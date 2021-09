Koaličné strany pripomínajú dôležitosť ústavy, jej zmenám sú otvorené

SaS nepovažuje za správne často meniť ústavu, no pripomína záväzky z programového vyhlásenia vlády. Sme rodina pokladá zmeny ústavy za nevyhnutné vzhľadom na meniacu sa situáciu v krajine. Strana Za ľudí je otvorená diskusiám o jej zmenách.

Ústavu by sme si mali vážiť a nerobiť z nej trhací kalendár, pripomína strana SaS. „Nepovažujeme za správe čiastkovými zákonmi meniť ústavu. Malo by to byť k jednému dátumu. Je však faktom, že sme súčasťou koalície a s niektorými témami sa musíme vyrovnať. Niektoré obsahové zmeny máme aj v programovom vyhlásení vlády, čiže ústava nie je nemeniteľná dogma, ale je to závažný dokument,“ pripomenula predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Množstvo problémov, s ktorými sme konfrontovaní, je podľa nej spôsobených tým, že ústava a zákony sa nedodržiavajú riadne. „Ústava je základný a zároveň najvyšší zákon štátu, preto je dôležité, aby sme tomuto dňu venovali náležitú pozornosť,“ pripomenulo hnutie Sme rodina.

Deň Ústavy SR má byt podľa hnutia OĽaNO pre všetky politické strany príležitosťou zamyslieť sa nad svojim vzťahom k tomuto základnému dokumentu.

„Počas predošlých garnitúr sme totiž boli svedkami toho, ako tí istí politici, ktorí mali plne ústa vzletných fráz o význame ústavy, ju s cieľom osobných ziskov pri prvej príležitosti hanebne porušovali. Naše hnutie od svojho vzniku robí všetko pre to, aby ústava a zákony platili nielen na papieri, ale v plnej miere reálne zabezpečovali spravodlivosť všetkým občanom SR,“ uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.

Fundamentálny význam ústavy si podľa strany Za ľudí vieme skutočne predstaviť len vtedy, keď ho nepovažujeme len za zákon, ale za súhrn princípov, podľa ktorých sa musíme riadiť nielen vo vlastnom záujme, ale v záujme celej spoločnosti a štátu.

„Strana Za ľudí s rešpektom pristupuje ku každej iniciatíve, ktorá smeruje k jej zmenám. Hlavne k tým, ktoré nemajú prehlbovať jej význam a posilňovať jej princípy, ale je k nim pristupované z čisto politických a zištných dôvodov,“ uviedli z tlačového oddelenia strany.

„Uvedomujeme si, že so zmenami v spoločnosti, ktoré nevyhnutne nastanú, musí prísť v niektorých prípadoch aj k zmene ústavy, jej novelizácii. Práve preto, aby mohla naďalej plnohodnotne plniť svoje poslanie. Diskusiám o takýchto zmenách budeme vždy otvorení,“ skonštatovala strana.