifikoval kajúcnikov. Generálna prokuratúra nekritizuje, že sa nemôžu použiť kajúcnici, ale na to musí byť nejaká základná indícia, kajúcnik nemôže byť konečný dôkaz o tom, že to niekto spáchal, hovorí o obsahu uznesenia advokát.

VIDEO: Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár k prepusteniu exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Ak budú neprávosti pokračovať, budú predčasné voľby.

Dotkol sa aj otázky, prečo súdy v takom prípade odklepli väzbu a jej pokračovanie.

“Súdy v konaní o väzbe, to znamená sudca pre prípravné konanie a Najvyšší súd ako sťažnostný súd nerozhodovali o vine a treste, ale len o väzbe, nehodnotili dôkazy a prvýkrát generálna prokuratúra ako najvyšší orgán v rámci prípravného konania cez mimoriadny opravný prostriedok sa pozrela na dôkazy, pozreli ich v jednotlivostiach a vzájomných súvislostiach a vyhodnotila všetky tie hrubé procesné pochybenia. A za mňa sme veľmi radi, že v zásade takmer všetky podané námietky boli úspešné. Treba si povedať, že je lepšie, že to povedala Generálna prokuratúra po šiestich mesiacoch, ako keby to konštatoval možno klasický súd po roku a pol, alebo nebodaj odvolací súd po roku a pol, dvoch, troch, kedy by tá právna blamáž bola oveľa väčšia," hovorí Urban.

Hovoril aj o dôveryhodnosti výpovede kajúcnika Ľudovíta Makóa a prízvukoval, že ide o hodnotenie v tomto konkrétnom prípade, nie o ďalších, kde Makó vystupuje ako svedok.

“Ak dostanete uznesenie a si ho prečítate, tak pochopíte, že vo vzťahu k pánovi Makóovi bola robená selektívna spravodlivosť. Vyslovene povedal, že z nepráva nemôže vznikať právo, to znamená, že ak by aj to, čo začal hovoriť pán Beňa, tak mal byť s ním spísaný neúradný záznam, lebo úradné záznamy nie sú dôkazy na hlavnom pojednávaní, na to je judikatúra, a ak tvrdil a hovoril o konkŕétnych osobách, tak malo byť okamžite vznesené obvinenie, a nie spísaný úradný záznam. O tom hovorí generálna prokuratúra. A nevedno potom prečo dostal pán Makó takú výhodu, že viackrát vypovedal ako svedok – ale malo byť vznesené obvinenie."

V uznesení je konkrétne zdôvodnené, prečo je výpoveď Makóa procesne nepoužiteľná a nezákonná, dodal právnik.

“Pán Makó dostal nezákonnú výhodu a bolo výslovne zdôraznené, že ak s tým prišiel pán Beňa, čo tam je detailne rozpísané, tak malo byť okamžite vznesené obvinenie všetkým štyrom – a nemôžete niekomu dávať vopred, aby prokurátor selektívne rozhodoval, koho obviní – to znamená Pčolinského a (Zoroslava) Kollára – ale Beňa s Makóom budú svedkovia, aj keď uznesenie o vznesení obvinenia neexistuje – lebo inak neviete urobiť dvestopäťku, to znamená dočasné vznesenie obvinenia," uviedol Pčolinského právnik.

„Procesne, ako tu začali, ako sa povie, začnete variť, tak začali protiprávne, preto to bolo zrušené,“ dodal Urban.

Druhý Pčolinského advokát Marián Bošanský uviedol, že generálna prokuratúra v desiatich bodoch detailne rozpísala, v čom sú zásadné rozpory medzi výpoveďami kajúcnikov Makóa a Beňu a zároveň zásadné rozpory medzi svedectvom Beňu a výpoveďami svedkov v režime utajenia, ktorí zásadne popierajú, čo Beňa tvrdí.

Na uznesenie reagoval stanoviskom aj Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP): „Od vzniku ÚŠP nebolo nikdy rozhodnuté o zrušení obvinenia obvinenému, ktorého dôvodnosť trestného stíhania bola preskúmavaná v rámci konania o väzbe Špecializovaným trestným súdom a Najvyšším súdom Slovenskej republiky,“ píše sa v stanovisku.

Vladimír Pčolinský bol v kolúznej väzbe 175 dní. Po prepustení z väzby pred múrmi leopoldovskej väznice povedal médiám, že osobná skúsenosť je neprenositeľná, ale samotná väzba sa prežiť dá, „keď veríte, že spravodlivosť nakoniec zvíťazí“.